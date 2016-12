Essai Citroen DS 21 Pallas

© Jeroen Cats.

Après la seconde guerre mondiale, en 1946, la production automobile reprend. La plupart des constructeurs vont dans un premier temps reprendre la fabrication de modèles d'avant-guerre: la 202 pour Peugeot, la Juvaquatre pour Renault et la Traction Avant pour Citroën.

Mais si la 15 Six est une redoutable routière, elle commence au début des années 50 à souffrir face à la concurrence: son aérodynamique, son éclairage, ses surfaces vitrées et ses moteurs (au moins pour les 4 cylindres) sont ceux d'une voiture qui, bien que révolutionnaire à sa sortie, date de 1934. Citroën met alors en route une des voitures les plus en avance sur son époque, la Citroën DS: c'est le projet VGD (Voiture de Grande Diffusion). Les premiers prototypes roulent à partir de 1952, et une jolie partie de cache-cache va s'engager avec l'Auto-Journal. Le moteur devait être un six cylindres à plat, mais le budget et le temps ne permettront pas aux ingénieurs de le mettre au point. La DS récupèrera le moteur 11D de la Traction, ce sera son grand handicap.

La voiture est présentée au Salon de 1955. Tout le monde est là pour la DS. Le stand Citroën est plein à craquer, c'est du jamais vu! La ligne tout d'abord, dessinée par le génial Flaminio Bertoni (auteur de la Traction Avant) est révolutionnaire, avec ses roues plus grandes à l'avant qu'à l'arrière où elles sont d'ailleurs carénées, son capot plongeant et son soubassement profilé. La voiture est disponible dans de nombreux coloris, ce qui change de la Traction. La suspension est hydropneumatique, ce qui lui garantit un exceptionnel confort, ainsi qu'une tenue de route exemplaire par tous les temps. La hauteur de caisse est réglable. Pour la première fois, une voiture de série possède des freins à disques. Le freinage et la direction sont assistés par l'hydraulique. L'intérieur lui aussi est révolutionnaire. Moquette épaisse, sièges moelleux... une petite tige commande le passage des vitesses et le démarreur, un simple bouton remplace la pédale de frein, il n'y a pas d'embrayage... Mais le coup de grâce, c'est le volant monobranche, qui n'a pas fini de faire parler les gens. Ce sera l'euphorie sur le stand, avec 750 ventes au bout de 45 minutes, et 12 000 en fin de journée. A 930 000 F le bout, c'est vraiment du jamais vu !

Mais la DS 19 n'a pas que des qualités, loin s'en faut. L'hydraulique tout d'abord. Le liquide rouge (LHS) que le circuit contient a pour défaut de ronger les joints... A partir de 1966, le problème sera réglé avec un autre système, fonctionnant avec un liquide vert, le LHM, utilisé par la suite jusqu'à la sortie de la C5. Le moteur ensuite. Il provient de la Traction et cela se sent. De 3 paliers, il va passer à 5. Sa course va être réduite, son alésage augmenté. La DS 21 est née. La puissance est passée de 75 à 106 ch SAE, et la différence se fait bien sentir (elle se fait bien entendre aussi!). La voiture peut monter à 175 km/h, ce qui est remarquable: on est en 1967, elle le fait en toute sécurité, et... les limitations de vitesse n'existent pas encore! Pour 1968, la DS évolue en adoptant un avant à 4 phares carénés, les projecteurs longue-portée tournant en même temps que les roues avant. Une boîte 5 rapports mécanique et non plus hydraulique est disponible. Le tableau de bord est remanié. Plus tard, la DS gagnera aussi un moteur 2.3 (ce sera la DS 23) et pourra recevoir une injection électronique (DS 21 IE et DS 23 IE).



En 1975, la Citroën CX remplacera la DS, qui attend donc toujours son moteur 6 cylindres à plat. Mais si elle a pris sa place dans les catalogues, elle ne l'a pas fait dans nos coeurs...