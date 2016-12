Essai Citroen Axel 12 TRS

Librairie Citroen

Citroen Axel 12 TRS : Essai

Axel, ça n’est pas seulement un flic à Beverly Hills ou le grand frère de quelqu’un. C’est aussi une Citroën mal aimée et à l’histoire compliquée. (Re)découverte de la Citroën Axel et de ses différentes versions.

L’histoire de la Citroën Axel est à la fois complexe et mal connue. Tout commence en 1976, lorsque Citröen et le gouvernement roumain trouvent un accord afin de produire une voiture dans une usine flambant neuve située à Craiova. La firme au double chevron devait non seulement se charger de la conception de la future Axel mais également construire son site de production ! Cette usine livrée clef en main serait propriété d’une société créée pour l’occasion : Oltcit. Oltcit appartiendrait à 36% à Citroën, marque qui en achèterait une bonne part de la production pour la revendre dans son réseau traditionnel.

Au milieu des années 70, Citroën prépare un modèle qui doit s’intercalera entre la Dyane et la GS, appelé projet Y. Mais la marque est alors racheté par Peugeot, et il est décidé de repartir sur une plate-forme existante, celle de la Peugeot 104 : ça sera alors la Citroën Visa. Le projet Y reste alors dans les cartons… Jusqu’à ce que le projet Oltcit naisse. Vous l’aurez compris, cette nouvelle Citroën Axel apparue en 1982 a été conçue environ 8 ans plus tôt, et ça en fait le tout dernier modèle conçu avant l'ère Peugeot !

Alors, que penser d’une marque généraliste qui vend à l’est une auto à la conception ancienne ? Et bien rien, car Citroën n’a rien inventé. Les italiens ont déjà vendu depuis un certain temps leur Fiat 124 à l’Est, qui nous la revend sous le nom de… Lada 1200 et dérivées. Tandis que Renault vend sa Renault 12 à… Dacia. Seulement voilà, Citroën a tenté de NOUS vendre sous sa propre marque son Axel.

Pour cela, la marque a tenté de bien faire les choses : alors qu’il y a des versions bicylindres à l’Est, le modèle ne reprend pour notre marché que les 4 cylindres à plat aircooled qui font le bonheur de la GSA. De plus, chaque exemplaire arrivé de Roumanie passe par l’usine de Rennes afin de vérifier qu’il est conforme aux standards de qualité de la marque... On apprend au passage que Citroën avait dans les années 80 un standard de qualité ! Bref.

Au programme, les Axel 11 et 11 R tirent 57 chevaux du 1100 cm3 de la GSA Spécial, tandis que l’Axel 12 TRS obtient 61 chevaux et demi (oui oui, 61.5 ch !!) du 1300 de la GSA la plus puissante, la X3. Pas de quoi s’envoler, d’autant que si l’Axel 12 peut compter sur une boite 5, les autres doivent se débrouiller avec une boite 4. Or, les moteurs de la GSA sont connus pour leur appétit… Compter bien plus de 10 litres en conduite rapide ! Les Lada ne sont certes pas mieux loties. Faible compensation pour les occidentaux que nous sommes: ces moteurs sont conçus pour pouvoir fonctionner avec du carburant de très mauvaise qualité.

Malheureusement, le look de la Citroën Axel n’est pas hyper sexy. Le look de la Visa n’a pas marqué l’histoire, mais l’Axel - qui apparaît comme une sorte de visa 3 portes - est pire ! En revanche, la visibilité offerte à bord est hors norme, c'est à signaler ! La version haut de gamme (sic) TRS a beau disposer de belles protections latérales épaisses ou de jantes en aluminium, on n’y croit pas et personne ne se retournera sur votre passage. Enfin, sans se moquer. Petit détail amusant : la Citroën Axel est sans doute la toute dernière voiture produite sur laquelle on pouvait trouver à l’avant un trou pour pouvoir la démarrer avec la manivelle, celle du cric !

La Citroën Axel ne s’adresse pas aux amateurs de performances et de belles mécaniques et pas aux esthètes non plus. Non, elle est là pour ceux qui veulent se rendre d’un point A à un point B efficacement et pour pas cher. A ce titre, il faut reconnaitre qu’elle s’offrait à son (maigre) public à un tarif raisonnable, le tarif de la LNA en fait, plus petite et encore moins bien motorisée.

La marque avait une réputation à tenir en matière de tenue de route et de confort. Le train avant est un pur produit Citroën, mais le train arrière récupère par économie des éléments de Peugeot 205. Le résultat est à la hauteur de la marque, avec notamment une direction qui filtre parfaitement les irrégularités, et une tenue de cap à toute épreuve. La tenue de route se caractérise également par des prises de roulis importantes, type 2cv ou Dyane. Chose amusante, la Citroën Axel est chaussée en Michelin TRX. Oui oui : comme les Alpine V6 Turbo, les BMW M5 ou les Renault 5 Turbo 2 ! De là à dire qu’elle fait partie de l’élite automobile…

On l’a dit, les performances vous auraient dissuadé de faire un rallye. Mais… Les freins aussi ! Pourtant, on trouve ici 4 freins à disques, la grande classe ! Mais il n’y a aucune assistance de freinage, et freiner demandera donc beaucoup de force dans la jambe. De toute façon, ils chauffent un peu et perdent de leur efficacité en cas d’usage répété.

Le coffre est relativement grand, d’autant plus que la roue de secours est rangée sous le capot, avec le moteur. L’équipement est réduit au minimum, comme sur une 911 Carrera RS ! Citroën de la grande époque, elle offre le volant monobranche et les satellites de commande autour, typiques des Visa et GSA. Pour afficher sa sportivité (sic), la TRS s’équipe même d’un compte-tours. Il y a également un lecteur de carte, mais il se trouve à hauteur du Neiman et… il faudra donc mettre la carte éventuelle au sol pour l’éclairer ! Comble du raffinement, l’unique rétroviseur extérieur se règle de l’intérieur. L’insonorisation est modeste, et le son du flat 4 ne servira qu’à masquer les bruits de la suspension arrière !

Voiture de l’anti-héros par excellence, la Citroën Axel représente une évolution notamment de l’Ami Super, avec ses avantages et inconvénients : bruit, absence d’équipements, mais fiabilité et prix d’achat réduit. Ce qui fait le succès d’une Dacia de nos jours, finalement... Citroën aurait-elle eu raison trop tôt ?

Texte: Manu Bordonado

Photos : Constructeur

Réagir à l'essai de la Citroën Axel sur notre forum