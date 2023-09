Accueil Autoweb > Essais routiers > Suzuki > Essai Suzuki Swace

Dans l’imaginaire collectif, Suzuki produit des voitures de petite taille. Même si c’est souvent le cas, il y a des exceptions comme la Suzuki Swace.



Peut-être le savez-vous déjà : la Suzuki Swace (mis entre SW et Space, prononcez le Souéïce) n’est pas vraiment un nouveau modèle puisqu’il s’agit en réalité d’une Toyota Corolla. Suz’ est habituée à collaborer avec d’autres marques : Santana, Mitsubishi, Subaru, Opel, Maruti, Peugeot, Renault, Fiat… et maintenant Toyota.







Il faut dire que Suzuki et Toyota ont la même histoire. Les deux marques (qui sont n°1 et n°2 au Japon) viennent de la même région et ont débuté via le textile et le métier à tisser. Ca… tisse des liens ? En suite à ces accord remontant à 2016, Suzuki peut vendre des Swace (Toyota Corolla) pendant que Toyota vend des Starlet (ou plutôt des Suzuki Baleno) et des Urban Cruiser (alias Suzuki Vitara).







La gamme ne peut pas être plus simple : la Suzuki Swace n’existe qu’en break, l’équivalent de la Corolla Touring Sports. C’est la carrosserie la plus prisée sur ce type d’autos. Avec 4.65m, elle offre un coffre de 596 litres. Ce dernier est profond. En l’absence de vraie roue de secours, il offre un espace impressionnant sous son plancher. Les clients de Suz’ ne sont pas habitués à cela ! La banquette arrière est surélevée, ce qui sera donc très agréable pour les enfants. Pour les plus grands, l’espace aux jambes est correct.







Il n’y a qu’une seule poche aumônière au dos des sièges avant. Mesquin. Heureusement, l’auto se fait pardonner avec le volant et les sièges chauffants. La gamme est simple puisqu’il n’y a que deux versions disponibles et qu’elles ne se distinguent que par leurs équipements. La différence de prix est raisonnable entre les deux (1500 euros) donc il ne faudra pas se gêner… Petite déception côté GPS : la Swace n’a aucun système de navigation, il faudra donc utiliser votre smartphone couplé à Android Auto ou Apple CarPlay. Installer une nav’ aurait impliqué d’utiliser les services connectés de Toyota.



Esthétiquement, il n’y a pas de doute : cette auto fabriquée au Royaume-Uni est une copie précise de la Corolla. La carrosserie est identique, logos des ailes avant compris. Seul le bouclier avant est différent. Le logo Suzuki à l’arrière semble rajouté, mal intégré. En fait, le projet a été lancé très tard et il n’était plus possible de modifier le véhicule d’origine.







La seule motorisation disponible est la moins puissante de la gamme Corolla : elle vient de passer de 122 à 140 chevaux et associe un moteur essence de 98 chevaux et un nouveau moteur électrique de 70 kW. Rouler en véhicule hybride est destressant pour beaucoup de raisons, à commencer par son silence de fonctionnement. De ce côté là, la Swace offre un couple qui lui permet de ne pas monter haut dans les tours et de ne pas hurler comme certaines hybrides d’ancienne génération. Mais certaines concurrentes font encore mieux.







La nouvelle motorisation a un impact positif sur la consommation, bien entendu. Ce grand break a des émissions CO2 de seulement 104g… A ce sujet, mention spéciale pour la climatisation S-Flow qui n’envoie de l’air qu’aux places occupées. La Suzuki Swace est un véhicule full hybrid (c’est à dire capable de rouler indépendamment à l’essence ou à l’électricité) mais il n’est pas rechargeable : son autonomie théorique en mode EV (électrique) ne dépasse pas 2 km.







A côté de la position D (Drive), la position B (Brake) permet d’obtenir plus de frein moteur. Pas assez de frein moteur cependant pour adopter une conduite à une seule pédale comme c’est le cas sur certains véhicules électriques. Cela reste mieux que rien et c’est à nos yeux le mode de conduite le plus pertinent, celui qui correspond le mieux à nos attentes.



Le silence à bord permet de remarquer d’autres bruits. Le son artificiel diffusé en dessous des 24 km/h donne l’impression d’un roulement fatigué ! A l’inverse, on décèle des bruits de vents au-delà des 110 km/h. Hormis cela, la Suzuki Swace est à classer parmi les véhicules silencieux. Seule la suspension, un peu ferme, vient troubler cette quiétude.







Comme l’on pouvait s’y attendre, la Suzuki Swace est un produit de qualité. Un choix logique pour la clientèle Suzuki, familles comme VRP, qui cherchent un modèle plus routier et plus logeable que leur précédent modèle.



Texte: Manu Bordonado

