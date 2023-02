Accueil Autoweb > Essais routiers > Suzuki > Essai Suzuki Across

Librairie Suzuki + La marque Suzuki

+ La Suzuki Across





Suzuki Across : Essai La gamme Suzuki a toujours été riche en véhicules à 4 roues motrices. Elle se montre aussi très « politiquement correcte » depuis quelques années avec une gamme quasiment intégralement convertie à l’hybride. Cela continue avec le Suzuki Across.



Suzuki a développé sa propre hybridation légère appelé SVHS. On retrouve ce système sur à peu près toute la gamme, de l’



Il faut dire que Suzuki sait tisser des partenariats avec d’autres constructeurs. N’ont-ils pas su, avec un succès certain, travailler dans le passé avec Santana, Subaru, Opel, Maruti, Fiat… ? Suzuki et Toyota sont nées dans la même région et à la même période, celle du textile et du métier à tisser. Aussi, la dernière Toyota Starlet n’est qu’une



Suz’ ne s’est pas contentée d’un échange de technologie : pour leur SUV, ils sont purement et simplement repartis avec le best-seller de la marque, le RAV4. Il s’appelle Suzuki Across (et se prononce « Eucrosse ») et ne sera disponible qu’avec la mécanique la plus puissante. Les boucliers et les phares sont différents mais c’est à peu près tout : même le logo Hybrid est celui de Toyota.



Entre le moteur 2.5 essence bi-injection de 185 chevaux (23.2 mkg), le moteur électrique avant de 182 ch (27.6 mkg) et celui qui développe 54 chevaux (12.3 mkg) à l’arrière, on peut compter en puissance combinée sur un total de 306 chevaux. C’est l’automobile signée Suzuki la plus puissante de tous les temps ! On annonce un 0 à 100 parcouru en seulement 6.0 secondes en échange d’émissions de CO2 de seulement 22g. A noter qu’en mode tout électrique, nous avons réussi à parcourir 77 km. Pas mal du tout !



La température à bord est gérée par une pompe à chaleur, plus économique en énergie qu’une classique climatisation. Cela illustre la très efficace chasse au gaspi faite sur ce véhicule. Avec succès : vous le verrez en découvrant nos consommations au bas de notre fiche technique.



A l’usage, le RAV4 (ou plutôt le Suzuki Across) se comporte comme un véhicule électrique. L’essence n’intervient qu’en cas de besoin et/ou lorsque l’auto dépasse 135 km/h. A propos de vitesse et comme tout véhicule de ce type, un bruiteur intervient en dessous des 24 km/h pour annoncer son arrivée. Dommage que le bruit rappelle celui de… disques de freins usés. La marque pouvait sans doute faire mieux de ce côté là.



Comme d’autres modèles concurrents, des palettes au volant permettent de régler le niveau de frein moteur. Mais même le mode le plus puissant nous parait timide : on ne peut pas conduire à une seule pédale comme on le peut chez certains concurrents.



Il y a bien entendu plusieurs modes de propulsion disponibles, pour forcer la conduite à l’électrique (mode EV, par défaut) ou au contraire pour préserver la batterie 355 volts (mode HV) en passant par celui où l’on force sa recharge (Car Hold) en vue d’une arrivée dans une zone de faibles émissions.



Nous avons également plusieurs modes de conduite : Normal, Eco, Trail et un mode Sport qui envoie 80% du couple vers l’arrière. La transmission 4x4 se fait à travers les moteurs électriques avant et arrière, sans arbre de transmission. Cela permet ce genre de répartition du couple.



Bien entendu, dans la vraie vie on n’aura pas recours aux 305 chevaux : la conduite d’un SUV hybride incite plutôt à la détente et à la conduite déstressée. Dans ces conditions, on profite pleinement du silence à bord. Le confort est satisfaisant à ceci près que le véhicule est chaussé de jantes 19 pouces à taille basse. C’est parfois ferme sur les ralentisseurs ou les plaques d'égout…



Pas besoin de vous dire que l’équipement est très complet. C’est une habitude chez Suzuki, et il aurait été dommage qu’il en soit autrement sur une auto affichée à près de 55 000 euros. On souligne le hayon qui s’ouvre électriquement sur un simple appel du pied, la présence d’une prise 220 volts dans le coffre, le volant et les 4 sièges chauffants et la sellerie sport.



L’Across a l’air très volumineux par rapport aux Suzuki que l’on a l’habitude de voir. Pourtant, avec 4.63m, il n’est pas plus gros que la Swace ou que le défunt Grand Vitara XL7. Nous sommes proches du



Le Suzuki Across est une belle et très bonne auto, c’est un fait. Nous serons curieux de voir combien la marque vendra chez nous d’exemplaires de ce véhicule méconnu. Les objectifs sont de 800 par an.

Suzuki a développé sa propre hybridation légère appelé SVHS. On retrouve ce système sur à peu près toute la gamme, de l’ Ignis jusqu’au Vitara en passant bien entendu par la Swift . Mais pour des véhicules plus gros il faut un système plus lourd, plus sophistiqué et plus puissant. A cet effet, la marque s’est rapproché en 2016 du leader du secteur : Toyota.Il faut dire que Suzuki sait tisser des partenariats avec d’autres constructeurs. N’ont-ils pas su, avec un succès certain, travailler dans le passé avec Santana, Subaru, Opel, Maruti, Fiat… ? Suzuki et Toyota sont nées dans la même région et à la même période, celle du textile et du métier à tisser. Aussi, la dernière Toyota Starlet n’est qu’une Suzuki Baleno et le nouveau Toyota Urban Cruiser n’est rien de plus qu’un Suzuki Vitara . Et le prochain modèle 100% électrique devrait être communs aux deux marques…Suz’ ne s’est pas contentée d’un échange de technologie : pour leur SUV, ils sont purement et simplement repartis avec le best-seller de la marque, le RAV4. Il s’appelle Suzuki Across (et se prononce « Eucrosse ») et ne sera disponible qu’avec la mécanique la plus puissante. Les boucliers et les phares sont différents mais c’est à peu près tout : même le logo Hybrid est celui de Toyota.Entre le moteur 2.5 essence bi-injection de 185 chevaux (23.2 mkg), le moteur électrique avant de 182 ch (27.6 mkg) et celui qui développe 54 chevaux (12.3 mkg) à l’arrière, on peut compter en puissance combinée sur un total de 306 chevaux. C’est l’automobile signée Suzuki la plus puissante de tous les temps ! On annonce un 0 à 100 parcouru en seulement 6.0 secondes en échange d’émissions de CO2 de seulement 22g. A noter qu’en mode tout électrique, nous avons réussi à parcourir 77 km. Pas mal du tout !La température à bord est gérée par une pompe à chaleur, plus économique en énergie qu’une classique climatisation. Cela illustre la très efficace chasse au gaspi faite sur ce véhicule. Avec succès : vous le verrez en découvrant nos consommations au bas de notre fiche technique.A l’usage, le RAV4 (ou plutôt le Suzuki Across) se comporte comme un véhicule électrique. L’essence n’intervient qu’en cas de besoin et/ou lorsque l’auto dépasse 135 km/h. A propos de vitesse et comme tout véhicule de ce type, un bruiteur intervient en dessous des 24 km/h pour annoncer son arrivée. Dommage que le bruit rappelle celui de… disques de freins usés. La marque pouvait sans doute faire mieux de ce côté là.Comme d’autres modèles concurrents, des palettes au volant permettent de régler le niveau de frein moteur. Mais même le mode le plus puissant nous parait timide : on ne peut pas conduire à une seule pédale comme on le peut chez certains concurrents.Il y a bien entendu plusieurs modes de propulsion disponibles, pour forcer la conduite à l’électrique (mode EV, par défaut) ou au contraire pour préserver la batterie 355 volts (mode HV) en passant par celui où l’on force sa recharge (Car Hold) en vue d’une arrivée dans une zone de faibles émissions.Nous avons également plusieurs modes de conduite : Normal, Eco, Trail et un mode Sport qui envoie 80% du couple vers l’arrière. La transmission 4x4 se fait à travers les moteurs électriques avant et arrière, sans arbre de transmission. Cela permet ce genre de répartition du couple.Bien entendu, dans la vraie vie on n’aura pas recours aux 305 chevaux : la conduite d’un SUV hybride incite plutôt à la détente et à la conduite déstressée. Dans ces conditions, on profite pleinement du silence à bord. Le confort est satisfaisant à ceci près que le véhicule est chaussé de jantes 19 pouces à taille basse. C’est parfois ferme sur les ralentisseurs ou les plaques d'égout…Pas besoin de vous dire que l’équipement est très complet. C’est une habitude chez Suzuki, et il aurait été dommage qu’il en soit autrement sur une auto affichée à près de 55 000 euros. On souligne le hayon qui s’ouvre électriquement sur un simple appel du pied, la présence d’une prise 220 volts dans le coffre, le volant et les 4 sièges chauffants et la sellerie sport.L’Across a l’air très volumineux par rapport aux Suzuki que l’on a l’habitude de voir. Pourtant, avec 4.63m, il n’est pas plus gros que la Swace ou que le défunt Grand Vitara XL7. Nous sommes proches du Honda CR-V ou du Ford Kuga sauf que… ces derniers ne proposent pas une version de 300 chevaux ! Texte: Manu Bordonado

Photos: Constructeur http://rover.ebay.com/rover/1/709-53476-19255-0/1?icep_ff3=9&pub=5574943742&toolid=10001&campid=5337148084&customid=&icep_uq=Suzuki+Across&icep_sellerId=&icep_ex_kw=&icep_sortBy=12&icep_catId=9801&icep_minPrice=&icep_maxPrice=&ipn=psmain&icep_vectorid=229480&kwid=902099&mtid=824&kw=lg

Suzuki Across : Fiche technique Marque : Suzuki Modèle : Across Années de production : 2021- Moteur Type du moteur : 4 cylindres en ligne (Toyota) Energie : Hybride Disposition du moteur Transversal avant Alimentation Gestion intégrale Suralimentation Batterie Ni-MH Distribution Double arbre à cames en tête Nombre de soupapes 4 par cylindre Alésage & Course - mm Cylindrée 2487 cc Compression - Puissance 306 ch à - tr/min Couple 0.0 mkg à - tr/min Transmission Boite de vitesses CVT Puissance fiscale 9 cv Transmission Intégrale Antipatinage Série ESP Série Châssis Direction Crémaillère, assistance électrique dégressive Cx - Suspension avant Mc Pherson Suspension arrière Triangles superposés Freins avant Disques ventilés (340mm) Freins arrière Disques (317mm) ABS Série Pneu avant 225/60 R18 Pneu arrière 225/60 R18 Dimensions Longueur 460 cm Largeur 186 cm Hauteur 169 cm Coffre 520 litres Poids 2020 kg Performances Poids/Puissance 6.60 Vitesse maxi (km/h) 180* 0 à 100 km/h 6.1 0 à 160 km/h - 0 à 200 km/h - 400 mètres DA 14.7 1000 mètres DA 27.8 Consommations Sur route 2.0 Sur autoroute 7.0 En ville 2.0 Conduite sportive 10.0 Consommation moyenne 4.0 Réservoir 55 litres Autonomie autoroute - km CO2 29 g/km

Prix & équipements NB d'airbags 7 Climatisation Série Prix de base 57990 euro -2000 euro (écotaxe) Bonnes affaires Payer moins cher sa voiture neuve Services Assurance pas chère pour Suzuki Across Crédit pas cher pour votre Suzuki Across Donnez votre avis ici

Suzuki Across: voir aussi...

Site officiel du constructeur :



Les fiches techniques des concurrentes : Mercedes Benz W167 GLE350de

Mercedes Benz W167 GLE350de Coupé

Mercedes Benz W167 GLE350e

Mercedes Benz W167 GLE350e Coupé

Toyota RAV4 Hybrid rechargeable

Site officiel du constructeur : Suzuki Les fiches techniques des concurrentes :

Aucun avis posté sur Suzuki Across