Essai Suzuki Splash 1.2 Auto

Suzuki Splash 1.2 Auto : Essai

Si les minispaces sont chez nous un marché qui n’existe que depuis quelques années, c’est une tradition du côté du Japon. Pas étonnant donc que l’on en trouve un challenger dans la gamme Suzuki.

En fait, notre Suzuki Splash n’est que le dernier rejeton d’une longue lignée de véhicules de ce type, qui n’ont été importé chez nous que depuis la Wagon R+. Cherchez un peu dans votre mémoire, vous vous rappellerez sans doute de ce petit véhicule que l’on croyait sorti d’un manga. A vous de voir, mais selon nous la Splash a un look certes moins typique mais plus sympa !!

Sous le capot se cache un petit moteur à essence, un très moderne 1.2 litre à distribution VVT. Fort de 86 chevaux, on s'attend à ce qu'il motorise efficacement la (ou le? ) Splash. Mais voilà, notre exemplaire d'essai était équipé de la boîte automatique, imposée sur le moteur 1200 ! Une boîte on ne peut plus traditionnelle, avec un bon vieux convertisseur de couple et 4 rapports.

Dès les premiers tours de roue, notre Suzuki Splach 1.2 Auto nous a séduits. Et pourtant nous avions un gros à priori ! Seulement voilà, le 1.2 VVT a la santé et la boîte automatique est très joueuse, à notre grande surprise. Elle n'hésite jamais à tirer les rapports à 5500 tr/min par exemple. Enfin, sa commande en escalier (comme chez Mercedes) reste ce qu'il se fait de plus pratique.

Du coup, on se trouve à conduire plus vite que la moyenne. Et le châssis suit. Bien sûr, cela sous-vire un peu plus vite qu'une berline basse, mais la Suzuki Splach propose néanmoins une très bonne tenue de route, qui permet de profiter de la santé du couple moteur VVT/boîte automatique. Pour une voiture dont ça n'est pas la vocation, on peut considérer le contrat comme étant parfaitement rempli ! La direction est agréable, pendant que la suspension est confortable sans jamais pomper en cas de conduite rapide.

Parce que la vocation de la Suzuki Splach, c'est bien évidemment la ville ! On est parfaitement installés à l'avant, dans de bons sièges et bien en hauteur. Pas la peine de vous dire que l'accessibilité à bord est parfaite avec ces portes relativement hautes. . . À l'arrière par contre, même si l’on est agréablement installé en hauteur, la place manque un peu. Mais c'est le coffre qui nous a déçus : suffisant pour 2-3 cartables, il ne permettra pas de contenir en plus une poussette et les courses de la semaine, par exemple.

Sans surprise, la Suzuki Splash est un réel plaisir à conduire en ville. Par son gabarit réduit, par sa position haute offrant beaucoup de visibilité, mais aussi et surtout grâce à sa boite automatique, qui facilite et adoucit la conduite. C’est presque aussi facile qu’une auto tamponneuse, mais tellement plus confortable… Bref, on en vient rapidement à se demander comment font les autres, car la conduite est vraiment déstressante. Mais ludique : rappelez-vous, la boite auto est très joueuse !

La planche de bord est assez sympa, avec notamment un gros compteur de vitesse et un compte-tours rapporté. Malheureusement c’est à peu près tout car l’équipement est suffisant, sans plus : pas de clim’ auto, pas de phares automatiques, encore moins de démarrage sans clef ou de régulateur de vitesse. Rien que l’essentiel ! Les plastiques vont eux aussi à l’essentiel : c’est bien construit mais pas flatteur. Rien de grave, en vérité. Par contre, on reste un peu déçu par les rangements, que l’on attendait plus nombreux.

Proposition originale, la Suzuki Splash et sa boite automatique nous ont très favorablement étonnés. Dynamique sans se prendre au sérieux, elle communique à son (sa) conducteur(trice) sa joie de vivre.

Texte & photos: Manu Bordonado

