Essai Seat Altea FR TDI 170

Seat Altea FR TDI 170 : Essai

Péril en la demeure : votre épouse vous réclame absolument un monospace diesel, tandis que vous ne rêvez que de berlines survitaminées… Voici peut-être un moyen de concilier les deux parties : le Seat Altea FR en TDI 170.

Il faut le dire, nous trouvons que l'Altea fait partie des monospaces les plus agréables à regarder. La face avant et le profil reprennent les canons esthétiques de Seat, tandis que l'arrière n'est pas sans rappeler le Chrysler PT Cruiser. L'avant assez incliné et les flancs adroitement creusés dynamisent et allègent la ligne, tandis que la finition sportive FR y ajoute des roues en 17 pouces, des boucliers plus agressifs et des rétroviseurs couleur argent. Vous l'avez compris, nous sommes fans.

L'habitacle de la Seat Altea FR reçoit également un traitement plus sportif. Les sièges sport sont badgés FR, tout comme le nouveau levier de vitesses et le volant sport. Face au conducteur, les compteurs sont désormais à fonds blancs. L'équipement est complet, avec notamment un système audio compatible MP3 commandé via le volant multifonction, le rétroviseur intérieur photochrome, ou le radar de recul. Petite mesquinerie, le pack fumeur est une option payante. Les autres caractéristiques sont communes aux autres Seat Altea : une visibilité typiquement monospace, mais une habitabilité et une modularité équivalentes à celles d'une simple berline. S'il vous en faut plus, il faudra en passer par le Seat Altea XL, qui ne dispose pas de la finition sportive FR, mais qui peut recevoir néanmoins ce TDI 170.

Ce moteur est une évolution du 2.0 TDI déjà disponible dans l'Altea en version 140 chevaux. La principale différence entre ces deux moteurs est la présence ici d'injecteurs piézo-électriques permettant une pression d'injection de 2200 bar au lieu de 2050, une pression de turbo revue, tandis que les pièces mobiles sont renforcées pour encaisser les contraintes supplémentaires. Nous pouvons compter principalement sur un couple maximal de 35.7 mkg à 1800 tr/min, et en cas de coup dur sur une puissance de 170 chevaux à 4200 tr/min.

Avec tout ceci, et un supplément de poids par rapport à la Leon limité à 110 kg , les performances sont de premier ordre pour un monospace, diesel qui plus est ! Pour ce qui est des chiffres purs, sachez que les 200 km/h ne sont qu'une formalité, tandis que le kilomètre départ arrêté est franchit en une trentaine de secondes. Mais c'est en reprise que le Seat Altea FR se distingue, avec par exemple un 80-120 en 5° parcouru en 8.9 secondes. Il y a de la ressource à tous les régimes. Le caractère est typé TDI, c'est-à-dire que le couple arrive relativement brutalement, offrant du coup de bonnes sensations, malgré le kilométrage réduit de notre exemplaire d'essai (500 km). Seule la commande de l'accélérateur électronique nous a parfois étonné, agissant en certaines circonstances avec un temps de retard désagréable.

« Sans maîtrise, la puissance n'est rien », nous disait à l'époque Pirelli. Aussi, le Seat Altea FR se chausse de Pirelli Pzero, en 225/45 R17. Bien entendu, les liaisons au sol sont adaptées, les disques de freins majorés, les ressorts durcis, et les barres antiroulis redimensionnées. Avec tout ceci, on oublie vite que l'on est aux commandes d'un monospace : le véhicule ne prend pas de roulis, le train avant est fort directif, tandis que l'arrière aide à tourner, sans se montrer aussi vif qu'une Ibiza par exemple. Nous sommes en famille, que diable ! Certes, le confort fait les frais de ces aménagements, ce qui sautera d'autant plus aux yeux que l'on roulera doucement. A l'attaque, les limites sont atteintes plus vite que sur une berline traditionnelle, puisque le centre de gravité est nécessairement placé plus haut. Le véhicule se met alors à sous-virer massivement, l'ESP rétablissant tout de suite les choses. La direction est moins assistée sur l'Altea FR que sur le reste de la gamme, et y ajoute la fonction DSR : la direction à assistance dynamique. En cas de sous-virage (ou de sur-virage), la direction incite à tourner le volant dans le bon sens en le surassistant, et en le durcissant si on le tourne du mauvais côté.

Le Seat Altea FR semble le seul véhicule, avec l'Opel Zafira OPC, en mesure de réconcilier les sportifs avec l'architecture monospace, ce qui n'est déjà pas rien. Mais le Seat a quelque chose en plus : l'économie offerte par le diesel, et par son prix d'achat…

