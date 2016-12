Essai Suzuki Swift 1.2 VVT et 1.3 DDiS

Librairie Suzuki

Suzuki Swift 1.2 VVT et 1.3 DDiS : Essai

Devant le succès remporté par la Suzuki Swift de seconde génération, le constructeur nippon a changé son modèle-phare tout en gardant l’essentiel, pour cette nouvelle génération.

A tel point que seuls les connaisseurs ont le souvenir des premières générations de Suzuki Swift, apparue il y a maintenant bien longtemps. La Swift troisième du nom, surnommée la Mini japonaise, a par contre marqué les esprits par son look frais et sympathique.

La nouvelle Swift est donc toujours aussi sympathique à regarder, notamment dans la finition So Color qui était la nôtre. Cette série limitée se distingue, vous l’aurez compris, par son toit peint d’une autre couleur que le reste de la carrosserie, comme certaines concurrentes. Avec sa robe Kashmir blue et son chapeau blanc, elle a fait l’unanimité parmi les gens que nous avons rencontrés !

Suzuki avait bien fait les choses et nous a permis de tester la totalité de la gamme, sachant que la Swift Sport a déjà été essayée ici. Nous restait donc le diesel DDiS et le 1.2 VVT, en boite manuelle… ou pas !

Le diesel DDiS est bien connu : c’est le 1300 fourni par Fiat Powertrain (1.3 MultiJet) que l’on retrouve sous le capot des Alfa, Fiat, Lancia, Opel et… Suzuki ! Il développe ici 75 chevaux pour un couple confortable de 19.4 mkg. Associé à une boite à (seulement) 5 rapports, notre DDiS nous a favorablement étonnés par sa santé, poussant régulièrement dès 1750 tr/min. En plus d’être relativement discret à chaud, voilà un moteur qui donne l’impression d’être plus puissant qu’il n’ait !

Le 1.2 VVT ne peut malheureusement pas en dire autant. En fait, en bon petit 16 soupapes qu’il est, et malgré sa distribution variable VVT, il manque de couple en bas et il faudra le cravacher pour le faire avancer. Ça n’est pas désagréable du tout, il faut juste en prendre l’habitude ! Si cela ne vous va pas, vous pourrez aussi opter pour la boite automatique. D’une conception ancienne (convertisseur de couple, logique trop passive…) elle se révèle très agréable si l’on s’en tient à une conduite coulée et/ou en milieu urbain. Le 1.2 VVT se montre en tout cas discret.

La Suzuki Swift dispose d’une suspension un peu ferme, et donc relativement dynamique. La tenue de route en ressort vivante, ce qui n’est pas pour nous déplaire. Les sièges sont très agréables : des éléments esthétiques et qui maintiennent très bien. Et comme ils sont un peu fermes, à l’allemande, on peut manger des kilomètres sans avoir mal au dos.

Puisqu’on en est à parler de l’intérieur, on peut préciser que la finition est d’un bon niveau et que les plastiques sont d’apparence correcte. Les rangements sont en nombre suffisants. Le niveau d'équipement de notre version So Color est très complet : clim’ automatique, phares automatiques, antibrouillards, démarrage sans clef, régulateur de vitesse, ESP, ladite peinture bicolore, 4 vitres électriques pour les versions 5 portes, et un autoradio avec prise USB compatible iPod. Il ne manque donc rien, mis à part les essuie-glaces automatiques et le Bluetooth… On aurait aussi aimé un klaxon 2 tons, le petit « pouet » de série n’étant pas bien sérieux.

En terme de gabarit, la Suzuki Swift se place à mi-chemin entre une Renault Twingo et une Clio. Elle est ainsi très maniable, et d’une taille assez idéale à tous points de vue. Bien entendu, la conséquence de tout cela est le volume du coffre, lui aussi relativement contenu. Ca n’est pas grave selon nous, moins grave en tout cas que la hauteur du seuil de chargement, trop élevée à notre goût puisqu’il se trouve au-dessus de la plaque d’immatriculation. A noter que les 3 portes sont des 4 places, tandis que les 5 portes sont des 5 places… Vous voilà averti(e) !

Toujours aussi jolie, la Suzuki Swift s’est bonifiée avec le temps, au point que nous en sommes toujours à lui chercher un gros défaut… Une auto sympa à tous points de vue et qui ne le fait pas payer au prix fort.

Texte & photos: Manu Bordonado

Réagissez à l'essai des Suzuki Swift 1.2 VVT et DDiS sur le forum