Essai Toyota Corolla GTi-16

Librairie Toyota

Toyota Corolla GTi-16 : Essai

Le saviez vous ? La Toyota Corolla est la voiture la plus produite au monde. Enfin, statistiquement parlant. Car si la Ford T ou la Volkswagen Beetle, deux prétendantes au titre, ont été produites selon une certaine unité, difficile d'en dire autant de la petite japonaise qui a donné son nom à un peu tout...

1988 et la 6ème génération de Toyota Corolla fait son apparition. Mécaniquement, elle récupère un certain nombre de composants de la série précédente et entre autres le moteur qui nous occupe aujourd'hui: un 1600 à injection électronique, double arbre à cames en tête et conduits d'admission variable. Difficile de faire mieux. Du reste il produit 125 chevaux au régime de 6600 tr/min, voire même 130 chevaux sur les dernières versions.

La Toyota Corolla GTi-16 est encore plaisante à l'oeil pour celui qui fait attention à elle. En effet, elle fait dans la discrétion. C'est bien sur la berline 3 portes qui a été retenue, mais elle reçoit quelques aménagements. Tout d'abord un spoiler plus bas, mais sans antibrouillards ni longue portées. Ensuite, des roues plus larges et plus grandes, mais sans jantes alu. Enfin une double sortie d'échappement et un large becquet qui encadre la vitre arrière. Sobre mais efficace. A l'intérieur, c'est pareil. On trouve d'excellents sièges enveloppants, aux multiples réglages, qui font face à un petit volant cuir réglable et à une batterie de cadrans logés sous une casquette élargie, comme le fera plus tard Renault pour sa Clio 16s. L'atmosphère est agréable et l'on se sent très bien au volant de cette GTi qui propose alors l'un des meilleurs niveaux d'équipement de la catégorie.

La Toyota Corolla GTi-16 a une double personnalité. D'un côté on a une compacte bien équipée et facile à conduire. D'un autre, on a au dessus de 4000 tr/min une voiture rageuse qui pousse de plus en plus jusqu'au rupteur. Mais comme toujours, tout est affaire de compromis: la voiture semblera un peu ferme en conduite confortable et un peu trop souple à l'attaque, où l'on rencontre des problèmes de motricité, où la bête peut se montrer survireuse et où l'on rêve d'une direction moins assistée.

En clair, si vous cherchez une GTI pure et dure pour tourner sur circuit, passez votre chemin. En revanche, si vous cherchez une compacte économique, discrète mais capable de belles moyennes, vous en tenez une extrêmement fiable avec la Corolla. Pour l'améliorer ? Majorez les roues et ajoutez une paire de longue-portées...