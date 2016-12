Essai Seat Ibiza FR TDI 143

Librairie Seat

Seat Ibiza FR TDI 143 : Essai

La gamme sportive FR de la Seat Ibiza évolue et se dote du diesel le plus puissant du segment. De quoi lui assurer des performances chronométriques et écologiques de premier rang.

Le refrain n’est pas exactement nouveau : ce sont bien les petites voitures, légères et sobres, qui ont la côte. En défaveur des véhicules plus gourmands, à l’instar des gros SUV ou des sportives. Rapport aux très à la mode enjeux environnementaux, et aux soucis d’économies. Il existe pourtant d’excellents compromis, comme la nouvelle Seat Ibiza FR TDI arrivée cet hiver sur nos routes, quelques mois après les versions traditionnelles : une citadine diesel dynamique, sobre et à la silhouette sportive !

Comme les autres Ibiza, la version FR TDI (en carrosserie SC comme en cinq portes) bénéficie d’une ligne sportive et dynamique, composée de lignes tendues, d’angles saillants et d’un regard félin. Pour marquer sa différence, la FR arbore en outre des jantes de 17 pouces à cinq doubles rayons, des rétroviseurs couleur argent renforçant le caractère sportif de la silhouette, ainsi qu’un bouclier spécifique et une grille de calandre en nid d’abeille marquée du badge FR sur la proue. La poupe n’est pas en reste : l’aspect agressif de la voiture s’avère ainsi prononcé par une double sortie d’échappement.

Avec sa hauteur de 1,42 m, l’Ibiza offre un habitacle relativement spacieux et une hauteur sous plafond convenable. Seuls les plus grands gabarits, à l’arrière, peuvent être pénalisés aux jambes par un empattement limité à 2.46 m. A l’avant, le confort n’est pas négligeable et s’avère renforcé par une bonne assise et l’ergonomie de la console centrale, simple et bien conçue. En outre, les matériaux sont de qualités et la finition ne souffre d’aucun défaut majeur. A l’intérieur, le caractère sportif du véhicule est mis en avant par des éléments en noir brillant, un logo FR apposé sur le tableau de bord, des sièges enveloppants et un design de volant spécifique.

Bien entendu, l’Ibiza FR TDI ne serait pas digne de son blason sans le moteur qui va bien. En l’occurrence, le récent quatre cylindres de deux litres d’origine Volkswagen et développant la bagatelle de 143 chevaux : 13 de plus que l’ancien modèle. Avec lui, l’Ibiza FR TDI peut se targuer de disposer du moteur diesel le plus puissant du segment ! Et cet agrément est renforcé par une boite mécanique à six rapports bien étagée. Malgré les efforts d’insonorisations, le bruit du moteur (ordinaire) demeure encore trop présent dans l’habitacle.

Son généreux couple de 32.6 mkg confère à la citadine une souplesse appréciable en ville, et autorise des reprises pêchues, en dépit d’un creux sous les 2000 tr/min. Inutile d’atteindre la vitesse maximale de 210 km/h pour s’en rendre compte : la citadine assure des performances de compacte bien motorisée ! Néanmoins, passé le seuil des 3 500 tours, la montée en régime s’essouffle. Mais son grand intérêt réside dans sa sobriété : derrière ces performances, le TDI à Common Rail revendique 4.6 litres de gazole pour cent kilomètres. Ce qui représente un taux d’émission de CO2 de 119 g/km et permet à l’Ibiza de bénéficier d’un bonus écologique.

Sur la route, le comportement de l’Ibiza FR TDI déçoit quelque peu. Certes, le châssis se révèle relativement dynamique, malgré des réglages privilégiant le confort des passagers, et permet d’aborder les virages agréablement en conduite tranquille. Pour autant, la direction, légère, n’est pas des plus précises et, pire, la citadine montre facilement une fâcheuse tendance sous-vireuse qui lui hôte toute prétention sportive. Loin, bien loin d’une agilité de par exemple une Clio Renault Sport… Manière de dire que l’Ibiza FR brille en tant que citadine dynamique et puissante, mais ne joue pas vraiment dans la cour des sportives.

L’Ibiza FR TDI reste proposée à un tarif abordable compte tenu de ses qualités : ligne sportive, motorisation performance et sobriété remarquable… Dommage que son comportement routier reste trop en retrait pour conférer à la citadine de réels attributs sportifs…

Texte & photos Romain Rivière

