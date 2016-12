Essai Ferrari F40

1987 approche et des concurrents pour Ferrari aussi. Porsche nous prépare une super 911, la 959, Lamborghini prépare avec l'aide de Chrysler, le nouveau propriétaire, la succession de la Countach avec la Diablo. Enfin, Jaguar entend revenir dans le marché des voitures à hautes performances avec sa XJ220. Enzo Ferrari ne peut laisser faire sans intervenir et décide donc de préparer quelque chose...

En 1984 Ferrari avait produit une série limitée d'une 308 GTB à hautes performances, la 288 GTO. Cette version avait connu un dérivé circuit à un exemplaire, l'Evoluzione. C'est à partir de cette voiture que va être développé le nouveau modèle. Comme la GTO, elle sera motorisée par un V8 32 soupapes à 2 turbos. Le moteur sera poussé, amélioré, retravaillé, les cotes modifiées, pour finalement parvenir à 478 chevaux et 58.8 mkg. Mais ce n'est que le début du travail.

Pour qu'une voiture soit sportive, la puissance pure ne suffit pas, le poids compte aussi. Les propriétaires de Bentley confirmeront. La GTO n'était pas très lourde, mais on a quand même réussi à en enlever. Par exemple, le siège n'est pas réglable. Tout au plus peut-on le rapprocher du volant, si on a les outils nécessaires. Mais de toute façon, ce n'est pas une voiture que l'on prette. De l'intérieur, on n'ouvre pas la porte avec une poignée mais avec une cordelette. Mais de toute façon on n'a pas envie de descendre... Extérieurement, la F40 est impressionnante sous tous les angles. L'avant est très plongeant, très large aussi, trois prises d'air dans le spoiler et des Naca dans le capot la distinguent des répliques de mauvaise qualité. Derrière les roues avant, des extracteurs aident au refroidissement des freins. Encore deux prises d'air Naca sur les flancs, et on passe à l'arrière. Là, un imposant aileron fait qu'elle se reconnait entre mille. Le fantastique V8 est là, exposé sous une vitre en plexiglas ajourée. Les feux arrières ronds sont fixés sur une simple grille noire qui elle aussi aide au refroidissement.

Les faits sont là, si on lançait aujourd'hui sur le marché la Ferrari F40, elle serait l'une des voitures de route les plus performantes. Alors inutile de vous dire qu'en 1987 c'était aussi le cas. La vitesse de pointe de 324 km/h impressionne, mais pas autant que la stabilité de la voiture à cette allure: rien à voir avec une Porsche 959 ou une Lamborghini Diablo par exemple. Mais ce sont surtout les accélérations qui impressionnent: 4.6" sur le 0 à 100 km/h est une rare performance, surtout si on se rappelle qu'elle n'a que deux roues motrices.

Si la F50 qui lui succèdera sera plus performante sur le papier, dans la pratique elle est bien moins disponible: elle a deux turbos en moins... La F40 ne sera jamais remplacée.