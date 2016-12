Essai Audi A8 3.3 TDI - S8

Dans la course à l'armement qui oppose les constructeurs allemands, Audi a devancé ses deux concurrents BMW et Mercedes en créant une nouvelle catégorie, la limousine de sport. Pour cela, la marque aux quatre anneaux est partie de sa limousine A8 à la structure d'aluminium. La version 4.2 a conservé ses quatre roues motrices mais le moteur a vu sa puissance passer de 300 à 340 ch. Les jantes font désormais 18 pouces. La S8 existe avec une boite manuelle 6 rapports ou une boite automatique 5 rapports de type Tiptronic (possibilité de sélectionner les rapports, à la manière d'une boîte séquentielle...).En 1999, la gamme A8 a été remaniée, et toute la gamme essence dispose désormais de 5 soupapes par cylindres. Ainsi, la S8 est passée de 340 à 360 chevaux. Elle s'est ainsi placée au niveau des Jaguar XJR, que la S55 AMG a ensuite rejointes...La course à l'armement des limousines diesel ne concerne depuis bien longtemps que les allemandes, mais aujourd'hui plus que jamais elles sont les seules à proposer de tels joyaux: BMW a ouvert le bal avec une 740d dotée d'un V8 biturbo common rail de 245 chevaux et surtout 57.1 mkg. Mercedes a renchéri avec 250 chevaux et, comme par hasard, 57.1 mkg.Pendant l'été 2000 a été présentée une A8 3.3 TDI par la marque qui a lancé la course à l'injection directe, Audi. Ce V8 ne nous est pas totalement inconnu, puisqu'il s'agit du V6 TDI (qui équipe les A4, A6, A8 et Passat) qui a gagné 2 cylindres. Ce 3.3 part donc avec un handicap de cylindrée de 700 cm3 qui se répercute tant sur la puissance (225 chevaux) que sur le couple (49 mkg). Comme ses deux acolythes, elle n'est disponible qu'avec une boite automatique 5 rapports à commande Tiptronic. Mais elle a le joker Audi: la transmission à 4 roues motrices Quattro. Avec sa structure aluminium, elle est reste plus légère de 100 kg que les deux autres. Du coup, montée sur un pont plus court, elle tient tête aux deux autres. Certes, elle marque un peu le pas en accélération, mais elle est tout à fait dans le coup en reprise, tandis que sa consommation est bien plus avantageuse... La génération suivante passera à un 4.0 TDI puis un 4.2 TDI : le dernier mot ?