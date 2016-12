Essai Fiat Nueva 500

Librairie Fiat

Fiat Nueva 500 : Essai

La marque Fiat a de tous temps été spécialiste des petites voitures. Parmi celles-ci, le matricule 500 revient assez souvent. Présentation de la Nueva 500 qui, comme son nom ne l'indique pas, est apparue en… 1957.

Pourquoi Nueva 500 ? Car une autre 500 avait existé dans les années 30... Surnommée Topolino, elle était vendue en France sous license sous le nom de Simca 5 mais c'est une autre histoire. Nous ne vous ferons pas l'affront de reprendre par le menu les caractéristiques de la Fiat Nueva 500. Néanmoins, rappelons qu'elle est apparue 2 ans avant une autre légende, la Mini, qu'elle est encore plus petite que cette dernière et qu'elle était motorisée par un simple bicylindre de 500 cm3, d'où son nom. Mais, plutôt que cela, nous allons faire un petit tour du propriétaire et vous énoncer tout ce qui apparaît de nos jours anachronique…

A l'achat, Fiat remettait deux clefs au client. La première pour ouvrir les portes et la seconde pour le contact. Comme aucun double n'était fourni, il ne fallait surtout pas en perdre ou en abîmer une : elles étaient faites d'un métal aussi léger que… déformable ! Autre solution : forcer sur l'un des déflecteurs pour entrer dans la voiture relativement facilement.

La procédure de démarrage se fait en trois temps : tourner la clef pour mettre le contact, penser à régler la richesse du carburateur, et tirer vers le haut le levier du démarreur… Parfois, rendez-vous compte, elle démarrait du premier coup ! Le réglage du carburateur y était alors pour beaucoup et permettait de reconnaître les conducteurs qui connaissaient bien leur 500.

La première Fiat 500 ne comportait que 2 places et ne développait que 13 chevaux. Elle fût remplacée au bout de quelques mois par une version 4 places de… 15 chevaux. L'année suivante apparut une 500 Sport à la cylindrée augmentée de 20 cm3 (!!!) et pouvant compter sur 18 chevaux. Cette motorisation fût reprise sur le reste de la gamme à partir de 1960. Pendant ce temps, Abarth se pencha sur cette voiture vive et légère. Lui faisant cracher 20 chevaux en 1958, le sorcier réussit à tirer jusqu'à 38 chevaux sur les rares 695 SS : mine de rien, c'était le double de la 500 dont elle dérivait…

La boite de vitesses comportait 4 rapports… à crabots ! Aussi, pour passer les rapports avec rapidité et douceur, à la montée comme à la descente, il conviendra d'en passer par un double débrayage. Le tout combiné à la sonorité bien particulière du bicylindre en ligne… Comme on pouvait s'en douter, le freinage était confié à 4 freins à tambours, sans assistance.

Amis sportifs, la Fiat 500 équipée de sa motorisation de 18 chevaux (la plus courante) offre des performances de tout premier choix : à fond sur le dernier rapport, il ne faudra pas espérer passer la barre mythique des 100 km/h chrono... Et attention au rétrogradage, la 3° ne prend pas plus de 65 ! Morceau choisi de la notice d'utilisation : Considérez votre véhicule comme un être vivant : il a ses propres exigences et, à l'instar de tous les organismes, il a des limites qu'il n'est pas conseillé de dépasser. Ne lui demandez pas plus de ce qu'il peut vous donner ; n'utilisez le fouet que dans des cas exceptionnels ; donnez-lui de l'avoine, prenez soin de lui dans son box et, s'il est malade, appelez le vétérinaire…

Côté entretien, on redécouvre là aussi des problèmes oubliés… Par exemple, Fiat prescrivait la vérification du niveau d'électrolyte dans la batterie tous les 2.500 km et une inspection des bornes tous les 10.000 km. Mais ce n'est pas tout : le constructeur préconise par exemple de lubrifier tous les 20.000 km les charnières de portes avec un pinceau imbibé d'huile moteur. Enfin, il vous sera demandé de faire le niveau d'huile tous les 500 km ! La vidange sera à faire tous les 6 mois ou tous les 10.000 km. Vous appréciez pour cela la possibilité de… déposer sans effort le capot moteur.

Le tableau de bord de la Fiat 500 est épuré et ne croule pas sous les commandes en tous genres. Il n'y a en fait que 3 interrupteurs : pour l'éclairage intérieur, pour les feux et pour les essuie-glaces. Le lave-glace n'est pas électrique, et se commande via une petite poire en caoutchouc noir placé derrière le volant, sous le tableau de bord. Bien entendu, la Fiat 500 dispose d'un système de chauffage. Sa commande se trouve… du côté droit du tunnel central, juste derrière le siège passager. Un passager qui ne sera donc jamais tenté de le manipuler lui-même ! L'air chaud sort par deux bouches situées sous la planche de bord.

Pour parfaire à son côté typique, une Fiat Nueva 500 se doit se disposer d'un toit ouvrant en toile. Comme sur la Deuche, il a de multiples fonctions : créer un apport d'air frais bienvenu en été, permettre de transporter des objets de tailles diverses et variées, et permettre de fêter dignement les victoires de son équipe préférée.

Tout comme le Land Rover ou la Porsche 911, la Fiat 500 est entrée dans la légende, pour son caractère, ses qualités et ses défauts que les amoureux de la Cinquecinto ne remarquent de toute façon même plus mais qu'ils regretteraient s'ils n'existaient plus…

