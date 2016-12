Essai Ferrari F50

Et oui, devant le succès remporté par la F40 (1311 exemplaires) et la venue de nouvelles supercars sur le marché, Ferrari a cédé à la tentation au début des années 90 et a lancé la conception d'une voiture chargée de succéder à la F40.

Alors que celle-ci était étroitement dérivée de la 288 GTO, elle même dérivée de la 308 GTB, la F50 devra partager le plus d'éléments possibles avec une Formule 1, avec notamment une coque carbone et un bloc moteur sur lequel sont fixées les suspensions arrières. Bien entendu, plus question de turbo dans cette voiture.

Pour corser l'affaire, il faudra que la voiture soit décapotable mais qu'elle soit très rigide, ce en quoi la coque carbone aide bien. Le moteur est dérivé d'un bloc de F1. Pour plus de disponibilité, sa cylindrée passe de 3.5 à 4.7 litres, alors que sa puissance est réduite à 520 chevaux, ce qui laisse quand même largement de quoi s'amuser. Et puis il faut aussi qu'il y en ait sous la pédale, imaginez que la F50 soit moins performante que la F40 !

Là où ça se corse, c'est qu'en effet la F50 va souffrir de sa comparaison avec sa devancière: certes, la nouvelle est plus puissante et accélère plus fort. Mais avec deux turbos de plus, la F40 offrait un couple supérieur de 10 mkg. Ses reprises étaient d'un autre registre, et elle procurait d'autres sensations.

Doté d'un comportement et de performances exceptionnelles, la F50 est malheureusement passée après la F40 et ne parvient pas à la faire oublier, d'autant qu'au même moment une certaine McLaren F1 fait mieux en performances...