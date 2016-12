Essai Seat Ibiza 1.6 TDI 90 Sport

Librairie Seat

Seat Ibiza 1.6 TDI 90 Sport : Essai

L'Ibiza et les systèmes d'injection, c'est une grande histoire d'amour débutée en 1987. Souvenez-vous de cette vieille Ibiza rouge avec des adhésifs « Injection System Porsche » sur les flancs. La petite ibérique fût également l'une des premières polyvalentes à adopter un turbo diesel à injection directe de 90 puis de 110 chevaux, la transfigurant ainsi en une véritable petite bombe. Elle est pourtant la dernière à adopter la technologie de la rampe commune…

Avec l'adoption du tout nouveau 1.6 TDI sous son capot, la Seat Ibiza délaisse enfin son bruyant 1.9 TDI qui commençait à accuser le poids des années. Elle entend ainsi s'affirmer comme une très sérieuse alternative aux références du marché que sont les Clio 1.5dCi et autres 207 HDi 90. Pour ce faire, l'Ibiza peut compter sur un design qui est, dans cette robe à 5 portes, fonctionnel et affirmé. Une constante chez l'Ibiza qui a toujours été « sportive », jeune voir déjantée dans ces versions les plus sportives. Sport ? C'est justement la finition de notre version d'essai qui se dote notamment en option de belles jantes alu de 17'' peintes en blanc. Ces dernières, chaussées comme sur le FR et Cupra en 215/40, offrent une belle assise à une auto aux lignes puissantes et nerveuses.

A bord, l'Ibiza souffle le chaud et le froid. Le design est avenant, l'équipement complet et l'ergonomie sans réelle fausse note. Reste que la finition déçoit pour une production du groupe Volkswagen, d'autant plus que la finition Sport n'a rien d'une entrée de gamme. Les assemblages sont loin d'être parfaits et les plastiques durs demeurent très présents dans l'habitacle. L'ibérique pourra toujours essayer de se faire pardonner par son sens de l'hospitalité. Contrairement à la version SportCoupé, la garde au toit est bonne et l'espace dévolu aux jambes est dans la bonne moyenne de la catégorie: l'Ibiza 5 portes peut ainsi accueillir 4 adultes. Ajoutez à cela un volume de 292 litres destiné aux bagages et vous obtenez une polyvalente prête à se plier en 4 pour amener la petite famille en vacances… Mais avant d'arriver à destination, la Seat Ibiza 1.6 TDI 90 devra affronter et vaincre une grande épreuve : la route ! Et elle dispose de sérieux arguments à faire valoir.

A commencer par sa nouvelle mécanique. Le principal progrès est sonore !!! Si un léger claquement reste perceptible à froid comme à pleine charge, le nouveau propulseur se fait enfin littéralement oublier. Que cela soit au ralenti ou à vitesse stabilisée, le 1.6 TDI brille par sa surprenante discrétion. Imaginez à 130 km/h , le moteur est quasi inaudible. Au point d'être quasiment couvert par les bruits d'air et de roulements qui restent acceptables. Du grand art !

Discret à l'oreille, le 1,6 TDI 90 l'est aussi face au chronomètre. Fort de 90 ch à 4200 tr/min, il offre en effet des prestations honnêtes. S'il a sensiblement plus de pêche au dessus de 1500 tr/min, la mécanique se montre particulièrement lisse. Il n'y a pas de trou à bas régime et encore moins de coup de fouet lorsque le turbo entre en action. Pourtant, notre Ibiza annonce des performances satisfaisantes avec un 0 à 100 km/h accompli en 12.0" et un 1000m départ arrêté couvert en 33.7". La vitesse maximale culmine pour sa partà un honnête 177 km/h. Avec 23.4 mkg de couple disponible entre 1500 et 2500 tr/min, les reprises ne sont pas en reste. Le 80 à 120 km/h est donné pour 12 secondes tandis qu'il en fallait 19,3 au temps des injecteurs pompes. Tout en se montrant sensiblement plus performante, la nouvelle venue est équipée d'un filtre à particules et économiserait 0.3 litre au 100 en cycle mixte, respecte les normes Euro5 et rejette 10g/km de C02 en moins que le 1.9 TDI 90. Mieux encore, Seat annonce un gain de 0.9 l tous les 100 km en cycle urbain, une valeur qu'il faudra vérifier à l'usage... Alors que la mode est aux boîtes 6, l'Ibiza 1.6 TDI 90 s'en remet encore à une classique transmission manuelle à 5 rapports, le dernier étant allongé afin de réduire bruit et consommations. Cette boîte de vitesse se montre douce, précise et par conséquent très agréable à manier.

La tenue de route est en harmonie avec le reste de l'auto. L'Ibiza se montre saine et prévenante dans ses réactions. Le train arrière affiche une stabilité rassurante, tandis que l'avant est réactif et ne se laisse jamais déborder par le couple. Il est malheureusement desservi par une direction un peu floue autour du point 0. L'ensemble se montre néanmoins rassurant pour le bon père de famille et les jeunes conducteurs, la voiture avouant un penchant pour le sous virage. Le roulis est pour sa part parfaitement maîtrisé, mais cela se paye au prix d'une fermeté excessive sur un modèle dont la vocation n'est pas sportive, même si l'Ibiza 1.6 TDI 90 Sport reste vivable au quotidien... La généreuse monte pneumatique n'est sans doute pas étrangère à ce confort dégradé.

Vous l'aurez donc compris, cette Ibiza est parfaitement armée pour la route. Après quelques routes sinueuses, notre destination finale approche et il est temps de solliciter une dernière fois la pédale du centre. Le système de freinage de se compose de deux disques ventilés de 256 mm à l'avant et de disques pleins de 232 mm à l'arrière. Si l'Ibiza est bien équipée eu égard à sa puissance et à ses performances, dans la pratique nous avons trouvé que les freins manquaient un peu de consistance. L'efficacité globale du dispositif n'est pas en cause, mais nous lui reprochons un manque de mordant et de feeling. Sans doute sommes nous trop exigents avec cette version « non sportive ».

A l'heure des bilans, l'Ibiza 1.6 TDI 90 peut se targuer d'être une offre de choix face aux stars du marché. L'Ibérique se montre très silencieuse, bien équipée, sure et performante. Un produit sans défaut majeur qui s'affiche à un prix très compétitif et qui dispose d'un sex-appeal certain… Un choix à étudier sérieusement à l'heure de choisir sa future polyvalente !

Texte & photos: Hatem Ben Ayed

