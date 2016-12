Accueil Autoweb > Essais routiers > Suzuki > Essai Suzuki Kizashi Sport 4x4

Suzuki Kizashi Sport 4x4 : Essai Dans l’esprit collectif, Suzuki fabrique de petites voitures… Il est donc toujours inattendu de rencontrer une berline de la taille de la Kizashi chez nous. L’occasion nous a été donné de prendre le volant de cette rare et belle berline. Toujours dans l’esprit collectif, Suzuki est un petit constructeur… Pourtant, la marque est le 9ème constructeur mondial, c’est-à-dire qu’il se glisse pile entre PSA et Renault. Vous voyez qu’il n’est pas si petit ! Du reste, la France est le 3ème plus gros marché européen pour la marque, qui en passant est leader en Inde avec une part de marché de près de 50% ! Vous l’aurez compris, Suzuki est donc un peu plus gros que ce que l’on imagine… Il en est de même du catalogue : on y trouve une berline plus grande que ce qu’on pourrait attendre de ce constructeur. Malheureusement, c’est bien dans le catalogue que vous la verrez, et non dans la rue. La Suzuki Kizashi est introuvable sur nos routes. Pourtant c’est une très, très belle berline. C’est sans doute une affaire de goût bien entendu, mais au cours de notre essai nous n’avons trouvé personne qui n’aimait pas cette berline. Elle démontre (à un de nos constructeurs français notamment) qu’on peut réussir à ne ressembler à aucune autre voiture, tout en étant élégante et d’allure sportive. Sportive, mais pas seulement au niveau de la ligne : notre Suzuki Kizashi s’offre un châssis sport livré de série, et une transmission à 4 roues motrices, rien que ça ! Il faut dire que la marque a la culture de la transmission aux 4 roues (Swift, Wagon R+, Kizashi, Samurai, Jimny, Vitara, Grand Vitara, X90, SX4, S-Cross…). Un interrupteur à gauche du volant permet de passer la transmission d'intégrale à simple traction avant, mais ça n’a bien entendu aucun intérêt puisque l'ensemble de la transmission continue à tourner et n'économise donc aucun frottement. Sous le capot se trouve une motorisation que l’on n’a pas l’habitude de voir sur notre continent : un 4 cylindres essence de 2.4 litres. Il développe la jolie puissance de 178 chevaux et… s’accouple malheureusement à une boite à variateur sur cette variante 4x4. Oui, vous avez bien lu ! L’image de la berline sportive en prend un coup. Et vous savez maintenant pourquoi elle est si rare chez nous : une motorisation essenc accouplée à une boite CVT... Au volant, ladite boite CVT est très agréable, surtout dans les embouteillages de la capitale ! Le moteur se fait discret, la boite est extrêmement douce et elle n’hésite pas à faire travailler le 2.4 à très bas régime. Bien entendu, si on réclame de la puissance elle cale le moteur dans les tours pour qu’il donne le meilleur de lui-même, et il donne alors la désagréable impression de patiner. Dans tous les autres cas de figure la boite est très agréable. Ce sont les limites de la technologie CVT, seule la Multitronic d’Audi échappant de justesse à ce défaut. Vous aurez compris ce qui découle de cette boite : à part durant les grosses accélérations où le moteur se cale invariablement à 6000 tr/min, nous avons ici une voiture assez silencieuse, et c’est ce que demandent les clients qui choisissent une berline à essence de cette taille et de cette puissance. La mauvaise nouvelle de la journée, c’est la consommation qui s’affiche au tableau de bord. On arrête de faire vroum-vroum et on continue. Comme ça ne suffit pas, on se met à faire de l’éco-conduite. Mais ça ne suffit pas. Il faut se rendre à l’évidence, la Suzuki Kizashi est portée sur la boisson. 10.5 L de moyenne en ville ne nous choquent pas spécialement, mais les mêmes 10.5 L sur autoroute, c’est beaucoup. Et étonnant car le moteur n’y tourne pas vite. La tenue de la route de la Kizashi est bien entendue très bonne, 4 roues motrices oblige ! Nous n’avons pas réussi à la mettre en défaut malgré le très mauvais temps que le Loiret nous a offert durant notre essai. Mais il est clair que la transmission CVT n’invite pas à l’attaque de toute manière. En termes de prix, la Suzuki Kizashi est très bien placée. D’autant qu’elle est très, très bien équipée. Certes, on n’en attendait pas moins de cette jolie berline, mais tout de même. La Kizashi propose absolument tout : sellerie cuir, sièges électriques chauffants à mémoires, aide au stationnement avant et arrière, toit ouvrant électrique, roues 18 pouces, démarrage sans clef, Bluetooth, phares au Xénon… Il ne manque en fait que le GPS. Contre un tarif discount, la Suzuki Kizashi propose un équipement parfaitement complet et de très bonnes prestations d’ensemble, le tout emballé dans une ligne qui semble faire l’unanimité… Dommage pour la boite CVT et son appétit ! Texte & photos: Manu Bordonado

Suzuki Kizashi Sport 4x4 : Fiche technique Marque : Suzuki Modèle : Kizashi Sport 4x4 Années de production : 2011-2014 Moteur Type du moteur : 4 cylindres en ligne Energie : Essence Disposition du moteur Transversal avant Alimentation Gestion intégrale Suralimentation - Distribution Double arbre à cames en tête + VVT Nombre de soupapes 4 par cylindre Alésage & Course - mm Cylindrée 2393 cc Compression - Puissance 178 ch à 6500 tr/min Couple 23.5 mkg à 4000 tr/min Transmission Boite de vitesses CVT Puissance fiscale 11 cv Transmission Intégrale Antipatinage Serie ESP Serie Châssis Direction Crémaillère, assistée Cx - Suspension avant Mc Pherson Suspension arrière Multibras Freins avant Disques ventilés Freins arrière Disques ABS Serie Pneu avant 235/45 R18 Pneu arrière 235/45 R18 Dimensions Longueur 465 cm Largeur 182 cm Hauteur 147 cm Coffre 461 litres Poids - kg Performances Poids/Puissance NC Vitesse maxi (km/h) - 0 à 100 km/h - 0 à 160 km/h - 0 à 200 km/h - 400 mètres DA - 1000 mètres DA - Consommations Sur route - Sur autoroute - En ville - Conduite sportive - Consommation moyenne - Réservoir 63 litres Autonomie autoroute - km CO2 191 g/km

Prix & équipements NB d'airbags 6 Climatisation Série Prix de base Plus fabriquée Bonnes affaires Payer moins cher sa voiture neuve Services Assurance pas chère pour Suzuki Kizashi Sport 4x4 Crédit pas cher pour votre Suzuki Kizashi Sport 4x4 Donnez votre avis ici

