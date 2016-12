Essai Lamborghini Diablo

Lamborghini. Un nom qui résonne à l’oreille des passionnés de mécanique. Une marque jeune (1963) mais qui s’est rapidement révélé l’égal de Ferrari. Ferrucio Lamborghini est constructeur de tracteurs et passionné de taureaux. Riche, italien, il roule bien sur en Ferrari. Mais mécontent de sa voiture, grande gueule, il cherche à rencontrer Enzo Ferrari pour lui dire ce qu’il en pense. Il tombe alors sur une autre grande gueule qui lui dit que s’il est si fort, qu’il fasse mieux. C’est ce que Lamborghini va décider de faire…

En 1964 apparaît la première Lamborghini, la 350 GT. Elle est motorisée par un splendide V12 (et oui, à partir de maintenant, Ferrari n'aura plus jamais l'exclusivité de cette architecture) 3.5 litres de 270 chevaux qui propulse la voiture à 250 km/h. Splendide voiture, mais Ferrucio Lamborghini va aller plus loin. En 1965 il dévoile au Salon de Genève un châssis dans lequel le V12 serait installé en position centrale arrière, une première sur une telle voiture, et où il serait en position transversale ! C’est une bombe, qui va être carrossée non pas chez Pininfarina, allié de Ferrari, mais chez Bertone, par une jeune recrue du nom de Marcello Gandini. C’est ainsi qu’apparaît en 1966 la Miura (du nom d’une des meilleures races de taureaux de combat). L’ennemi désigné est la Ferrari Daytona, présentée en même temps. Plus fine (280 km/h), plus spectaculaire, la Miura en impose plus : la Ferrari a toujours son V12 à l’avant…

Elle est remplacée en 1973 à Genève par la Countach, modèle qui techniquement n’apporte rien de nouveau, mais qui esthétiquement est encore plus spectaculaire (Marcello Gandini). Pour résumer un monospace pratiquement plat, avec des portes qui s’ouvrent en hauteur. Sa concurrente sera la Ferrari 365 GT4 BB, qui se sera aligné en proposant une berlinette à moteur central. La crise financière aidant, les ventes ne sont plus les mêmes qu’avec la Miura, et Ferrucio Lamborghini abandonne 51% de la marque automobile. L’année suivante, il se séparera des 49% qui lui restaient pour se consacrer à ses tracteurs…

Si la Miura avait été produite durant 7 ans, la Countach va être produite durant 17 ans. Durant tout ce temps, la marque a appartenu à plusieurs propriétaires (Rossetti puis les Mimran), mais Chrysler a racheté la marque en 1987. Un nouveau modèle est conçu, mais les concepteurs (qui vont aussi s’occuper du moteur de la Dodge Viper) vont garder à l’esprit la Miura et la Countach. C’est Marcello Gandini qui une fois de plus va s’occuper du dessin de la voiture. En 1990, la Diablo apparaît. La seule concurrente qu’on peut lui opposer, la Ferrari Testarossa, lui rend plus de 100 chevaux ! Avec 325 km/h annoncés (et 328 km/h vérifiés par Sport Auto), Lamborghini remet les choses à leurs places. Durant les années qui vont suivre, la Diablo verra apparaître diverses variantes, 4 roues motrices (VT) ou Roadster. De nombreux constructeurs tenteront de la concurrencer. S’il est vrai qu’elle n’était pas toujours la meilleure de sa catégorie, le fait est là : elle a survécu aux McLaren F1, Bugatti EB110 et autres Jaguar XJ220 !

Au début de l’été 1998, à la surprise de tout le monde la marque a été rachetée par Audi, qui avait été consulté pour fournir son V8. Cela a coïncidé avec ce qu’on peut considérer comme le premier restylage de la Diablo. Le tableau de bord a été redessiné, le moteur est passé de 492 à 530 chevaux et, le plus visible, l’avant à perdu ses optiques mobiles pour récupérer celles de la Nissan 300 ZX. Des modifications plus discrètes se sont ajoutées à cela pour remettre la Diablo au niveau de ses concurrentes, histoire d’attendre sereinement sa remplaçante. Une série limitée de Diablo GT (6 litres, 575 chevaux), a été commercialisée. Pour l'été 2000, nouvelle série d'évolutions, provenant le plus souvent de la GT: trains avants et arrières élargis, moteur 6 litres de 550 chevaux, face arrière simplifiée et sortie d'échappement centrale. La gamme a été vraiment simplifiée, puisque seul le coupé 4 roues motrices subsiste.

La remplaçante de la Diablo apparait en septembre 2001 au salon de Francfort. Conçue sous l’éminente autorité du Docteur Piëch, elle se prénomme Murciélago (comme la race de taureau bien sur). C'est une évolution de la Diablo: on vous l'a dit, elle est éternelle !

M. Doebel