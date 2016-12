Essai Seat Exeo TDI Multitronic

Dans la famille très bonne voiture méconnue, je voudrais… La Seat Exeo. Celle qui n’était jusqu’ici pas disponible à la fois en diesel et en boite automatique. Une lacune maintenant réparée.

Vous le savez sans aucun doute, la Seat Exeo reprend en majorité les éléments de l’Audi A4 « B6 ». Un choix parfaitement justifié d'une part car financièrement l’outillage a pu être réutilisé, d'autre part car la base est celle d’une excellente berline qui n’avait pas pris une ride. Sous le capot, rien ne change par rapport à l’Exeo 2.0 TDI déjà testée par nos soins : il s’agit du TDI à rampe commune, fiable, frugal, et devenu très bien insonorisé. Dans cette gamme de puissance, le 2.0 TDI fait partie des références du marché. Mais ladite référence n’était jusqu'ici curieusement disponible qu’en boite manuelle... Ne pas proposer une boite auto était erreur monumentale, mais les ingénieurs n'ont pas eu à chercher longtemps pour trouver une unité de qualité: la Multitronic était parfaite pour ce rôle.

La Multitronic, c’est (comme l'Exeo) un très bon produit mais assez méconnu. Le principe : la boite de vitesse traditionnelle est remplacée par un variateur, comme sur une mob’ mais avec une solide chaine à la place de la traditionnelle courroie, couple important oblige. La boite de mobylette ne vous fait pas envie ? Vous avez bien tort. En montant dans la voiture, on trouve une commande de boite identique à une Tiptronic ou DSG. Et à l’usage… Bien malin qui pourra remarquer la différence ! Mais si on y fait bien attention, il s’agit là de la boite automatique la plus douce du monde ! Douce, linéaire, mais très réactive et réagissant toujours à propos. C’est justement ça que l’on demande à une boite automatique. Mais c’est rarement aussi réussi qu’ici.

En ville, dans les bouchons, c’est un grand plaisir. Sur route et autoroute, on peut même rouler vite sans en avoir l’air, en jouant sur le couple du TDI. Que du bonheur ! Quand on sort la grosse attaque par contre, ça manque de sensations à l’accélération et c’est un peu étrange au frein moteur. C’est efficace mais étrange. L’occasion de passer en mode Sport. Pas de petit bouton à chercher sur la console, on touche juste au levier sans quitter la route des yeux ! Tellement simple et pratique qu'on se demande pourquoi les autres ne font pas la même chose. En mode Sport, la Multitronic simule alors l’existence de 7 rapports, et passe de l’un à l’autre sans aucun temps de réponse ni à-coup. Oui, tout aussi bien qu’une boite DSG. Il y a également la possibilité de prendre la main via des boutons derrière le volant, mais ils sont trop petits pour que l’on s’en serve vraiment. Pas grave, la Multitronic est tellement bien gérée que ça n'est pas nécessaire.

La tenue de route est excellente. Dans le cochon, tout est bon. Dans l’Exeo aussi… Le châssis est bien calibré, plus ferme qu’une Audi et plus confortable qu’une autre Seat, la direction est douce et directe… De quoi sortir la grosse attaque avec plaisir. L’ESP veille, mais n’a pas besoin de se déclencher car l’ensemble est très sain. Auto Emotion !

Continuons sur les louanges en parlant de la finition de la voiture : elle est juste parfaite. Le tableau de bord est issu de l’A4 Cabriolet et en reprend tous les équipements possibles, notamment le très agréable système d’infodivertissement optionnel RNS-E auquel il ne manque que la fonction Bluetooth Audio. Alors intérieur idéal dans la Seat Exeo ? Heu non non, pas du tout. On parle là d’une coque d’Audi A4. En bon français, on manque un peu de place à l’arrière, même si Seat a trouvé quelques centimètres supplémentaires malgré tout. Et l’ouverture du coffre n’est pas bien grande.

Nous ne sommes pas grands fans non plus de l’esthétique de l’Exeo, que nous trouvons trop fade. Pourtant elle était séduisante et agressive à souhait, cette Audi A4. Mais les faces avant et arrière dessinées pour l’Exeo sont bien plus fades, ce qui n’est pourtant pas dans les habitudes de la marque. Les designers aurait-ils été intimidés par l’auto ? Cela dit, ce qui risque de freiner le succès de cette très bonne berline est ailleurs : c’est le budget qui blesse. Notamment parce que les clients Seat ont l’habitude d’acheter des voitures à des tarifs très concurrentiels. Or le surcoût demandé pour la boite Multitronic, certes d’une qualité supérieure à la moyenne, n’est pas neutre : 1.750 euros tout de même, auquel il faut malheureusement ajouter un malus de 200 euros auquel échappe la version à boite mécanique.

Mis à part quelques points comme l’habitabilité arrière et le surcoût de sa boite, la Seat Exeo 2.0 TDI Multitronic est une auto pétrie de qualité, mais totalement inconnue. Pour faire parler d’elle, nous avons une idée : une Exeo Cupra avec un 4.2 FSI…

Texte & photos: Manu Bordonado

Vidéo: Manu Bordonado, Pascal Gourbeyre & Vistadiferent

