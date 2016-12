Essai Citroen C6 V6 HDi

Librairie Citroen

Citroen C6 V6 HDi : Essai

La Citroën C6 a été élue berline haut de gamme de l'année 2007 par le magazine Kilomètres Entreprise et ses lecteurs. Une bonne occasion de rappeler que si elle reste rare sur nos routes, c'est un choix à envisager pour qui souhaite une voiture de prestige. Vérification avec la version la plus évoluée de la gamme, celle motorisée par le V6 HDi.

La ligne de la Citroën C6 rappelle toutes les références esthétiques de la marque: L'avant propose un capot long et assez plongeant comme celui de la DS, une calandre reprenant le dessin de celle de la C4, tandis que la ligne fastback rappelle bien entendu la DS mais surtout la CX, notamment au niveau de la troisième vitre latérale. La C6 apporte néanmoins son lot d'innovations : son capot, souple lorsqu'on le touche, est conçu pour protéger les piétons en cas de choc (note maximale de 4 étoiles en protection piéton selon l'Euro NCAP), tandis que les amateurs du genre resteront un certain temps à admirer la découpe bien particulière de la vitre arrière… La visibilité périphérique est supérieure à la moyenne de la catégorie.

La gamme comprend trois motorisations : le 2.2 HDi est déjà assez performant en plus d'être très économique, mais l'association d'un 4 cylindres et d'une boite mécanique collait selon nous trop peu à l'idée que nous nous faisions d'une telle voiture. Le 3.0 V6 essence n'apporte rien par rapport au V6 HDi, au contraire : une puissance à peine supérieure en échange de… environ 52% de couple en moins. Sur ce diesel, les 6 cylindres s'associent à deux turbos pour produire une discrète mais splendide mélodie.

En effet, notre Citroën C6 est motorisée par le V6 HDi, qui ne nous est pas inconnu puisque nous l'avons déjà rencontré dans les Land Rover Discovery TDV6, Jaguar S-Type 2.7d et Peugeot 407 V6 HDi. Il motorise également les Range Rover et les Range Rover Sport, les Jaguar XJ et les Peugeot 607. Ouvert à 60°, sa distribution à deux doubles arbres à cames en tête commande 24 soupapes. Alimenté par une injection par rampe commune, il est en mesure de fournir une puissance de 208 chevaux et surtout un couple de 44.9 mkg à 1900 tr/min, dont la majeure partie est disponible dès les plus bas régimes grâce à la présence de deux turbos à géométrie variable. Rien à redire sur cette splendide mécanique, si ce n'est que la concurrence allemande fait un peu mieux en raison d'une cylindrée tournant généralement autour des 3 litres, alors que notre V6 HDi s'en tient à 2.7 litres.

Pour relayer cette noble mécanique la boite automatique reste le choix idéal, surtout lorsqu'elle fait partie des références du moment comme c'est le cas ici. Cette boite d'origine Aisin-Warner comporte 6 rapports mais se distingue surtout par la gestion qui l'anime. Elle tient compte bien sur de la vitesse d'enfoncement de l'accélérateur et de sa position, mais aussi par exemple de l'importance de la pente où l'on se trouve éventuellement. Voici une boite qui sait par exemple tomber un ou plusieurs rapports si l'on effectue un freinage appuyé. Elle se fera immédiatement oublier au profane par sa douceur lors des passages de rapports, tandis que l'amateur éclairé se régalera en observant son fonctionnement. Il n'y a pas de commande Tiptronic au volant (seulement au levier) mais peu importe : on n'aura jamais l'utilité de commander manuellement une boite aussi bien gérée.

Les 208 chevaux et les 44.9 mkg du V6 HDi ne sont donc pas de trop pour animer la Citroën C6, car cette dernière pèse déjà pratiquement 2 tonnes sans aucune personne à bord… Le couple et la boite 6 s'accouplent parfaitement, de sorte que la C6 parait toujours garder une réserve de puissance suffisante. Cela ne suffit pas à en faire une sportive : si le châssis est parfait, il n'est absolument pas joueur, et les remises en vitesse sont toujours douces et discrètes.

Le châssis reprend la suspension Hydractive III. Innovation par rapport aux XM, CX et autres, le circuit de la suspension est indépendant de la direction et du freinage et il est entraîné par une pompe électrique. Conséquence principale, la mise à niveau de la voiture se fait dès l'ouverture de la porte, vous n'aurez pas à attendre quelques secondes après avoir démarré. Si le confort est comme toujours à citer en référence, la tenue de route l'est tout autant. La suspension se raffermit toujours à propos et la voiture prend très peu de roulis en courbe. Plus de 70 ans après la Traction Avant, la Citroën C6 reste la reine de la route… A noter que le freinage étant désormais conventionnel, il offre un toucher de pédale et une progressivité tout à fait commune, ce qui ne déroutera plus le non-Citroëniste. Sans avoir le rayon de braquage d'une Mercedes, la Citroën C6 nous a semblé mieux braquer que ses ancêtres.

A bord, avant même de prêter attention à la formidable habitabilité, on est impressionné par la luminosité. Le commentaire est également valable de nuit, avec un éclairage intérieur aussi élégant qu'efficace. Notre exemplaire d'essai disposait de plus d'un splendide mais très salissant intérieur de couleur crème « Claudia Wadibis ». Les fauteuils sont très accueillants, souples et confortables, sans virer dans le côté mou des Citroën du passé et leur dessin est vraiment agréable à l'œil. L'insonorisation est excellente, à tel point que nous avons pensé à un moment que le (très beau) klaxon était en panne. Nous venions simplement de fermer les fenêtres…

La planche de bord est épurée dans sa partie supérieure, et le bloc compteur est réduit au minimum. Il n'affiche que la vitesse, la jauge de carburant et le compte-tours sous forme de cristaux liquides. Pour autant, l'instrumentation n'est pas réduite : une pression sur l'extrémité du commodo permet de faire défiler sur l'écran central les température d'eau et d'huile, la pression des pneus et toutes les informations traditionnelles d'un ordinateur de bord. Mais le détail qui fait la différence, c'est l'affichage tête haute qui permet d'accéder aux informations essentielles sans quitter la route des yeux. Cet affichage est même réglable en intensité et en hauteur… Enfin, tout n'est cependant pas parfait. La finition quoique d'un bon niveau n'est pas au niveau des allemandes, les commodos sont issus d'une simple Peugeot 206, le Navidrive oblige à choisir entre la lecture de MP3 et la navigation GPS, et le Bluetooth n'est qu'une option. Le démarrage sans clef et le régulateur de vitesse actif sont quant à eux aux abonnés absents.

Comme la Citroën C4, la C6 peut disposer du système AFIL (alerte de franchissement involontaire de ligne). Le système surveille à partir de 80 km/h les lignes de la chaussée et, en cas de franchissement de ligne sans clignotant, l'attention du conducteur est attirée via un vibreur situé dans le siège. Intéressant sur autoroute, il l'est moins sur les routes secondaires, car le siège vibrera dès que vous vous poussez un peu pour laisser passer un motard ou que vous chevauchez une ligne en virage (et vu la largeur de l'auto, ça arrive souvent). La vibration est de plus assez désagréable car on a l'impression de recevoir une série de fessées (authentique !). Heureusement, le système se déconnecte via un interrupteur au tableau de bord.

Citroën a réussi à faire une berline qui n'est pas une copie d'une allemande classique, mais sans tomber dans le baroque d'une Thesis ou le provoquant d'une Vel Satis. Les regards jaloux lorsqu'on possède une voiture de ce type sont remplacés à son volant par de l'admiration face à ce vaisseau amiral . Et comme le reste suit… Une voiture à ne pas oublier le jour du choix !

