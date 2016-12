Essai Seat Ibiza 2002 1.9 TDI 130

Librairie Seat

Seat Ibiza 2002 1.9 TDI 130 : Essai

Sur les automobiles, certaines choses n'évoluent pas ou peu, tandis que d'autres vont d'innovations en innovations. Dans cette catégorie, le diesel est en bonne place. La plupart des constructeurs sont venus tard au diesel, mais les différentes législations le mettant en valeur, tout constructeur se doit d'avoir dans sa gamme une bonne motorisation diesel.

Et parmi les constructeurs les plus actifs on trouve le groupe Volkswagen, le premier à avoir monté un diesel véritablement plaisant dans une petite voiture, à avoir monté un turbo-diesel dans une voiture compacte, à avoir démocratisé l'injection directe, mis au point les injecteurs-pompe, etc Ces injecteurs-pompe permettent à un simple et compact 1.9 turbo-diesel de développer une puissance de 130 chevaux, un chiffre inimaginable il y a quelques années. Et quelle tentation de rentrer un tel moteur dans une petite voiture ! Le groupe Volkswagen ne résistera pas longtemps et le placera sous le capot de sa compacte au caractère le plus affirmé : l'Ibiza.

L'Ibiza est une voiture qui a toujours été jolie, dessinée avec goût par des italiens mais qui n'avait pas toujours eu châssis et le moteur qui vont avec. Avec la génération 2002, table rase de tout cela. La plate-forme est l'A0 reprise de la Skoda Fabia et de la Polo, mais adaptée au caractère plus sportif de l'Ibiza. Associé à une ligne dessinée par l'auteur de l'Alfa 147 et motorisée par le TDI qui a participé au succès de la Golf IV, cette Ibiza aurait-elle toutes les qualités ? Mettons-nous au volant et vérifions.

Pour commencer, on se sent bien installé. Comme souvent chez VAG, les multiples réglages aident à trouver une bonne position, et les sièges sport, aux tissus agréables, sont accueillants. Les plastiques du tableau de bord semblent plus flatteurs que ceux que la SDI que nous avions essayé, mais il faudrait avoir les deux à côté pour comparer. Notre version d'essai dispose de deux informations spécifiques aux premiers exemplaires de TDI 130 : température d'huile et voltmètre. Ces cadrans ne sont maintenant plus disponibles, rationalisation oblige.

Contact. Effectivement on a bien affaire à un TDI. Ca claque pas mal, moins cependant que dans d'autres véhicules du groupe VAG. On prend la route, le moteur ronronne et commence déjà à se faire oublier. Par contre, il y a autre chose qui ne se fait pas du tout oublier : la suspension. Elle est vraiment très ferme, et pas vraiment confortable. Il faut dire que nous disposons de la finition Sport, c'est la seule disponible avec le moteur TDI 130. Elle a entretemps été remplacée par la finition FR. Nous avions trouvé l'Ibiza SDI un peu ferme, mais ce n'est rien à côté de la TDI 130. La direction est légère est agréable, tout comme la commande de boite, qui est un vrai régal. Les commandes tombent bien en main, et tout ceci nous donne envie de hausser le ton : on est dans la version Sport, oui ou non ?

Et là, à seulement 1300 tr/min en 3°, on appuie sur la pédale de droite. Ca prend un peu de vitesse, ça arrive vers les 1600 tr/min, et pfuuuuit, gaaaaazzzzzzzzzzzz. Terrible, ça vient d'un coup, c'est assez marrant. Pour calmer le jeu, on passe en 4° mais ça pousse en fait presque autant. Terrible, nous voilà en train de passer les rapports avant les 3000 tr/min et pourtant ça marche drôlement bien. Seule la 6° parvient à calmer le jeu et encore, une autre voiture en 6° vitesse reprendrait sans doute moins bien que ça. C'est simple, la voiture marche vraiment fort tandis que le moteur tourne lentement et ne donne jamais l'impression de forcer. On se marre bien, vive le diesel.

Mais la route commence à se déformer et à tourner. Et là c'est la surprise. D'abord la suspension, tout à l'heure ferme, se montre maintenant géniale, amortissant comme il faut les irrégularités. Il faut savoir que notre vitesse sur cette petite route n'est pas celle qui devrait être la notre et de loin. Mais le châssis encaisse facilement. Pour être bien en TDI 130, roulez vite ! Le premier virage nous saute au visage. On tourne le volant et ça passe tout seul. C'est d'autant plus agréable que les diesels ont la fâcheuse habitude de sous-virer en raison de leur poids sur les roues avant. Rien de tout ça ici. Ca se confirme plus loin, on saute de virage en virage, ça ne sous-vire jamais, c'est neutre et le train arrière n'hésite pas à aider à la manœuvre. On se croirait au volant d'une 206 S16, ce qui n'est pas rien. Attention, là aussi, l'arrière peut parfois se montrer joueur. Mais un petit coup de volant bien placé remet tout en place. Dans le pire, l'ESP veille. Mais le châssis est tel que nous ne le déclancherons jamais au cours de cet essai au rythme rapide.

Nous voici maintenant sur autoroute. La suspension y est là aussi trop ferme mais en revanche le moteur tourne très doucement. Consommation dérisoire. On profite de l'accalmie pour détailler un peu l'équipement de la voiture. On regrette que la climatisation automatique ne soit qu'une option et que des éléments comme le détecteur de pluie ou les phares automatiques soient indisponibles. L'essai est fini. Il va falloir ramener la voiture. Mais avant, on va sortir de l'autoroute et revenir par les petites routes, histoire de profiter une dernière fois de ce diesel pas comme les autres.

Finalement, il ne faut pas voir la Seat Ibiza TDI 130 comme un diesel mais comme une GTI un peu particulière, avec les avantages et les défauts qui vont avec : performances et confort relatif. Si vous ne cherchez pas expressément à vous amuser en voiture, passez votre chemin. Dans le cas contraire, l'essayer est sans doute l'adopter

Réagissez sur le forum