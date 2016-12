Essai Suzuki Swift Sport

Librairie Suzuki

Suzuki Swift Sport : Essai

La Swift Sport revient enfin pour notre plus grand plaisir. Toujours aussi amusante à conduire avec son moteur de 136 ch, elle enrichit son équipement pour un prix contenu.

Plus d’un an après l’avènement de la quatrième génération de Swift, Suzuki s’est enfin décidée à compléter sa gamme par un modèle Sport, sûrement le plus attendu de tous. Si la précédente Swift avait déjà reçu de bonnes critiques pour ses lignes, son équipement et son prix, la Sport avait parachevé le tableau grâce à un moteur pétillant accouplé à une boite de vitesses bien étagée. On attendait donc encore plus de la nouvelle mouture, d’autant que Suzuki a bénéficié de quatorze mois supplémentaires pour mettre au point la petite bombe. Plus longue de 5 cm que la Swift basique à cause de ses boucliers proéminents, la nouvelle Sport conserve le même empattement de 2,43 m, soit 4 cm de plus que sa devancière. La calandre se veut plus imposante avec un entourage plus marqué mais le reste de la carrosserie demeure semblable à la Swift « normale ». Cette sobriété esthétique permet à la Sport de ne pas se voir réservée aux jeunes dragueurs m’as-tu-vu. Avec ses quatre places, elle se présente en effet comme une voiture aux possibilités d’utilisation très larges, par exemple pour un couple avec un enfant. Ceux qui voudront se distinguer pourront se rabattre sur les accessoires de carrosseries proposés par Suzuki qui coûtent entre 45 et 470 € pièce : jupes, paupières de phares, calandre argent, seuil de porte « titane » ou « carbone », tapis de sol, pommeau de levier de vitesses et moulures de hayon spécifiques.

L’aspect le plus réjouissant de la Swift Sport se trouve sous le capot. Le 1600 délivre 136 ch, soit 11 de plus qu’avant. L’augmentation de puissance va de pair avec un allègement de 15 kg qui ne parvient pourtant pas à faire descendre la masse à vide en-deçà de la tonne. Le surpoids de 95 kg enregistré par rapport à la Swift 1.2 VVT est principalement dû à l’équipement assez riche de la Sport. Elle n’a pas non plus lésiné sur l’aspect sécurité puisqu’elle a reçu cinq étoiles aux essais EuroNCAP.

Le moteur de 136 chevaux offre donc à la Swift Sport une tonicité et un dynamisme qui la rendent extrêmement plaisante à conduire. En ne cherchant pas les extrêmes, elle s’assure de passer toute sa puissance aux roues même si la valeur maximale n’est atteinte qu’à 6900 tr/min (contre 6800 tr/min pour la précédente), tout près de la zone rouge qui débute juste après 7000 tr/min. Il faudra donc pousser la nouvelle Swift Sport haut dans les régimes pour en tirer le meilleur ou bien se contenter d’une grosse soixantaine de chevaux à 4000 tr/min. Toutefois il n’y a pas de quoi s’alarmer car, outre le fait que la concurrence fait exactement la même chose, le couple grimpe plus rapidement et atteint son maximum plus tôt que sur la génération précédente. De 15.1 mkg à 4800 tr/min, il est passé à 16.3 mkg à 4400 tr/min. Concrètement, ce changement donne à la Swift Sport des reprises vives qui lui permettent de s’arracher facilement des bas régimes pour aller chercher la puissance et effectuer des dépassements ou des insertions dans le trafic en toute sécurité. Le 0 à 100 km/h est ainsi avalé en 8,7 s pour une vitesse de pointe de 195 km/h.

Officiellement, la consommation de la Swift Sport se tient à 6,4 L/100 km pour des émissions de CO2 à 147 g/km, qui la pénalisent d'un petit malus. Cette relative sobriété s’explique par l’apparition d’une boite manuelle à six rapports héritée de la version basique. Outre les considérations d’économie de carburant, on retrouve le souci de polyvalence cité plus haut qui fait de la Swift Sport une voiture du quotidien pouvant très bien être l’unique véhicule d’un foyer.

Afin d’accorder la motorisation plus puissante à une conduite possiblement plus agressive, Suzuki a aussi durci les ressorts de suspension et augmenté la tailles de certains silentblocs par rapport au modèle de base. En conséquence, la Swift Sport accuse moins de roulis en courbe et moins de tangage au freinage. A contrario, les amortisseurs ont été assouplis pour préserver le confort lors des passages sur des cahots ou des défauts ponctuels de la route. La Swift Sport présente des suspensions de type McPherson à l’avant et un essieu de torsion à l’arrière dont le diamètre a été augmenté.

Enfin, cerise sur le gâteau, la Swift Sport propose un équipement très complet, sans aucune option : climatisation automatique, sièges avant sport, jantes alliages 17’’ spécifiques, régulateur de vitesse, connexion Bluetooth et USB, projecteurs bi-xénon, lave-phares, sept airbags et peinture métallisée. Elle affiche donc l’un des meilleurs rapports prix/équipement du marché parmi les petites sportives, sans compter qu’elle est aussi parmi les plus puissantes.

Texte: Renaud Lacroix

Photos: Manu Bordonado & constructeur

