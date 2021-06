Accueil Autoweb > Essais routiers > Suzuki > Essai Suzuki Swift Hybrid

Suzuki Swift Hybrid : Essai A l’heure où Suzuki fête son 100ème anniversaire, la marque nippone en profite pour restyler la quatrième génération de son best-seller apparu dans les années 80.







Ce restylage de mi-mandat s’apparente plus à un jeux des 7 erreurs qu’à une révolution, on ne change pas une équipe qui gagne. La belle conserve son look qui a fait son succès et qui n’est pas sans rappeler une autre star des centres villes, la Mini. Toute deux arborent un pare brise très vertical et un toit flottant, bien souvent contrasté. Les nouvelles couleurs acidulées et harmonies avec le toit contrasté rendant cette citadine toujours aussi désirable.







Pour l’intérieur en revanche, noir c’est noir. Le seul changement dans l’habitacle se résumera à la couleur gris foncée de l’insert en plastique de la planche de bord. Même si l’intérieur peut se montrer moins fun que l’extérieur et qu’il est intégralement en plastiques durs, il est à noter que les assemblages sont corrects et que l’ergonomique est bonne. Les commandes tombent naturellement sous la main. L’écran central -intuitif et à la taille suffisante- est agréable à manier.







Les commandes de chauffages et de climatisation sont dissociées de l’écran, ce qui permet de régler la température ou le niveau de ventilation sans perdre l’écran du GPS. Les possesseurs de Peugeot comprendront de quoi on parle. En parlant de la climatisation, c’est assez rare dans cette catégorie pour être signalé mais elle refroidit vraiment l’habitacle. Ce n’est pas un « rafraichisseur d’air » comme on peut le voir très souvent dans cette catégorie.







L’installation à bord est très aisée grâce aux montants très verticaux du pare-brise et la bonne garde au toit. Les sièges, moelleux, vous accueillent confortablement et cela contraste avec la suspension ferme de l’auto, qui pourra se révéler trépidante sur chaussée dégradée. Mais cette suspension ferme vous permettra de mettre les roues hors des centres urbains. Bien sûr la vocation n’est pas de dévorer les autobahn à toute vitesse mais sur le réseau secondaire, la Swift offre une tenue de route saine et rassurante. Les sièges très souples et sans maintien latéral auront vite fait de calmer vos ardeurs en conduite sportive.







Particularité de la Swift : 3 types de transmissions sont proposées. C’est la seule de sa catégorie à proposer une transmission intégrale baptisée AllGrip associée à une suspension légèrement rehaussée. Cette offre se destine aux régions où les conditions de circulation, surtout en hiver, sont délicates et n’est disponible qu’en boite mécanique à 5 rapports. Les 2 autres transmissions sont une boite manuelle et une autre à variation continue.







La boite manuelle représente 90% des modèles vendus mais son étagement incroyablement long la rende fatigante au quotidien. Il faudra sans cesse jouer du levier de vitesse pour relancer l’auto correctement. Ce ne sont pas les 5.1 mkg de couple supplémentaire apporté par la nouvelle batterie qui changera le problème.







Il est clair qu’aux vues de la vocation urbaine de l’auto, la boite automatique est la plus adaptée. Comme toutes les boites à variateur, elle a tendance à donner de la voix quand on réalise une accélération franche. Mais l’avantage de cette dernière est qu’elle dispose de palettes au volant permettant de changer les rapports à la volée avec une réactivité bluffante, ce qui a pour effet de supprimer le côté pédalage dans la semoule des CVT habituelles. En conduite mixte, la consommation s’est stabilisée aux alentours de 5.0 L/100 avec cette transmission, en baisse de 0.3L par rapport à sa précédente version.







Revenons sur cette nouvelle batterie qui permet un accompagnement électrique du moteur thermique sur des plages plus longues, réduisant de fait la consommation et rendant la conduite plus dynamique. Malgré la baisse de couple du moteur 1.2 par rapport à sa devancière (10.9 mkg contre 12.2 auparavant), la voiture est plus vive car ce dernier arrive beaucoup plus tôt : à 2800 tours au lieu de 4500. Surtout, le moteur électrique délivre 5.1 mkg de couple instantanément. Ce qui permet à l’auto d’offrir une réactivité pour se faufiler et se mouvoir en toute fluidité dans le chaos des villes actuelles.







Le tout allié à une légèreté que l’on croyait disparue sur les automobiles modernes puisqu’elle s’annonce à seulement 946 kg. Cela rend l’auto agile et plaisante à manier. En plus de ne pas prendre de l’embonpoint comme toutes ces concurrentes, la Swift conserve une taille de vraie citadine en restant largement sous la barre des 4 mètres(3.84m). Tous ceux qui vivent en centre ville et qui cherche une place pour déposer les enfants ou se garer en bas de chez eux comprendront l’avantage de ces centimètres de moins au moment de se garer. Allié à un rayon de braquage record, plus aucune place ne vous échappera !







Pour conclure, cette nouvelle Swift ne se révolutionne pas et c’est tant mieux. Elle a su garder ses atouts comme sa taille et son look ravageur, tout en faisant évoluer ses points faibles. Elle est maintenant dotée d’une boite automatique efficace et d’une hybridation qui rend la vie plus facile au quotidien. Le seul reproche que l’on puisse lui faire, c’est que l’on ne peut pas rouler en tout électrique comme la Toyota Yaris ou la nouvelle Renault Clio, par exemple. Malgré ceci, c’est une candidate sérieuse à prendre en compte au moment de faire son choix.



Texte : Olivier Amman

Suzuki Swift Hybrid : Fiche technique Marque : Suzuki Modèle : Swift (A2L) Hybrid Pack Années de production : 2020- Moteur Type du moteur : 4 cylindres en ligne Energie : Hybride Disposition du moteur Transversal avant Alimentation Bi-injection (directe + indirecte) Suralimentation Moteur électrique 2.6 ch et 5.1 mkg Distribution Double arbre à cames en tête Nombre de soupapes 4 par cylindre Alésage & Course 73.0 x 71.5 mm Cylindrée 1197 cc Compression 13.0 Puissance 83 ch à 6000 tr/min Couple 10.9 mkg à 2800 tr/min Transmission Boite de vitesses 5 rapports Puissance fiscale 4 cv Transmission Traction Antipatinage Série ESP Série Châssis Direction Crémaillère, assistance électrique Cx - Suspension avant Mc Pherson Suspension arrière Essieu de torsion Freins avant Disques ventilés (258mm) Freins arrière Disques ABS Série Pneu avant 185/55 R16 Pneu arrière 185/55 R16 Dimensions Longueur 384 cm Largeur 174 cm Hauteur 149 cm Coffre 265 litres Poids 910 kg Performances Poids/Puissance NC Vitesse maxi (km/h) 178 0 à 100 km/h 12.1 0 à 160 km/h 0 à 200 km/h - 400 mètres DA 18.5 1000 mètres DA 33.8 Consommations Sur route - Sur autoroute - En ville - Conduite sportive 8.0 Consommation moyenne - Réservoir 37 litres Autonomie autoroute - km CO2 88 g/km

Prix & équipements NB d'airbags 6 Climatisation Série Prix de base 18250 euro Bonnes affaires Payer moins cher sa voiture neuve Services Assurance pas chère pour Suzuki Swift Hybrid Crédit pas cher pour votre Suzuki Swift Hybrid Donnez votre avis ici

