Essai Seat Leon FR TSI 150 ACT

Librairie Seat

Seat Leon FR TSI 150 ACT : Essai

Les allemands ne renoncent pas devant l’échec. Et les allemands propriétaires de Seat ont manifestement dû taper un peu du poing sur la table: il faut absolument que la marque décolle, et ils veulent s’en donner les moyens.

Il faut dire que quand on regarde l'insolent succès des autres marques du groupe (Audi, Volkswagen, Skoda, mais aussi Bentley et Lamborghini), on trouve Seat un peu timide... Pour remédier à cela, on change l’image, on change le design, on change les mécaniques, on change tout chez Seat. Et il faut que ça marche ! Voyons donc, au volant de notre Leon FR 1.4 TSI 150 ACT, ce qui change sur les Seat de nouvelle génération. Car il y a bien une nouvelle génération…

…et ça se voit au niveau du look. Le look très arrondi et limite monospace de la précédente Leon est oublié: ici, on parle en lignes tendues, très tendues: jusque dans les optiques avant et arrière. Si la précédente génération ne ressemblait à aucune autre voiture, celle ci rentre dans le rang. Elle a un côté plus technologique, plus... allemand. Nous disposons d’une finition FR: assez agressive sur la précédente Leon, elle se fait plus discrète ici.

Sous le capot, on trouve également des motorisations des plus modernes. La notre a même une rare particularité, puisqu'il s’agit du moteur disposant de l'ACT (Active Cylinder Technology): en cas de faibles sollicitations du moteur, soit lorsque les besoins en couple sont compris sont inférieurs à 10 mkg, entre 1400 et 4000 tr/min et à moins de 130 km/h, la gestion moteur est capable de désactiver les cylindres 2 et 3.

Le système n'est pas nouveau, mais assez rare car il ne se trouvait jusqu'ici que sur de très gros moteurs: inauguré par la Cadillac Seville dans les années 80, on l'avait ensuite trouvé sur les Mercedes S500 et S600 (système ZAS) puis sur la Corvette. Sur un 4 cylindres, c'est à notre connaissance une première, qui promet près de 10% de consommation en moins.

Dans la pratique, on ne sent pratiquement pas le passage d’un mode à l’autre, même si quelqu’un de très sensible arrivera à distinguer de légères vibrations supplémentaires et un petit trou à la remise des gaz. Comprenons nous: la différence est infime et pratiquement personne ne s'en apercevra. De plus, notre exemplaire d'essai disposait de l'incontournable boîte DSG, une parfaite alliée disposant de 7 rapports et apte à dissimuler ces petites choses (ceux qui ne roulent pas en boîte DSG ne savent pas ce qu'ils ratent...)

La bonne nouvelle, c'est que le châssis de notre FR est plaisant. Une vraie Auto emoción ! Le train avant est incisif, et sur petite route on se régale. A tel point qu'on aurait bien aimé avoir du rab, un peu plus de puissance et de couple... Le train avant est léger grâce au moteur cubant seulement 1.4 litre, la direction est consistante, et on fait corps avec l'auto, ce qui n'est pas si fréquent ! Pourtant, cette Seat Leon a beau être FR, elle dispose d'un essieu arrière rigide, contrairement aux versions plus puissantes... En option, on pourra choisir un amortissement piloté DCC.

Reprenant au fil des générations les plate-formes successives des Golf et A3, la Seat Leon est depuis toujours une voiture de qualité, bien construite. Cette troisième génération se distingue par sa qualité de finition (surtout avec la panoplie FR), son silence, et quelques équipements haut de gamme. On pense notamment à l'ACC optionnel, un régulateur de vitesse qui se couple au radar anticollision : un équipement encore rare dans la catégorie. On s'étonne en revanche de l'absence de la géniale assistance au stationnement Park assist, même en option. L'A3 et la Golf peuvent en disposer...

La Seat Leon a changée et, tout en gardant le plaisir de conduite qui la caractérise depuis toujours, elle se donne un genre plus sérieux. Si vous aimez les berlines allemandes, vous allez adorer !

Texte: Manu Bordonado

Photos: constructeur