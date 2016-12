Essai Citroën XM 3.0 V6

La légende des reines de la route ne date pas d’hier. C’est sans doute en 1934 qu’elle est née, quand la Citroën Traction Avant a démodé tout ce qui roulait, en matière de tenue de route, grâce à sa structure autoportante (plus de châssis, voiture plus basse), et à sa traction avant. En 1935, la 7 Sport, devenue ensuite 11 Légère, enfonce encore le clou, avant que la Reine de la route ne l’enfonce encore en 1938: la 15-Six.

En 1955, la Citroën DS est présentée, et elle perpétue par son confort et sa tenue de route la série des reines de la route. En 1970, c’est la Citroën SM à moteur 6 cylindres Maserati qui prend le relais, avec une adhérence sans faille et une vitesse de pointe (pour l’époque) de 225 km/h. La crise du pétrole mettra fin à la carrière de la SM, mais pas aux reines. Désormais, ces voitures doivent aussi être économiques: La Citroën CX 2200D sera le diesel le plus rapide du monde en 1976 (155 km/h), suivi par les 2500D, 25 TRD Turbo et Turbo 2 (195 km/h).

C’est à cette lignée qu’a succédé la XM. Présentée en 1989, elle est développée sur la même base que la Peugeot 605, qu’elle précède de quelques mois. Mais la XM ne remplit alors pas ses promesses: chez les motorisations à essence, les 4 cylindres sont à la fois un peu faibles et moyennement fiables. Les 6 cylindres (d’origine PRV) sont, eux, fiables, mais trop peu performants et gloutons. Chez les diesels, le gain d’une culasse 12 soupapes (première mondiale sur un diesel) ne peut compenser la réduction de cylindrée de 2.5 à 2.1 litres: la XM Turbo D12 est moins brillante que la CX 25 TRD Turbo 2 ! Mais les problèmes ne s’arrêtent pas là: la XM connaît des problèmes électriques, et d’autres problèmes de conception, comme le rétroviseur droit masqué par le montant de la fenêtre ! La XM connaîtra une première remise à jour, invisible, corrigeant les problèmes électriques et mécaniques, puis une seconde à la fois esthétique et technique, avec diverses améliorations (suspension hydractive de seconde génération, essieu arrière, remplacement des 2.0 par des 2.0 16v, gain de 5 ch sur les Turbo CT, et surtout apparition enfin de la 2.5 Turbo D). Pour 1997, la gamme XM été simplifiée, en ne proposant plus que deux finitions, SX et Exclusive (qui comprenait quelque chose aux finitions Séduction, Harmonie, Ambiance...?).

Le V6 PRV (Peugeot-Renault-Volvo), moteur qui datait des années 70, a enfin laissé la place au V6 ES développé par et pour Peugeot-Citroën et Renault. Ce V6 est, lui, ouvert à 60°, ce qui lui assure un fonctionnement plus régulier que le PRV, ouvert à 90°. Sa culasse comporte bien entendu 24 soupapes, commandées par deux doubles arbres à cames en tête. Il développe 193 chevaux, soit la puissance des références de la catégorie: BMW 528i, Audi A6 2.8, Mercedes E280 (les deux dernières qui ont adopté, elles, des V6 à 90°!).

La XM V6 Exclusive est aujourd’hui une voiture très bien motorisée, performante, fiable, tenant la route comme aucune autre, et très bien équipée (4 airbags de série). C’est comme ça qu’on l’attendait en 1989. Mais comme la CX, la bonne version est arrivée trop tard. La production a été stoppée au printemps 2000 et les clients ne sont pas battus pour les derniers exemplaires... La C6 saura t'elle enfin faire renaitre le règne des Traction et DS ?