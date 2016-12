Accueil Autoweb > Essais routiers > Citroen > Essai Citroen Traction 11 Légère

Citroen Traction 11 Légère : Essai La Traction Avant, ce n'est pas que la légendaire 15 Six ou la fascinante 22. Parmi le reste de la gamme, il y a aussi un modèle qui ne manque pas de charme : la 11 Légère. A partir du millésime 1935, les berlines de la gamme Citroën à traction avant étaient disponibles en deux tailles de carrosserie, d'une forme identique mais l'une étant environ à l'échelle 19/20ème par rapport à l'autre. La première était une 7 CV tandis que la seconde, plus lourde, profitait d'un moteur 11 CV. L'idée de glisser le gros moteur dans la petite carrosserie vint donc très rapidement. D'abord dénommée 7 Sport, elle sera rebaptisée au millésime suivant 11 Légère. En l'absence de sortie de la prestigieuse 22, il s'agira de la voiture la plus performante de la marque jusqu'à la sortie de la 15 Six quelques années plus tard. La plus performante, mais encore ? La 11 Légère et sa caisse tout acier, c'est 1060 kg tout mouillé, soit environ 40 kg de gagnés sur celle que l'on appelle par opposition la 11 « Large ». La différence n'est finalement pas bien grande, mais fait progresser le rapport poids/puissance de… 23.9 à 22.6 kg/ch. Car le 1911 cm3 qui l'anime ne développe que 46 chevaux en 1935. Il gagnera 10 chevaux en 1939 sur la version Performance, puis encore quelques chevaux au compte-goutte pour culminer à 60 chevaux à partir de 1955, soit un peu plus de 17 kg/ch. Des chiffres d'une autre époque ! Difficile de parler de performances : le constructeur ne communiquait à l'époque que la vitesse maximale de ses modèles, sans révéler les chiffres d'accélération, tandis que de nos jours, personne ne cherche à brutaliser son vénérable exemplaire pour en chronométrer les capacités… En fonction des années, la vitesse maximale passera progressivement de 110 à 125 km/h. Ces chiffres étaient assez intéressants à la sortie de la 11 Légère mais sont ensuite rentrés dans le rang : au bout de 22 ans de carrière la concurrence avait eu le temps de progresser, notamment en matière aérodynamique ! A l'intérieur, la 11 Légère est très représentative d'une auto sortie dans les années 30, notamment avec son très grand volant, son compteur central et son levier de vitesses en forme de cuillère à moutarde. L'habitacle est étroit, les petites vitres y apportent une ambiance assez intimiste, et l'équipement se montre assez sommaire. Le pare-brise qui s'entrebâille a aussi son charme, et le tout fait complètement craquer l'automobiliste actuel. Nous ne reviendrons pas en détail sur les éléments qui permettent de reconnaître les différents millésimes de 11 Légère. Les phares sont au départ à vitre plane puis bombée. Les volets d'aération du capot sont d'abord à ouverture parallèle, puis inversée, puis remplacée par des ailettes fixes. Les fins pare-choc arrondis du début sont remplacés par de plus gros éléments droits. Enfin, le coffre plat a été remplacée par une véritable malle plus logeable… Certaines, les versions Performance apparues en 1939, disposent même de splendides roues Pilote. A vous de choisir la version qui vous plait le plus ! A notre époque, rouler en Traction se mérite. D'abord car la belle commence à se faire rare, et que ça côte augmente doucement mais sûrement. A la conduite, il en est de même : le premier rapport n'est pas synchronisé et il faut bien connaître la bête pour repasser à la volée en 1° lorsque c'est nécessaire. Le freinage n'est bien entendu pas assisté. S'il reste relativement efficace malgré ses 4 tambours, il demande une certaine force pour appuyer sur la pédale. Mais surtout… il y a la direction. Elle n'est pas seulement très lourde : le rayon de braquage médiocre oblige à manipuler le volant de manière répétée ! Les défauts de la Traction ne la rendent que plus attachante. Un charme que la carrosserie dite étroite augmente encore. Alors avant qu'elle ne soit inaccessible financièrement, laissez vous tenter… Réagissez sur le forum http://rover.ebay.com/rover/1/709-53476-19255-0/1?icep_ff3=9&pub=5574943742&toolid=10001&campid=5337148084&customid=&icep_uq=Citroen+Traction&icep_sellerId=&icep_ex_kw=&icep_sortBy=12&icep_catId=9801&icep_minPrice=&icep_maxPrice=&ipn=psmain&icep_vectorid=229480&kwid=902099&mtid=824&kw=lg

Citroen Traction 11 Légère : Fiche technique Marque : Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Citroen Modèle : Traction 11 D Légère Traction 11 BL Performance Traction 11 BL Performance Traction 11 BL Performance Traction 11 BL Traction 11 Légère Années de production : 1955-1957 1954-1954 1953-1953 1939-1952 1938-1938 1935-1937 Moteur Type du moteur : 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne 4 cylindres en ligne Energie : Essence Essence Essence Essence Essence Essence Disposition du moteur Longitudinal avant Longitudinal avant Longitudinal avant Longitudinal avant Longitudinal avant Longitudinal avant Alimentation Carburateur Carburateur Carburateur Carburateur Carburateur Carburateur Suralimentation - - - - - - Distribution Arbre à cames latéral Arbre à cames latéral Arbre à cames latéral Arbre à cames latéral Arbre à cames latéral Arbre à cames latéral Nombre de soupapes 2 par cylindre 2 par cylindre 2 par cylindre 2 par cylindre 2 par cylindre 2 par cylindre Alésage & Course 78.0 x 100.0 mm 78.0 x 100.0 mm 78.0 x 100.0 mm 78.0 x 100.0 mm 78.0 x 100.0 mm 78.0 x 100.0 mm Cylindrée 1911 cc 1911 cc 1911 cc 1911 cc 1911 cc 1911 cc Compression 6.8 6.5 6.5 6.5 6.2 6.2 Puissance 60 ch à 4000 tr/min 59 ch à 4000 tr/min 57 ch à 4000 tr/min 56 ch à 3800 tr/min 46 ch à 3800 tr/min 46 ch à 3800 tr/min Couple 0.0 mkg à - tr/min 0.0 mkg à - tr/min 0.0 mkg à - tr/min 0.0 mkg à - tr/min 0.0 mkg à - tr/min 0.0 mkg à - tr/min Transmission Boite de vitesses 3 rapports 3 rapports 3 rapports 3 rapports 3 rapports 3 rapports Puissance fiscale 11 cv 11 cv 11 cv 11 cv 11 cv 11 cv Transmission Traction Traction Traction Traction Traction Traction Antipatinage Non Non Non Non Non Non ESP Non Non Non Non Non Non Châssis Direction Crémaillère Crémaillère Crémaillère Crémaillère Crémaillère Crémaillère Cx - - - - - - Suspension avant Barres de torsion Barres de torsion Barres de torsion Barres de torsion Barres de torsion Barres de torsion Suspension arrière Barres de torsion Barres de torsion Barres de torsion Barres de torsion Barres de torsion Barres de torsion Freins avant Tambours Tambours Tambours Tambours Tambours Tambours Freins arrière Tambours Tambours Tambours Tambours Tambours Tambours ABS Non Non Non Non Non Non Pneu avant 155 x 400 155 x 400 155 x 400 155 x 400 155 x 400 150 x 40 Pneu arrière 155 x 400 155 x 400 155 x 400 155 x 400 155 x 400 150 x 40 Dimensions Longueur 438 cm 438 cm 438 cm 445 cm 445 cm 445 cm Largeur 167 cm 167 cm 167 cm 167 cm 167 cm 164 cm Hauteur 152 cm 152 cm 152 cm 152 cm 152 cm 152 cm Coffre 0 0 0 0 0 0 Poids 1060 kg 1060 kg 1060 kg 1060 kg 1060 kg 1060 kg Performances Poids/Puissance 17.6 17.9 18.5 18.9 23.0 23.0 Vitesse maxi (km/h) 125 120 120 120 110 110 0 à 100 km/h - - - - - - 0 à 160 km/h - - - - - - 0 à 200 km/h - - - - - - 400 mètres DA - - - - - - 1000 mètres DA - - - - - - Consommations Sur route - - - - - - Sur autoroute - - - - - - En ville - - - - - - Conduite sportive - - - - - - Consommation moyenne - - - - - - Réservoir - litres - litres - litres - litres - litres - litres Autonomie autoroute - km - km - km - km - km - km CO2 NC NC NC NC NC NC Prix & équipements NB d'airbags - - - - - - Climatisation - - - - - - Prix de base Plus fabriquée Plus fabriquée Plus fabriquée Plus fabriquée Plus fabriquée Plus fabriquée Bonnes affaires Payer moins cher sa voiture neuve Services Assurance pas chère pour Citroen Traction 11 Légère Crédit pas cher pour votre Citroen Traction 11 Légère Donnez votre avis ici ici ici ici ici ici

