Essai Ferrari 550 - 575 M

Librairie Ferrari

Ferrari 550 - 575 M : Essai

La Ferrari 550 Maranello est une voiture extraordinaire à plus d’un titre. Un V12 de près de 500 chevaux, plus de 300 km/h, une ligne, une tenue de route et des performances fabuleuses… Mais c’est surtout l’historique du modèle qui force le respect.

En 1968, la Ferrari 365 GTB/4 "Daytona" et la Lamborghini P400 "Miura" se disputent les faveurs du public. Si la Daytona passe pour un camion avec son moteur longitudinal avant, il faut tout de même bien admettre que c’est elle qui offre la meilleure tenue de cap. Elle sera remplacée en 1973 par la 365 GT/4 BB, qui lancera la série des berlinettes à moteur Boxer (d’où les initiales BB), suivies par les BB 512, BB 512i, Testarossa, 512 tr et F512 M. L’année 1996 marque le retour au V12 longitudinal avant et au long capot de la Daytona. Mais alors que certains craignaient une voiture moins passionnante que la F512 M, surprise ! Beaucoup plus confortable, infiniment mieux finie, la 550 (en référence à la cylindrée de 5.5 litres de son V12) est également beaucoup plus facile et efficace que les berlinettes qu’elle remplace. Que demander de plus ?

Pourquoi pas plus de puissance et la boite séquentielle type F1 ? C'est ce que propose la Ferrari 575M Maranello. Evolution de la 550, son V12 voit sa cylindrée passée de 5.5 litres à 5.7, et sa puissance augmenter dans les mêmes proportions. Encore plus aboutie, c'est un véritable must.

Pour les amateurs de série très limitée, on peut rêver de tout cela sans le toit. C'est ce que Ferrari nous a proposé pour fêter les 70 ans du carrossier Pininfarina, qui donnait pour la première fois son nom à une Ferrari. Un collector !