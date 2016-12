Essai Seat Ibiza ST 1.2 TSI et 1.6 TDI

Les constructeurs n’en finissent plus de dériver leurs modèles à toutes les sauces pour coller aux demandes de chacun d’entre nous. Au programme du jour, une Seat Ibiza SportTourer.

Cette déclinaison de l’Ibiza se nomme ainsi ST, pour SportTourer. Car plus aucun constructeur ne veut dire break ! Elle rejoint le marché des Clio Estate, 207 SW, Fabia Combi et Fusion. On les singeant ? Non, bien au contraire puisque c’est elle qui leur a donné l’exemple, en étant commercialisée bien avant elles, sous le nom de Cordoba Break il y a maintenant pas mal d’années. Autant dire que la marque n’en est pas à son coup d’essai !

Fort logiquement, la Seat Ibiza SportTourer reprend nombre d’éléments du SportCoupé et de la berline (attendez-vous à ce qu’ils parlent un jour de SportBerline !) La face avant, la plate-forme, le tableau de bord, tout cela nous est maintenant parfaitement connu. Enfin… Presque. Car si l’Ibiza ST réutilise les 1.2, 1.4 et 1.6 TDI déjà connus, elle en profite également pour inaugurer sous son capot espagnol les 1.2 TSI et 1.2 TDI.

Nous avons pu essayer l’Ibiza ST avec les deux 1.6 TDI (90 et 105 chevaux) ainsi qu’avec le nouveau 1.2 TSI. Nous avions déjà pu tester ces TDI sur l’Ibiza et nos conclusions n’ont pas changées depuis : le TDI 90 marche assez bien et nous a une fois de plus étonné. Un moteur fiable et valeureux. En comparaison, le TDI 105 n’offre pas grand-chose en plus…

Par contre, le 1.2 TSI de 105 chevaux offre un vrai quelque chose ! L’ancien 1.6 est oublié, enterré et sans aucun regret. Le 1.2 TSI est vraiment élastique, silencieux et reste relativement raisonnable en carburant. Mais surtout il respire la santé à tous les étages, surtout une fois accouplé à la boite DSG à 7 rapports. Une vraie petite sportive qui s’ignore !

Les chiffres communiqués par Seat ne confirment pas exactement nos sensations car à leur lecture, le TDI 105 serait fort proche du TSI, le TDI 90 fermant logiquement la marche. C’est peut être vrai face au chrono mais notre 1.2 TSI équipé de sa boite DSG à 7 rapports (une autre grande réussite) semblait bien loin devant le TDI 105. Et plus performant que les 190 km/h et les 31.5 secondes annoncées sur le kilomètre départ arrêté…

La tenue de route de la Seat Ibiza ST s’aligne fort logiquement sur la berline dont elle dérive. Le surpoids est négligeable, et les réglages de suspension n’ont pas spécialement été recalibrés, à juste titre : notre espagnole ne participe pas au concours de la plus grosse charge utile. Toujours est-il que les passagers arrière seront un peu plus à l’aise dans la variante ST, de part la sensation d’espace qu’elle donne à ses occupants. A condition de ne pas mesurer près de 2 mètres comme votre serviteur ! La tenue de route est excellente, avec un contact au volant très agréable. Mais le châssis n’est en revanche plus aussi joueur que les anciennes Ibiza…

On l’a dit, la Seat Ibiza ST récupère l’intérieur des autres modèles de la gamme, ainsi que les niveaux d’équipements. Rien à dire de particulier sinon que la position de conduite est bonne grâce aux multiples réglages, et que le tableau de bord se montre toujours correctement fini. Pour autant, certains plastiques sonnent un peu creux, mais on ne peut pas tout avoir. Les niveaux d’équipements sont généralement bons, mais ne permettent pas de goûter à des raffinements pour l’instant réservés à des modèles plus haut de gamme, comme par exemple le génial Park Assist qui gare la voiture pour vous.

Il faut être franc, on n’achète pas une Seat QUE pour son image jeune et sportive, mais aussi pour son rapport prix/prestations. En la matière, seule la Skoda Fabia Combi fait mieux mais il faut tout de même remarquer qu’à équipement équivalent la Renault Clio Estate est proposée à un tarif voisin…

La famille s’agrandit, Madame veut une voiture plus grande, vous rêvez d’une petite sportive… Négociez pour avoir une 1.2 TSI avec la boite DSG ! Au pire, l’Ibiza ST est une très bonne voiture avec ces deux 1.6 TDI vraiment voisins en prestations.