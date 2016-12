Essai Seat Toledo TDI 105

Librairie Seat

Seat Toledo TDI 105 : Essai

La toute première Seat Toledo a été le premier modèle du renouveau. C’était en 1991… Un peu plus de 20 ans plus tard, c’est la quatrième génération qui est là pour relancer la marque.

Ce n’est pas un secret, la marque Seat a du mal à reproduire le succès des autres marques du groupe. Pour compléter un peu la gamme, il manquait une grande berline économique, comme l’ont été par le passé la toute première Toledo puis la Cordoba…

Tout comme ces deux modèles, on ne choisira pas la Seat Toledo pour son design renversant. On est loin du charisme de l’Ibiza ou des looks innovants des Altea et des précédentes Leon. Amateurs d’Auto Emocion, passez votre chemin. Il faut dire que la Seat Toledo partage la quasi-totalité de ses éléments (dont la plus grande partie de la carrosserie) avec la Skoda Rapid. Alors, est-ce la Skoda qui a recopié, ou la Seat ? Quand vous saurez que cette Seat Toledo est fabriquée à Mladá Boleslav et non à Martorell, vous aurez compris que c’est la Toledo qui reprend tout à la Rapid…

La gamme est elle aussi économique : 1.2 (75 ch), 1.2 TSI (85 et 105 ch), 1.4 TSI DSG (122 ch) et 1.6 TDI (105 ch). C’est bien évidemment cette version que nous avons choisi. Nostalgique des TDI 130, FR ou Cupra, passez votre chemin ! Qui se souvient que la Toledo a battu un jour le record de la Seat la plus puissante jamais produite ?

A l’intérieur, aucun doute n’est possible : nous sommes bien en présence d’une voiture imaginée par les tchèques de Skoda ! Les plastiques sont durs mais c’est à peu près le seul défaut : la finition est excellente, l’habitabilité est très bonne à l’arrière, la boite à gant est très grande, mais surtout on a un coffre simplement monstrueux !

A l’usage, cette Seat Toledo est très agréable. L’intérieur clair (typique des Skoda) est très agréable à l’œil. On imagine certes que ça ne sera pas le plus facile à entretenir, mais le résultat est vraiment flatteur. On apprécie également d’avoir une VRAIE roue de secours car c’est de plus en plus rare, mais aussi une trappe à ski, ou le combiné d’infodivertissement avec GPS et Bluetooth, simple et efficace qui est disponible en option. Petit détail en passant : l’ordinateur de bord permet d’obtenir entre autres choses la température d’huile. Une information que les gens soigneux apprécieront.

On l’a dit, il y a très peu de défauts mais on a tout de même réussi à vous en trouver. D’une part on s’est étonné de ne trouver dans cette auto, par ailleurs très bien équipée, ni phares ni essuie-glaces automatiques. D’autre part, la voiture dispose bien de 4 vitres électriques, mais il est curieusement impossible de commander les vitres arrière depuis l'avant, ce qui est sans doute une première…

Sur une voiture à vocation familiale comme celle-ci, le confort est bien entendu un point essentiel, et la Seat Toledo TDI 105 n’est pas passée à côté de cet objectif. La suspension est souple et préserve de toutes les inégalités de la route. L’insonorisation est vraiment très bonne, on est bien loin des anciens TDI ! D’un autre côté, c’est une bonne nouvelle que l’insonorisation soit bonne, car la boite doit se contenter de 5 rapports. D’une part car c’est plus économique à fabriquer, d’autre part car une boite 5 offre moins de frottements qu’une boite 6… Le TDI 105 aurait été capable d’entrainer un 6ème rapport, mais il se débrouille très bien avec seulement 5 : notre moyenne de 5.3 L/100 sur autoroute le démontre. Pour le même motif économique, ce modèle n’était pas équipé d’un Stop & Start et c’est un peu dommage.

Avec 105 chevaux et un couple de 25.5 mkg, pas question d’attendre évidemment de la Seat Toledo des performances de sportives. Toutefois, le 1.6 TDI s’est montré suffisant dans tous les cas de figure, que ça soit pour doubler sur nationale comme pour tenir les 130 au régulateur de vitesse dans les grandes montées d’autoroute. On n’en demandait pas tant ! Mais c’est une bonne nouvelle puisque, on l’a vu, il n’y a pas de diesel plus gros que celui-ci de toute façon…

L’amortissement est souple, on l’a vu, au bénéfice du confort. Il n’y a qu’en conduite sportive sur mauvaise route que l’amortissement se montre insuffisant, la caisse se mettant alors à pomper et pouvant aller jusqu’en butée. Pour autant, le châssis ne se désunit pas sur mauvaise route, la Seat Toledo permettant de rouler à bonne allure sans souci. En poussant la bête dans ses retranchements, les réactions sont très saines. De toute façon, l’ESP veille.

On allait presque oublier : le prix. Sincèrement, on a regardé deux fois car on a cru à une erreur. A partir de 20 000 €, la Seat Toledo TDI 105 ne craint personne. C’est moins cher que la nouvelle Clio, et seulement 3500 € plus cher qu’un Duster, le roi du rapport prix-équipement.

On le répète : nostalgique des Ibiza, Leon ou Altea FR, passez votre chemin car la Toledo TDI 105 manque cruellement de charisme. Mais à l’usage, nous sommes bien obligé de reconnaitre qu’elle a vraiment TRES bien fait le job. Pour un tarif discount… C’est bien la descendante des premières Toledo et des Cordoba.

Texte: Manu Bordonado

Photos: Régis Laporte & constructeur

