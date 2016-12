Essai Suzuki Swift 4x4

Librairie Suzuki

Suzuki Swift 4x4 : Essai

En période de vagues de froid, il est toujours agréable de rouler avec un véhicule à 4 roues motrices… Mais cela a un prix car on parle de modèles d’une certaine taille et d'un certain prix. Enfin… Souvent mais pas tout le temps.

On vous a déjà dit que Suzuki est l’un des spécialistes de la transmission 4 roues motrices ? Bien sur, Audi et Subaru revendiquent également ce titre mais.. en attendant, ces deux marques ne sont pas capables de proposer une citadine avec une motricité digne de ce nom et un tarif humain: il n’y a rien chez Subaru, tandis que l’Audi A1 Quattro, heu… joker !

Esthétiquement… La Suzuki Swift 4x4 est discrète. Ni plus ni moins qu’une autre Swift en fait: la ligne reste très, très sympa et peut profiter d’intéressantes possibilités de personnalisation. Mais à part le tout petit logo 4x4 à l’arrière droit, vraiment impossible de distinguer une Swift 4x4 d’un autre modèle de la gamme et c’est un peu dommage. La hauteur de caisse reste la même du reste, à l’inverse d’une Fiat Panda 4x4 par exemple.

Le gabarit de la Suzuki Swift est inférieur à la plupart de ses concurrentes: elle mesure 3.85m, là où les autres sont plutôt autour des 4 mètres pile. C’est un choix: celle qu’on surnomme la Mini japonaise est ainsi un peu moins habitable et offre surtout un coffre un peu juste. En échange de quoi on a là une citadine plus maniable, sensiblement plus maniable que la moyenne…

Mécaniquement, la Suzuki Swift 4x4 reprend bien sur la même motorisation que le reste de la gamme: le 1.2 VVT de 94 chevaux. Il se caractérise par sa discrétion, mais aussi par sa sonorité aux accents rageurs si on prend la peine de le faire monter dans les tours. Un moteur assez sympathique donc, mais qui se caractérise au quotidien par son maigre couple, 12 mkg seulement, et perchés à 4800 tr/min.

Un couple aussi faible, ça n’est pas un souci sur une citadine, pourvu que la boite de vitesse soit la parfaite complice de l’auto. Et c’est là que ça se corse ! Car la boite est longue. Très, très longue. Le dossier de presse nous apprend que les rapports de boite ont été modifiés. On en prend note mais… Il faudra y revenir, ça ne va pas. En ville on s’en fiche, mais est-ce là qu’on a besoin de la transmission 4x4 ? Non. Et sur route ou autoroute, on est obligé de rétrograder dès qu’on a besoin de quelque chose. Une chance que le moteur aime bien cela !

Les performances ne sont évidemment pas celles d’une sportive mais celle d’une citadine cubant 1200 cm3 : elles sont suffisantes mais ça ne va pas plus loin. En montagne, marché que vise en priorité cette berline à transmission intégrale, il faudra -vraiment- jouer de la boite. La vitesse maximale est le reflet de tout cela puisque la Suzuki Swift 4x4 va légèrement plus vite en 4ème qu’en 5ème (162 contre 160 km/h).

La consommation s’en ressent un poil également. Moteur essence, relances régulières, et pas de trace d’un quelconque système Stop Start. Des consommations un peu plus élevées que la moyenne, mais avec lesquelles il faudra composer, puisque de toute manière on ne peut pas comparer avec une autre concurrente !

Il y a en tout cas un point où on ne peut pas jeter la pierre à la Suzuki Swift 4x4, c’est la tenue de route. Pensez donc ! La Suzuki Swift 2 roues motrices, qu'elle soit Sport ou non, dispose déjà d’une très bonne tenue de route, alors avec la transmission intégrale vous pourrez vraiment passer à fond partout ou presque ! Impossible de la prendre en défaut.

L’intérieur est 100% identique aux autres Suzuki Swift GLX. Pas un logo, un voyant, un interrupteur Lock par exemple, rien ! On aura apprécié en tout cas l’accès et le démarrage mains libres, le bluetooth, mais aussi… les puissants sièges chauffants. Rappelez vous, c’est une petite voiture qui se destine à la montagne.

Comme toujours chez Suzuki, on se félicite également de la sobriété de l’ensemble et de la qualité de fabrication, tout en regrettant quelques plastiques moins flatteurs que chez de prestigieux (et coûteux) concurrents. Surtout, on aura regretté au quotidien l’absence d’essuie-glaces automatiques (dommage, notamment en montagne…) et de condamnation des ouvrants en roulant. Et puis tant qu’on y est, signalons que le bouton (et son voyant) d’antibrouillards n’est pas bien visible, sous le volant…

On le savait mais on le confirme: la Suzuki Swift est une voiture éminemment sympathique, et cette version 4x4 n’aura fait que le confirmer. Alors effectivement, vous ne risquez pas de l’acheter pour ses performances, mais elle a d’autres qualités et… c’est une offre unique sur le marché !

Texte: Manu Bordonado

Photos: Constructeur

