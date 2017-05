Essai Suzuki Swift 1.0 BoosterJet Pack

Librairie Suzuki

Suzuki Swift 1.0 BoosterJet Pack : Essai

Aussi craquante qu’elle était, la Suzuki Swift avait besoin de progresser et de profiter des nouvelles technologies disponibles à la concurrence. C’est chose faite à compter du printemps 2017 avec cette cinquième génération.

A noter d’ailleurs que Suzuki présente cette Swift comme étant la troisième génération, après celles de 2005 et de 2010. C’est oublier les Swift apparues en 1983 et en 1988. Il faut bien reconnaitre que ces deux premières générations n’ont pas marqué les esprits, surtout sur notre marché. Tout le contraire des deux générations suivantes, terriblement sympathiques, et qui ont fait exploser les chiffres de vente de ce modèle chez nous.

Deux générations de Suzuki Swift tellement sympathiques que la nouvelle venue parait un peu moins typique. Certes, elle récupère une grande partie de l’ADN des Swift précédentes, mais on a également noté des feux arrière Polo-like et des ailes très marquées Juke-style. La ligne de la nouvelle venue vieillira t’elle aussi bien que les deux précédentes ? Admettons que nous sommes un peu difficiles : la nouvelle venue devrait plaire. Tout comme la Renault Clio, elle n’est désormais disponible qu’en 5 portes et cache ses poignées de portes arrière dans les montants. Mais tradition oblige, on peut toujours opter pour une robe bicolore.

Pour une fois, un nouveau modèle n’est pas plus gros que celui qu’il remplace. C’est une bonne nouvelle car le gabarit de la Suzuki Swift, plus compact que celui de ses concurrentes, est assez intéressant. La nouvelle venue est 1cm plus courte, 1.5cm plus basse et 4cm plus large que la précédente. Avec ces dimensions et une conception intelligente, le coffre s’agrandit de 25% tandis que le poids gagne environ 120 kg. Que des bonnes nouvelles !

Aucune motorisation n’est reprise du précédent modèle. Sous le capot, du neuf et rien que du neuf ! La Swift offre au choix un 1.2 Dualjet (bi-injection, directe et indirecte selon les circonstances) de 90 chevaux et déjà essayé par nos soins sur la Suzuki Baleno. Il est également possible d’opter pour le nouveau moteur Boosterjet, un 3 cylindres turbo de 1.0 litre offrant 111 chevaux. Comme d’autres avant elle, la nouvelle venue n’est plus du tout disponible avec un moteur Diesel. Mais on croise les doigts pour revoir bientôt une Swift Sport…

La Suzuki Swift offre toujours un grand choix de transmission, puisqu’on a le choix entre une classique boite manuelle, et une boite automatique 6 rapports. Une vraie boite auto avec un vrai convertisseur doux en manoeuvre, pas une boite robotisée au rabais comme certaines concurrentes. Une boîte auto à la logique de fonctionnement spécialement réussie, soit dit en passant. Mais ça n’est pas tout puisqu’on a également le choix entre une transmission 2 roues motrices et une transmission AllGrip à 4 roues motrices : et ceci n’est ni plus ni moins qu’une offre unique dans le segment.

La Swift enfonce encore le clou avec le SHVS. C’est le nom du système micro-hybride Suzuki. Un système simple et léger qui ne permet pas de comparer la Swift avec un véhicule full-hybride et qui ne permet pas de rouler en mode tout électrique, mais qui est très bon marché et qui vous permettra de profiter des avantages que le législateur offre aux véhicules hybrides, notamment la circulation les jours de grosse pollution. Le SHVS est livré de série sur la finition Pack.

Curieusement, si la ligne nous parait moins racée qu’avant, c’est la conduite qui est beaucoup plus typée. Car avouons-le, la précédente Swift 1.2 VVT n’était malgré ses 94 chevaux pas spécialement vive. Tandis qu’ici, avec 120 kg de moins, la nouvelle Swift est autrement plus ensoleillée. Et d’autant plus quand on parle du moteur Boosterjet, qui porte bien son nom. Notre Suzuki est du coup très volontaire !

D'autant plus volontaire car il n'y a pas que le moteur qui en veut. La suspension, ferme, permet de passer fort en courbe et de bien s'amuser sur petite route, où l'on profitera du poids réduit de l'auto et du grondement sympathique du petit moteur Boosterjet.

Saluons à ce sujet le travail fait sur l'insonorisation. Si le 3 cylindres est grisant lorsqu'on joue avec, il se montre au contraire très bien insonorisé en conduite usuelle. La suspension en revanche reste ferme en conduite normale. Si c'était idéal en conduite sportive, c'est trop dur pour un usage normal et notamment en ville sur les ralentisseurs ou sur les chaussées dégradées que l'on rencontrera. Dommage car les sièges sont fermes eux aussi.

L'intérieur a beaucoup progressé. Il est sobre, mais moderne et agréable à l'œil. Le volant multifonction à méplat est du plus bel effet. Les plastiques sont durs mais l'ensemble est comme toujours très bien construit. Le petit pare-brise vertical participe à l'ambiance typique et sympathique de la Swift. Et surtout, la nouvelle génération fait le pleins d'équipements et de nouvelles technologies.

Entre les compteurs prend place désormais un écran TFT. Il permet d'afficher toutes sortes d'informations utiles (gestion de la puissance du système SVHS) ou pas (courbe de couple et de puissance, et G-mètre). Plus intéressant, la Swift peut désormais avoir les feux de route automatiques, le régulateur de vitesse adaptatif, ou le freinage automatique d'urgence. Une autre marque aurait dit que "Elle a tout d'une grande !"

Suzuki a progressé de 11% en France l'année dernière, et elle a vendu plus de voitures que Mercedes-Benz dans le monde en 2016 ! La nouvelle Swift devrait bien entendu accélérer cette tendance. Les précédentes générations s'étaient vendues à plus de 5 millions d'exemplaires. À noter que la nouvelle venue sera produite au Japon et non en Hongrie comme auparavant.

La Suzuki Swift s'est franchement modernisée. Et si elle a un poil perdu en personnalité, elle a gagné sur tous les tableaux. Surtout si l'on aime les petites berlines vitaminées : elle a en effet adopté un caractère sportif qui ne nous laisse pas indifférent...

Texte: Manu Bordonado

Photos: Constructeur