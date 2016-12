Essai Skoda Octavia 1.8 TSI et 1.9 TDI

Librairie Skoda

Skoda Octavia 1.8 TSI et 1.9 TDI : Essai

Même les gens qui ne suivent pas l'automobile savent à présent que Skoda ne rime plus avec Lada, ou autre marque venue de l'Est. Alors la marque propriété de Volkswagen passe la vitesse supérieure et vise maintenant les constructeurs généralistes.

L'Octavia a été la première Skoda entièrement créée sous l'ère Volkswagen. Elle reprenait alors la plate-forme de la Golf IV ainsi qu'une partie de ses motorisations. Plus de 10 ans plus tard, elle continue à être commercialisée chez nous sous le nom d'Octavia Tour et se caractérise par un rapport prix/prestations à nul autre pareil : elle coûte en TDI 100 (version unique) le prix d'une Clio dCi 85 et se révèle pour ce prix très bien équipée…

Entre-temps, une seconde génération d'Octavia est apparue en 2004. Retouchée début 2009, c'est la version qui nous occupe aujourd'hui. La taille des rétroviseurs a été augmentée afin de satisfaire aux nouvelles normes européennes. Si extérieurement cela ne choque pas l'œil, ça change en revanche la vie du conducteur qui du coup dispose d'une excellente vision vers l'arrière. Bien entendu, sa face avant retouchée est l'élément le plus évident à remarquer, et elle lui sied à merveille. Elle apporte une touche prestigieuse à cette auto.

L'Octavia renouvelle une partie de ses motorisations. En diesel, nous disposons pour notre essai d'un élément largement amorti par le groupe : l'éternel 1.9 TDI de 105 chevaux. C'est sans doute la dernière fois que nous le voyons, car il ne motorise plus aucun modèle chez Audi et Volkswagen, et il est sans doute en sursis chez Seat et Skoda. Il peut recevoir en option l'excellente boite DSG 6 rapports.

Le nouveau capot de l'Octavia accueille également les 1.4 TSI et 1.8 TSI. Le premier des deux ayant été envoyé au tapis par un confrère journaliste quelques minutes avant (sic), nous avons essayé le second. Petit frère du 2.0 TFSI qui motorise la version RS, il en reprend les qualités de disponibilité. Il offre quelques 160 chevaux, et surtout un couple de 25.5 mkg disponible en permanence entre 1500 et 4500 tr/min.

Au volant, si nous le trouvions un peu rugueux il y a quelques années, ce n'est pas l'impression qu'il nous a donnée ici et il se montre vraiment disponible à très bas régime. Entendez par là que les derniers concurrents à rampe commune sont inutilisables tout en bas du compte-tours, contrairement au TDI 105. Avec ses 25.5 mkg de couple, il anime fort bien l'Octavia (plus de 190 km/h et moins de 12 secondes au 0-100) et suffira à toute personne n'étant pas directement à la recherche de hautes performances. Reste le fait qu'il est un peu bruyant. Mais un effort d'isolation a été fait, et on s'habitue très vite à ce ronronnement. Côté conso, ce moteur continue à faire partie des références en la matière.

Rien de tout cela avec le 1.8 TSI. A l'oreille, ce dernier claque une fraction de seconde au tour de clef, mais se révèle ensuite tout à fait discret. Surtout, avec 160 chevaux à la disposition d'une caisse pas particulièrement lourde (1305 kg déclarés), les performances sont au-dessus de tout soupçon. Plus de 220 km/h en pointe et moins de 8 secondes sur le 0 à 100 sont des chiffres que certaines sportives ne sont pas capables d'atteindre. Au volant, on est en permanence séduit par la santé du moteur, parfaitement secondé par une boite 6 à la commande douce et suffisamment rapide. La nouvelle boite DSG à 7 rapports est disponible en option.

Le souci, c'est qu'à ce rythme le châssis de la 1.8 TSI ne suit pas. Identique dans ses réglages à celui du TDI 105, il se montre bien trop souple pour contrôler les mouvements de caisse faisant suite aux irrégularités de la chaussée ou au roulis. Ce n'est donc certes jamais piégeux, mais cela empêche de profiter du moteur autrement qu'en ligne droite dégagée. Car bien entendu, la motricité de cette 1.8 TSI fait également les frais de cette trop grande souplesse. Il faudra donc en passer impérativement par l'option Châssis sport, malheureusement uniquement disponible en finition Ambition. Bien entendu, ces commentaires ne s'appliquent pas à la TDI 105, dont le rythme s'accorde parfaitement avec ces réglages confortables.

Depuis la toute première Octavia, la finition est bonne. Mais ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est la qualité des matériaux qui est parfaitement dans le coup. Il est clair que l'Octavia n'est pas une voiture low-cost ! Elle reprend de plus (en série ou en option) les nouveaux éléments apparus dans le groupe, comme l'excellent GPS Colombus à écran tactile ou l'éclairage dynamique AFS qui tient compte de la vitesse du véhicule, de l'angle du volant ou de la présence éventuelle de la pluie.

Développée sur la plate-forme de la VW Golf, l'Octavia offre une bonne habitabilité mais se distingue depuis toujours par ce qu'il convient d'appeler une soute à bagages. Ce n'est pas tout : comme le veut la tradition de la marque, le rapport prix/prestations est excellent, tant pour la TDI 105 que pour la 1.8 TSI. On espère que des traditions comme celles-ci ne se perdront jamais.

La Skoda Octavia reste encore et toujours l'une des meilleures affaires de sa catégorie. Mais elle offre en prime d'excellentes prestations et une présentation des plus réussies. Skoda est en train de se faire un nom.

Sémantique Jusqu'ici, les moteurs à injection directe d'essence turbocompressés étaient appelés TFSI par Skoda. Afin de simplifier les appellations et de les harmoniser avec le logo TDI, ces motorisations seront désormais appelées TSI, que le turbocompresseur soit ou non aidé par un compresseur volumétrique. L'essai portait donc sur une 1.8 TSI et pas sur une 1.8 TFSI. Clair ?

Merci à l'aéroclub de Saint Rémy les Alpilles pour nous avoir accueilli si gentiment le temps des photos. Situé au coeur de la Provence, l'association permet à environ 300 membres de pratiquer le vol à voile.