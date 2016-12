Essai Skoda Superb 2.0 TDI 170 DSG

Librairie Skoda

Skoda Superb 2.0 TDI 170 DSG : Essai

C'est la crise. Alors que la quasi-totalité des constructeurs généralistes ont renoncé à proposer dans leur gamme une grande routière, Skoda persiste et signe une toute nouvelle Superb. Découverte sur les routes du Jura.

Le groupe Volkswagen dispose d'une banque d'organe hors du commun, et il est possible de composer tout type de véhicule en repartant d'éléments existants. Le groupe n'utilise pour cela plus de plates-formes proprement dites mais des modules, plus souples d'utilisation. C'est ainsi que la Superb utilise des éléments déjà connus des Golf, Passat et Octavia. Notamment au niveau des motorisations et des transmissions.

C'est ainsi que l'on trouve sous le capot de notre Skoda Superb du jour le 2.0 TDI. Il dispose ici, dans sa variante la plus puissante, de la nouvelle version à rampe commune et non plus injecteurs-pompe : on nous promet ainsi un fonctionnement plus doux, plus souple et plus silencieux tandis que les chiffres ne progressent pas : avec 170 chevaux et un couple de 35.7 mkg disponible en continu de 1750 à 2500 tr/min, il a de quoi voir venir. Elle dispose bien entendu du filtre à particules, et peut se targuer d'être actuellement la seule berline de 170 chevaux de son segment à ne pas tomber sous le coup d'un malus en raison d'émissions de CO2 contenues.

Si nous n'avons pas pu voir si la nouvelle injection adoucit le fonctionnement du moteur à bas régime, c'est parce que notre Skoda Superb était dotée de l'excellente boite à double embrayage DSG, capable de masquer facilement ce genre de défauts. Pour le néophyte, celle-ci se présente comme une boite automatique traditionnelle. Mais elle les dépasse pourtant très largement. Sans à-coup, sans patinage, elle se distingue des autres boites par la parfaite gestion du choix des rapports. Plusieurs fois imitée depuis sa sortie, elle n'a pas encore été égalée.

Nous n'avons pas eu le temps de mesurer les performances de la Skoda Superb 2.0 TDI 170. Le constructeur tchèque annonce pour sa part une vitesse maximale de 220 km/h et un 0 à 100 km/h parcouru en 9 secondes pile. Des chiffres qui nous semblent cohérents aux vues du dynamisme de l'auto. L'accélération est continue (boite DSG oblige) et conséquente jusqu'à plus de 160 km/h, ce qui devrait suffire pour perdre son permis dans les meilleures conditions. Le poids est annoncé à 1515 kg, soit un chiffre assez contenu par les temps qui courent. Le fait qu'elle dérive de véhicules plus petits en est-il la cause ? On peut le penser.

Ce poids raisonnable profite également aux sensations au volant. A aucun moment on n'a l'impression de conduire une voiture mesure 4.83 mètres ! La direction est agréable et incisive, le train avant précis et le train arrière vissé au sol. Rien à redire ! Avec la boite DSG, le TDI est forcément sur bon rapport à l'accélération, et la motricité est donc fortement mise à contribution. Absolument sans souci sur sol sec, elle montre bien sur ses limites sur un itinéraire sinueux et humide comme les petites routes du Jura où nous avons réalisé cet essai. Heureusement, l'ESP veille…

On n'achète pas simplement une telle voiture pour ses performances et son comportement routier. Le look compte également. Nous vous laissons vous faire votre propre opinion, les photos sont là pour ça… Mais nous avons pour notre part trouvé la Superb réussie. Sans donner l'impression d'en mettre plein la vue comme certaines concurrentes, sa face avant et son profil sont particulièrement avenants et ne sont pas sans nous rappeler certaines réalisations de Rover, de Volvo ou de Saab. Nous avons moins aimé la partie arrière, qui nous a semblé manquer de caractère, notamment au niveau du dessin des feux. De plus, le pavillon reste assez haut à l'arrière pour maximiser l'habitabilité, mais cela rend le profil moins dynamique. Rappelez-vous d'Adriana Karembeu ventant les mérites de l'habitabilité de la précédente Superb… Et bien la nouvelle mouture fait encore mieux en la matière. Adriana n'a pas pu se libérer pour venir assister à l'essai, mais même sans ça nous avons pu nous rendre compte de l'espace considérable disponible à l'arrière, notamment pour les jambes et la garde au toit. Les allemandes de prestige n'ont qu'à bien se tenir !

Cependant, ladite partie arrière cache une particularité : celle d'offrir le choix entre une ouverture de coffre classique et une ouverture hayon, beaucoup plus grande. Par défaut, c'est le coffre qui s'ouvre. Si vous avez besoin d'une plus grande ouverture, un interrupteur permet alors de sélectionner l'ouverture du hayon, un clignotement du 3° feu stop confirmant la manipulation. Cette ouverture dégage alors un coffre en large progression par rapport à la précédente Superb : 565 litres, rien de moins.

Les places avant laissent découvrir un très beau tableau de bord. Les matériaux sont de qualité, et même si les références allemandes font mieux (hiérarchie oblige), la Superb est au niveau de bien des berlines concurrentes ! L'ergonomie est excellente, avec une mention particulière au système audio à commande tactile, chargeur 6 CD intégré et port USB, particulièrement agréable à utiliser et de série sur cette finition Elegance. Celle-ci dispose en outre de sièges cuir et alcantara avec réglages électriques et mémoires pour le conducteur. Les vitres assombries sont également de série sur cette finition, et il n'y a donc rien à rajouter à part l'éventuel GPS avec support DVD qui comprend également un disque dur de 30 Go.

Si nous avons parlé de l'équipement conséquent de notre Skoda Superb TDI 170 DSG Elegance, c'est parce que nous allons maintenant parler tarifs… Et là, comme de tradition, le tchèque frappe fort. La première question qu'il faut se poser est de savoir comment se place la Skoda Superb face à la concurrence. Si l'on s'en tient à ses côtes et à son habitabilité, la Superb se pose presque face aux Citroën C6, Peugeot 607 et Renault Vel Satis. Mais… Elle est 12.000 euro moins chère ! Elle se situe même un peu moins chère que les voitures de la gamme inférieure : C5, Mondeo et Laguna, qui ne sont pas forcément disponibles dans cette gamme de puissance avec une boite automatique de qualité. Et sans malus, comme nous l'avons déjà dit…

Globalement réussie esthétiquement, la Skoda Superb 2.0 TDI 170 DSG Elegance est également une voiture tout à fait à la page techniquement et pas un recyclage d'un vieux modèle Volkswagen, en échange d'un tarif serré. Il y a donc de quoi donner des cauchemars à ceux qui tentent de vendre des 607 et des Vel Satis…

Réagir sur notre forum