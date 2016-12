Essai Seat Ibiza 2002 1.4 TDI 80

Librairie Seat

Seat Ibiza 2002 1.4 TDI 80 : Essai

La Seat Ibiza a évolué en 2006 pour faire face à une concurrence sérieuse : la Clio III, la 207, et la Grande Punto. Revue de détails au volant d'une nouvelle venue dans la gamme, la Seat Ibiza 1.4 TDI 80 Stylance.

Esthétiquement, la Seat Ibiza reste la petite berline que l'on connaît. Depuis mars 2006, toutes les Ibiza disposent des phares double optique, de spoilers avant et arrière plus sportifs (avec grille en nid d'abeille), d'un lettrage I B I Z A centré sur le hayon, et de jantes en 15 pouces minimum. Et l'air de rien, notre Ibiza 1.4 TDI a une belle allure ainsi parée, d'autant que la finition Stylance dont nous disposons à l'essai ajoute à tout cela les antibrouillards et les jantes aluminium.

Sous le capot, nous retrouvons le 3 cylindres en ligne 1.4 TDI. Pour 2006, il devient disponible en deux versions 70 ch (qui remplace le 1.9 SDI) et 80 ch (qui remplace l'ancien 1.4 TDI 75), c'est cette dernière qui nous occupe aujourd'hui. Ce 3 cylindres à injecteurs-pompe est le 1.9 TDI des plus grosses versions, mais amputé d'un cylindre. Avec une puissance de 80 ch à 4000 tr/min et un couple de 19.9 mkg à 2200 tr/min, les chiffres le placent dans la moyenne de la catégorie.

A froid, il n'y a pas de miracle, un TDI à injecteurs pompe claque fortement, et notre 1.4 TDI ne fait pas exception à la règle, d'autant qu'une architecture 3 cylindres rend par nature le ralenti moins stable. Une fois le moteur chaud en revanche, l'Ibiza est bien insonorisée, et il n'y a que sous forte accélération que le diesel se fasse encore entendre. Tout en sachant que ce 3 cylindres est très mélodieux et que toute personne aimant la mécanique aura plaisir à l'entendre tourner. En revanche, quelques vibrations demeurent au ralenti, mais rien de méchant.

Côté performances, le 1.4 TDI dans sa variante 80 ch est valeureux. Les 170 km/h sont dépassés sans peine, tandis que le 0-100 tourne autour des 13 secondes. Des performances conformes à ce qu'on attend d'une petite berline de 80 chevaux, sans plus. En réalité, la voiture donne une agréable impression de dynamisme en raison du côté un peu bourru du moteur : en dessous de 1800 tr/min, le 1.4 TDI est creux, mais se réveille d'un coup pour pousser jusqu'à 3500 tr, régime auquel il commence à perdre de son souffle. La plage d'utilisation n'est en revanche pas très large, et impose de jouer du levier de vitesses si l'on adopte un rythme rapide.

La conduite de la Seat Ibiza 1.4 TDI 80 n'apporte pas de critique particulière. La direction, à assistance électro-hydaulique, est légère mais très précise et rapporte de bonnes informations de la route, tandis que le châssis est à la fête. Le roulis est très bien contenu, le train avant est incisif, et l'arrière concourt volontiers au virage, aidant même un petit peu au levier de pied, sans rendre la voiture instable. Au pire, l'ESP est disponible en option, mais ne nous paraît pas indispensable, car la voiture est vraiment très bien tenue, et le « châssis agile » de Seat porte bien son nom : il y a vraiment de quoi s'amuser à son volant. En revanche, la suspension est relativement ferme, notamment à faible allure.

L'intérieur de l'Ibiza est connu, mais notre version Stylance se distingue par des plastiques différents de ceux que l'Ibiza offrent d'ordinaire, et qui étaient plus agréable à la vue et au toucher. L'équipement de la Seat Ibiza 1.4 TDI 80 est complet dans cette version Stylance. En vrac, les antibrouillards, les jantes alu 15", les rétros rabattables électriquement, la climatisation automatique, le radio-CD MP3 avec commandes au volant, l'ordinateur de bord, et le (presque indispensable par les temps qui courent) Cruise Control. On épinglera le fait que l'ESP ne soit qu'en option, tandis que les airbags rideaux ne soient pas disponibles, témoignant ainsi de la conception un peu plus ancienne de l'Ibiza.

Si vous aimez conduire et que vous cherchez un diesel aussi économique que ludique, la Seat Ibiza 1.4 TDI 80 Stylance pourrait bien vous attirer. Si votre recherche s'oriente avant tout vers un véhicule cossu, il faudra s'orienter vers une concurrente plus récente de conception.

