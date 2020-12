Accueil Autoweb > Essais routiers > Suzuki > Essai Suzuki Ignis Hybrid

Suzuki Ignis Hybrid : Essai Suzuki nous l’avait promis, toute la gamme (ou presque, on vous expliquera) passe à l’hybride. Cela vaut aussi pour l’un des plus petits SUV du marché : l’Ignis.







On ne revient pas sur le look de l’Ignis puisqu’il n’évolue pas. On aime ou on déteste. De notre côté, nous sommes assez fans de ce SUV qui ne se prend pas au sérieux. Car oui, c’est un SUV. Sans doute le plus petit du marché... là où certains constructeurs se creusent la tête pour inventer des crossovers plus ou moins bien dessinés, Suzuki nous propose un véhicule rehaussé et avec 4 roues motrices. Ce qui est vachement plus intéressant !







Ces deux derniers éléments sont presque uniques sur le marché puisqu’ils ne sont partagés qu’avec la Panda 4x4, le Duster 4wd étant tout de même plus gros. En hybride, l’offre de l’Ignis devient exclusive et pertinente car cela lui donne accès aux centres des villes les plus autophobes.







Pour 2020, la cylindrée et la puissance ont été légèrement réduites. Il reste bi-injection, c’est à dire qu’il dispose d’une injection indirecte ET d’une injection directe : une solution technique ou l’autre pour privilégier les économies en carburant ou les besoins en puissance. Il s’accouple au module hybride baptisé SVHS (0.7 cheval supplémentaire mais pas mal de couple). L’ensemble est très compact et très léger, ce qui a permis son implantation dans un véhicule aussi compact que l’Ignis.







Pour aller encore plus loin dans le confort du quotidien, la Suzuki Ignis Hybrid peut être équipée d’une boîte automatique. Un modèle à variateur, le choix le plus doux en ville mais également pertinent en regard des émissions de CO2. Cette boîte est assez finement gérée et se montre plus agréable que ce que l’on a habitude de rencontrer en la matière. Entre son petit 16 soupapes, son module hybride et cette transmission, l’Ignis dispose d’une bonne patate ! Même dans les montées ou sur autoroute l’Ignis reste agréable.







La tenue de route n’apporte pas de remarque particulière. C’est sain et sans surprise. Évidemment, la transmission 4 roues motrices baptisée AllGrip Auto apporte un plus en motricité par mauvais temps. A noter qu’il faut choisir : boîte automatique OU 4 roues motrices, mais on ne peut pas avoir les deux. Esthétiquement, l’Ignis semble être posée sur des roues étroites mais la pratique démontre qu’il n’en est rien.







L’intérieur est aussi sympa que l’extérieur. Le dessin de l’ensemble est plaisant et la construction est aussi sérieuse que sur les autres produits de la marque. Tous les équipements de sécurité sont présents. Malgré le gabarit, il y a même la caméra de recul.







La Suzuki Ignis Hybrid est une voiture très sérieuse qui ne se prend pas (du tout) au sérieux. Et reste une offre pratiquement unique dans ce gabarit, on le répète. Sacrément bien vu la puce…



Texte : Manu Bordonado

Photos : Constructeur



Suzuki Ignis Hybrid : Fiche technique Marque : Suzuki Suzuki Suzuki Modèle : Ignis Hybrid Ignis Hybrid Auto Ignis Hybrid AllGrip Années de production : 2020- 2020- 2020- Moteur Type du moteur : 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne Energie : Essence Essence Essence Disposition du moteur Transversal avant Transversal avant Transversal avant Alimentation Bi-injection (directe + indirecte) Bi-injection (directe + indirecte) Bi-injection (directe + indirecte) Suralimentation Moteur électrique Moteur électrique Moteur électrique Distribution Double arbre à cames en tête + VVT Double arbre à cames en tête + VVT Double arbre à cames en tête + VVT Nombre de soupapes 4 par cylindre 4 par cylindre 4 par cylindre Alésage & Course 73.0 x 71.5 mm 73.0 x 71.5 mm 73.0 x 71.5 mm Cylindrée 1197 cc 1197 cc 1197 cc Compression 13.0 13.0 13.0 Puissance 83 ch à 6000 tr/min 83 ch à 6000 tr/min 83 ch à 6000 tr/min Couple 10.9 mkg à 2800 tr/min 10.9 mkg à 2800 tr/min 10.9 mkg à 2800 tr/min Transmission Boite de vitesses 5 rapports CVT 5 rapports Puissance fiscale 4 cv 4 cv 4 cv Transmission Traction Traction Intégrale Antipatinage Série Série Série ESP Série Série Série Châssis Direction Crémaillère, assistance électrique dégressive Crémaillère, assistance électrique dégressive Crémaillère, assistance électrique dégressive Cx - - - Suspension avant McPherson McPherson McPherson Suspension arrière Essieu de torsion Essieu de torsion Bras tirés Freins avant Disques ventilés Disques ventilés Disques ventilés Freins arrière Tambours Tambours Tambours ABS Série Série Série Pneu avant 175/65 R15 175/60 R16 175/60 R16 Pneu arrière 175/65 R15 175/60 R16 175/60 R16 Dimensions Longueur 370 cm 370 cm 370 cm Largeur 166 cm 166 cm 169 cm Hauteur 160 cm 160 cm 160 cm Coffre 260 litres 260 litres 204 litres Poids - kg - kg - kg Performances Poids/Puissance NC NC NC Vitesse maxi (km/h) - - - 0 à 100 km/h - - - 0 à 160 km/h - - - 0 à 200 km/h - - - 400 mètres DA - - - 1000 mètres DA - - - Consommations Sur route - - - Sur autoroute - - - En ville - - - Conduite sportive - - - Consommation moyenne - - - Réservoir 32 litres 32 litres 30 litres Autonomie autoroute - km - km - km CO2 89 g/km

97 g/km

95 g/km

Prix & équipements NB d'airbags 6 6 6 Climatisation Série Série Série Prix de base 14490 euro 14490 euro 17660 euro Bonnes affaires Payer moins cher sa voiture neuve Services Assurance pas chère pour Suzuki Ignis Hybrid Crédit pas cher pour votre Suzuki Ignis Hybrid Donnez votre avis ici ici ici

