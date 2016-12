Essai Audi S3

Librairie Audi

Audi S3 : Essai







Quand vient le moment de choisir une petite auto allemande, rapide et surtout discrète, vous avez le choix entre une Golf V6 ou une Audi S3. Si vous penser que l’Audi S3 est pour vous laissez moi vous dire que cette voiture n’as pas seulement l’air sportive, elle en a aussi la chanson.

Bon, le premier rapport tire un poil court, mais si vous enchaînez les trois premiers rapports jusqu’à la zone rouge, vous aurez déjà atteint une vitesse largement prohibée. Après ces quelques secondes d’émotion, si vous êtes raisonnable vous penserez certainement à lever un peu le pied pour croiser tranquillement à 160… C’est là que les ennuis commencent, car le mot tranquille, la S3 ne connaît pas. Les 10 premiers kilomètres vous commencerez à vous apercevoir qu’il vaut mieux tenir le volant fermement et surtout ne pas manœuvrer de façon trop brusque sous peine de voir braquer le bolide comme un karting. La première fois c’est amusant mais on s’en lasse vite, d’autant plus que vous commencer à vous rendre compte que les suspensions vous permettent de compter les graviers sur l’asphalte. Bon vu que vous acheté l’engin, il faut bien vous faire une raison alors vous commencez à regarder autour de vous et là le sourire revient car il est vrai que l’habitacle est très soigné, tous les contrôles, tout tombe bien sous la main et est agréable au toucher.

La nuit tombe et vous allumez vos superbes phares au xénon qui vous ont coûté une petite fortune, mais vous ne regrettez pas car c’est tout juste si on peut y croire tellement la clarté est cristalline, on se croirait au milieu d’un stade de football éclairé par 100 000 watts. Vous arrivez à destinations et après deux ou trois ronds point pris à fond pour essayer de faire décrocher le train arrière, sans succès.

Vous coupez le contact avec un petit sourire en vous disant que ce n’est pas raisonnable, et même que vous allez peut être regretter un jour cet achat, mais quand vous claquerez la porte et vous vous éloignerez du S3 dans la nuit, il y a de forte chance que vous reveniez sur vos pas pour admirer les courbes de ce magnifique bolide en vous félicitant de votre choix.