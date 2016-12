Essai Citroen AX Sport

La Citroën AX Sport est une cousine de la Peugeot 205 Rallye. En effet, elle possède le même 1294 cm³ mais l'AX Sport, du fait de ses carburateurs Solex, et non Weber, ne fait que 95 ch DIN à 6800 tr/min. Cela est dû aussi au circuit d'admission d'air des plus torturés : il y a une grosse durit fixée derrière la calandre qui plonge tout de suite vers le filtre à air, et de là, ça part vers la boîte à air, qui est attaquée par en-dessous, en contournant... le bas moteur. C'est dû à le place sous le capot, qui est très très comptée, bonjour le labyrinthe…

A défaut d'être performante comme l'était une GTI de l'époque, elle était très pointue à conduire, voire à piloter.