Essai Audi A6 4.2 Quattro - S6

C'est un fait, les constructeurs de voiture de prestige ont besoin de l'image du sport pour vendre leurs modèles : il n'y a qu'à voir comme Mercedes ou BMW investissent la Formule 1. Dans le cas d'Audi, on ne rate jamais une occasion de nous rappeler le palmarès de la marque, que ce soit dans les années 30, quand la marque portait encore le nom d'Auto-Union, ou dans les années 80 lorsque les Audi Quattro écumaient les rallyes… Le dernier modèle à avoir été engagé en rallye était le S1, et depuis la marque a pris la décision de dénommer ainsi les modèles sportifs de la marque : l'A3 sportive se nomme S3, l'A4 sportive S4, et l'A6 sportive… S6.

Le positionnement de l'Audi S6 au sein de la gamme n'est pas évident. En effet, l'A6 4.2 développe 300 chevaux, il faut donc que la S6 s'en démarque suffisamment. Mais la S8 en produit 360, et il ne faut pas lui opposer de concurrence (BMW et Mercedes ne se posent pas tant de questions). La S6 développera donc 340 chevaux, on a pour cela un peu édulcoré la version que l'on retrouve sur la S8. Avec une telle puissance et un poids supérieur, difficile de concurrencer la E55 AMG et la M5, ses deux plus vives concurrentes.

L'Audi A6 4.2 se distingue des modèles plus communs par ses ailes élargies, sa calandre différente, son bouclier avant plus long (pour pouvoir caser le V8) et son capot et ses ailes avants en aluminium. Bien entendu, la S6 reprend ces éléments mais y ajoute la peinture intégrale, les rétros et les bas de caisse aluminium poli, 2 sorties déchappement bien distinctes, et les roues Avus en 17 pouces. On peut le dire, la S6 en jette, aussi bien berline qu'en break Avant. Il ne faut pas perdre de vue que c'est ce dernier qui réalise le gros des ventes…