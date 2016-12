Essai Ferrari 288 GTO

Librairie Ferrari

Ferrari 288 GTO : Essai

1984. Ferrari présente à quelques mois d'intervalle la Mondial, la 288 GTO et la Testarossa.

La GTO deuxième du nom est une profonde évolution de la Ferrari 308 GTB. Elle est destinée à courir en groupe B, comme ce sera aussi plus tard le cas de la Porsche 959. Pour ce faire, la 308 a vu son moteur passer de la position transversale à la position longitudinale, sa cylindrée tomber de 3 litres à 2.8 litres, mais surtout recevoir une injection électronique (et non plus mécanique) et deux turbocompresseurs, la puissance passant alors de 240 à 400 ch. Il s'agit ainsi de la première Ferrari a atteindre la barre convoitée des 300 km/h. Aujourd'hui encore, les 21.8" qu'il lui faut pour parcourir le kilomètre départ arrêté restent une performance exceptionnelle.

Produite à 272 exemplaires, elle sera dérivée en une version Evoluzione (un seul exemplaire) qui donnera naissance à la Ferrari F40...