Essai Citroen BX 19 GTi

Citroen BX 19 GTi : Essai

L'opinion publique est parfois cruelle, et classe parfois injustement de très bonnes voitures… Exemple, la Citroën BX, dans son inattendue finition GTi.

Par GTI, les gens imaginent systématiquement une petite voiture puissante, mais pas une berline familiale. Pourtant, ce modèle étant une BX GT ayant reçu l'injection, la logique de l'appellation est respectée. La BX, elle, avec son esthétique faite de lignes droites, nous parait démodée depuis bien longtemps. Qu'il est dur d'imaginer qu'elle a été dessinée par Marcello Gandini, l'homme qui a dessiné les Lamborghini Countach et Diablo ! Heureusement, cette BX GTi adopte des roues plus grandes que le reste de la gamme, ainsi qu'un solide aileron arrière, et une paire de phares additionnels. Avec tout ceci, la ligne est un peu plus agressive, et il fallait bien ça !

A l'intérieur, sauf si vous êtes amateur des Citroën de la grande époque, vous préfèrerez éviter les BX de première génération, avec les satellites de commandes au volant et le tableau de bord à tambours… Aucun risque avec une version GTi, qui est arrivé après cette époque, et récupère des commodos et des cadrans en provenance directe de chez Peugeot. La forme du tableau de bord est douce et apaisante, et elle dégage pas mal d'espace. En cela, elle se rapproche de ce qui se fait sur les voitures actuelles. Cet intérieur est encore aujourd'hui très agréable à vivre, et on ne peut que lui reprocher une finition légère, qui ne s'est pas arrangée avec les années. Comme par exemple la console de pavillon qui s'est détachée au passage d'un ralentisseur, pendant notre essai.

Côté équipement, la Citroën BX GTi n'est pas en reste. Antibrouillards, sièges enveloppants, vitres électriques, rétroviseurs électriques et dégivrants, tout y est ou presque. Il ne manque plus que les jantes aluminium (chose étonnante pour une GTi) et la climatisation, introuvable sur une voiture de cet âge. Notre exemplaire disposant du toit ouvrant électrique en verre optionnel, la climatisation ne nous a pas trop manqué.

Sous le capot, comme les autres BX, on retrouve un moteur PSA, en l'occurrence le moteur XU9 de la BX GT mais équipé ici d'une injection électronique portant sa puissance à 125 chevaux, au cheval près la puissance de la BX Sport qu'elle remplace. Ce moteur est bien connu, puisqu'il motorisait la référence de son époque, la 205 GTI 1.9. Coupleux à bas régime, mais disposé à monter dans les tours, il motorise idéalement notre BX. Seul défaut, son manque de discrétion, imputable tant au moteur qu'à la conception de la voiture qui remonte à plus de 25 ans.

Le châssis de la BX est un pur produit Citroën. Il en reprend la traditionnelle suspension hydropneumatique animée par une pompe haute pression gérant également le freinage et la direction assistée, ainsi qu'un train avant aussi efficace que pénalisant en terme de bracage. En route, l'effet tapis volant qui plait tant au amateurs de la marque (et qui déplait tant aux autres) est bien présent. Le confort est tout aussi impérial que la tenue de route, mais risque fort d'incommoder les plus sensibles aux voyages en voiture.

Un bon équipement, un confort impérial… Est-ce le cahier des charges d'une GTi digne de son rang ? Sans doute pas, on en attend avant tout des performances valables. De ce côté, la Citroën BX GTi a quelques arguments à faire valoir. Sans prétendre à un rang de voiture de rallye, on a affaire à une voiture assez dynamique. D'abord parce que le moteur XU9 est assez alerte, ensuite parce que la caisse à emmener n'est pas bien lourde (merci les pièces de carrosserie en composite), et enfin parce que la boîte est relativement courte. Ce dernier point étant bien sur à rapprocher des reproches concernant l'insonorisation.

La Citroën BX GTi n'est sans doute pas l'arme fatale pour le grand prix du feu rouge, mais il s'agit encore aujourd'hui d'une très bonne automobile, très saine, et plaisante à conduire. Vu les prix pratiqués, l'idée est à creuser si vous disposez d'un très petit budget.

