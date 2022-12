Accueil Autoweb > Essais routiers > Suzuki > Essai Suzuki Swift Sport Hybrid

Suzuki Swift Sport Hybrid : Essai Il y a quelques années, il existait des petites sportives peu coûteuses que l’on avait pris l’habitude d’appeler les Voitures des copains. Une espèce en voie de disparition mais dont il reste quelques représentantes. Parmi celles-ci, une seule est hybride : la Suzuki Swift Sport.







C2 VTS, Twingo RS, Up GTI, Corsa GSi… autant d’exemples de petites sportives maintenant disparues. Il ne reste quasiment plus que l’Abarth 500 sur le marché pour entretenir la mémoire de ces petites autos qui débordaient de bonne humeur. La plupart d’entre elles ont été tuées par l’écotaxe. Pour éviter cela, la Suzuki Swift Sport est passée en mode Hybrid.



Nous n’allons pas spécialement nous étendre sur le look de la Swift Sport : il n’évolue pas mais il reste toujours aussi séduisant. On soulignera simplement le spoiler avant plus agressif, le diffuseur arrière et les bas de caisse façon carbone. La principale différence avec la précédente version est… le logo Hybrid supplémentaire !







Sous le capot on retrouve le 1.4 BoosterJet mais dans une version un peu plus… politiquement correcte. Comprenez qu’il n’offre plus 140 chevaux mais seulement 128. Il reste associé à une boite manuelle à 6 rapports.



Ce moteur thermique est ensuite secondé par l’hybride léger de Suzuki, le SVHS. Contrairement à d'autres véhicules de la marque où il fonctionne en 12 volts, le système fonctionne dans la Swift Sport en 24 volts. Soyons honnête, au volant le conducteur ne sent pas de différence sur ce point précis !







Le SVHS apporte de son côté une puissance supplémentaire de 10 kW (soit un peu plus de 13 chevaux) et un couple de 5.4 mkg. Ce couple à bas régime s’associe à celui apporté par le turbo pour offrir de belles remises en vitesse, même à bas régime. La Swift Sport Hybrid est très agréable dans la conduite du quotidien.



Si la précédente Swift sport annonçait 140 chevaux, la nouvelle n’est pas aussi ludique malgré ses 128+13 chevaux. Le couple à bas régime est tel que l’on s’attend à une poussée plus importante une fois dans les tours. Sans dire que la Swift Sport Hybrid marche comme un turbo-diesel, il faut se rendre à l’évidence : elle est un peu moins excitée que la 140 chevaux, qui était elle-même un peu moins ludique que la 136 chevaux atmo précédente. Il faut signaler que le système hybride alourdit la Swift d’une cinquantaine de kilos.







Tout le reste est… très plaisant. La boite et les suspensions sont fermes. La direction est très bonne. Le châssis permet de rouler relativement vite et avec un plaisir de conduite certain ! Il n’y a pas de différentiel autobloquant mais l’électronique veille et cela est bien suffisant. Une touche permet de rendre l’ESP plus permissif (même s’il affiche ESP Off).



La Suzuki Swift Sport Hybrid n’est pas qu’une petite sportive : il s’agit aussi d’une vraie voiture, agréable au quotidien et très bien équipée. Soulignons sur ce point les aides à la conduite comme l’alerte du changement de fil et le toujours aussi pratique régulateur de vitesse adaptatif.







A l’intérieur de la Suzuki Swift Sport Hybrid, l’ambiance est toujours aussi bonne. L’ensemble est plaisant à l’oeil et les sièges enveloppants sont du plus bel effet. On s’étonne de l’absence de détecteur de pluie et de recharge de téléphone par induction mais l’on savoure la position de conduite et… les sièges chauffants. Il n’y a qu’une position (qui doit s’appeler « A fond » tellement ça chauffe) mais cet équipement a le mérite d’exister.



L’hybride SVHS existe chez Suzuki depuis 2016 mais la marque avait déjà lancé la première K-car hybride au Japon en 2002. Toute cette expérience permet d’offrir une certaine fiabilité. Cette auto n’a pas de malus grâce à l’hybride et cela explique le succès croissant de cette technologie aux yeux des clients de Suzuki France : +200% en un an !







Au terme d’un essai mené à bonne allure, nous avons consommé 7.5 litres au 100 km, soit une conso semblable au 1600 VVT d’il y a 10 ans. Une consommation qui n’a donc pas baissé de manière spectaculaire pendant le prix prenait 1400 euros entre la Swift Sport de 140 chevaux et cette Hybrid 128 chevaux. Dommage. Cela dit, la Swift Sport reste à peu près sans concurrence et elle peut compter sur un équipement très complet…



On n’achète pas une sportive pour sa consommation mais on achète un véhicule hybride pour ses économies d’énergie… alors quand on achète une Sport Hybrid, la question de la conso est-elle importante ou pas ? Beau sujet de philosophie : vous avez 4 heures.







La Suzuki Swift Sport Hybrid s’adapte aux nouveaux usages mais en sachant rester elle-même : une petite auto très bien équipée, très bien présentée et incroyablement sympathique. On aurait tout de même bien aimé quelques chevaux en plus… Texte : Manu Bordonado

Photos : Constructeur

Suzuki Swift Sport Hybrid : Fiche technique Marque : Suzuki Modèle : Swift (A2L) Sport Hybrid Années de production : 2020- Moteur Type du moteur : 4 cylindres en ligne Energie : Hybride Disposition du moteur Transversal avant Alimentation Injection directe Suralimentation Turbocompresseur + intercooler + moteur électrique Distribution Double arbre à cames en tête + VVT Nombre de soupapes 4 par cylindre Alésage & Course 73.0 x 82.0 mm Cylindrée 1373 cc Compression 10.8 Puissance 129 ch à 5500 tr/min Couple 24.0 mkg à 2000 tr/min Transmission Boite de vitesses 6 rapports Puissance fiscale 7 cv Transmission Traction Antipatinage Série ESP Série Châssis Direction Crémaillère, assistance électrique Cx - Suspension avant Mc Pherson Suspension arrière Essieu de torsion Freins avant Disques ventilés (285mm) Freins arrière Disques (252mm) ABS Série Pneu avant 195/45 WR17 Pneu arrière 195/45 WR17 Dimensions Longueur 389 cm Largeur 174 cm Hauteur 149 cm Coffre 265 litres Poids 1070 kg Performances Poids/Puissance 8.29 Vitesse maxi (km/h) 202 0 à 100 km/h 8.6 0 à 160 km/h 22.7 0 à 200 km/h - 400 mètres DA 16.4 1000 mètres DA 29.8 Consommations Sur route - Sur autoroute - En ville 7.5 Conduite sportive 8.0 Consommation moyenne 7.5 Réservoir 37 litres Autonomie autoroute - km CO2 106 g/km

Prix & équipements NB d'airbags 6 Climatisation Série Prix de base 22550 euro -2000 euro (écotaxe) Bonnes affaires Payer moins cher sa voiture neuve Services Assurance pas chère pour Suzuki Swift Sport Hybrid Crédit pas cher pour votre Suzuki Swift Sport Hybrid Donnez votre avis ici

