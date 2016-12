Essai Skoda Octavia TDI 110

Librairie Skoda

Apparue en 1996, l'Octavia première du nom a permis à la firme tchèque de retrouver un peu de son prestige d'antan et de partir à la conquête du marché en Europe de l'Ouest. Une communication affirmant fièrement l'appartenance de la marque au groupe VAG, des prix particulièrement alléchants et des motorisations TDI, aux qualités reconnues, auront tôt fait de fournir à l'Octavia les moyens dont elle a besoin afin de se forger une image. Image dont profite aujourd'hui pleinement la nouvelle Skoda Octavia.

La robe extérieure – dessinée par Luc Donckerwolke – demeure agréable et élégante malgré le poids des années. Bien que celle-ci soit sans charme, elle traverse relativement bien l'épreuve du temps, notamment pour les versions équipées de jantes en aluminium.

Critiquée pour sa finition lors de son apparition, Skoda a cru bon de corriger le tir en équipant ensuite l'Octavia d'une nouvelle planche de bord plus avenante que le modèle originel. Toutefois, cette mesure ne concerne pas toute la gamme Octavia mais seulement les modèles haut de gamme comme la SLX, la RS ou encore notre modèle d'essai, à savoir une Praha II. Cette seconde planche de bord s'avère être bien finie et utilise des matériaux faisant honneur au groupe VAG tandis que les assemblages sont quasi-irréprochables. Pour parfaire ce bilan globalement positif il convient de souligner que l'ergonomie a été soignée puisque les principales commandes tombent idéalement sous la main et que les compteurs sont particulièrement lisibles. Toutefois cet habitacle se montre sombre et austère. Ce n'est sûrement pas la belle sellerie en cuir noir (trop ferme) habillant les sièges qui lui apportera un peu de chaleur.

Bien que mesurant 4.50m en longueur, l'Octavia n'offre qu'une habitabilité moyenne. L'espace réservé aux jambes ainsi que la garde au toit à l'arrière sont en deçà de ce que proposait alors la concurrence (Citroën Xantia, VW Passat…). La faute en revient à la fameuse plate forme "A" qui a équipé notamment la Golf IV. A l'origine prévue pour les compactes du groupe allemand, l'utilisation de cette plate forme pour la Skoda Octavia a engendré un long porte à faux arrière. En pratique cela se traduit donc par une habitabilité limitée, sans pour autant être franchement mauvaise mais la tchèque profite en revanche à une malle gargantuesque. Ainsi, l'Octavia est prête à engloutir jusqu'à 528 litres de bagages sans avoir à replier un siège !

Sous le capot de notre version d'essai on retrouve le célèbre TDI 110. Comme la majeure partie des 1.9 TDI du groupe VAG, l'Octavia se révèle être aussi bruyante que sobre et performante. Le TDI 110 ne semble jamais à court de ressource et répond présent à chaque sollicitation du pied droit, à condition de se trouver dans la plage d'utilisation du moteur !

Les accélérations se montrent franches. Les reprises sont bonnes y compris à bas régime. En ville le couple disponible très tôt permet d'évoluer sur un filet de gaz tandis que sur route les dépassements relèvent de la simple formalité. Réputée pour ses excellentes performances, et bien que le TDI 130 ait établi par la suite de nouvelle référence en la matière, le TDI 110 ne fait pas exception à la règle dans le cas de l'Octavia. La boîte de vitesses à l'étagement idéal n'est pas étrangère à ces bonnes performances. Une qualité qui s'ajoute à une commande de boîte douce et relativement bien guidée. Cependant la tenue dans le temps de ces performances s'avère aléatoire dans la mesure où le fameux débimètre Bosch a décidé lui aussi d'être conforme à sa réputation en n'offrant qu'une fiabilité limitée. Sachez néanmoins qu'en fonction de l'âge et du kilométrage du véhicule il est possible d'obtenir une prise en charge totale ou partielle du montant des réparations.

Le comportement routier de l'Octavia se montre relativement sain et quasi-irréprochable lorsque l'on adopte une conduite digne d'un bon père de famille. Repris de l'Audi A3 et de la Golf IV, le châssis fait de l'Octavia une voiture plutôt placide et peu incisive. Ainsi, si l'Octavia offre une tenue de route rassurante, cette dernière apprécie peu d'être bousculée, d'autant plus que les suspensions souples gênèrent d'important mouvements de caisse sur les chaussés déformées. Cela nuit tant au comportement routier qu'au bien être des passagers. Enfin, le freinage équipé de série de l'ABS (et de l'aide au freinage d'urgence pour les derniers modèles) se montre globalement satisfaisant.

Moins clinquante qu'une Golf ou qu'une A3, la Skoda Octavia offre pourtant toutes les qualités de ces deux véhicules (ainsi que leurs défauts) à un prix nettement inférieur, pour un équipement finalement équivalent. Remplacée depuis par l'Octavia 2, il ne fait nul doute que la Skoda Octavia TD I 110 dispose de puissants arguments pour séduire les « Pater familias » sur le marché de l'occasion. Mais son rapport prix/performance/équipement imbattable ne suffira pas, à lui seul, à battre les derniers à priori qui existent sur la marque tchèque. Il appartient à l'Octavia II, ainsi qu'à la Superb, de parfaire l'image de Skoda.

Hatem Ben Ayed

