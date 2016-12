Essai Fiat 500 Sport 1.4 16v

Librairie Fiat

Fiat 500 Sport 1.4 16v : Essai

Par le passé, le lancement d'une Fiat 500 a toujours permis à la marque de se tirer de la banqueroute qui la guettait. Et une fois de plus, alors que le groupe était largement dans le rouge il y a encore peu de temps, la 500 est vite devenu le symbole de son renouveau...

L'idée de sortir un véhicule rappelant directement un modèle historique de la marque n'est pas nouvelle dans l'esprit des dirigeants de la firme turinoise. Ces derniers auront sans nul doute été conforté dans leur choix par le succès de la Volkswagen Beetle aux USA et, plus proche de chez nous, par celui de la New Mini. La possibilité technique de reprendre la plate-forme et les mécaniques de la Panda existant, il fût décidé de créer un concept car.... la Fiat Trepiùno qui fût présenté au salon de Genève en 2004. Le concept car ne laissant pas insensible la presse spécialisée et le public, il fût alors décidé de lancer la machine..... la nouvelle 500 était en marche !

On l'a dit, la plate-forme est issue de celle de la Panda. Les motorisations le sont également : la nouvelle Fiat 500 est disponible avec le traditionnel moteur Fire dans sa version 1.2 de 69 chevaux, le très bon 1.3 JTD de 75 chevaux et le 1.4 16v développant 100 chevaux. C'est cette dernière motorisation dont nous disposions pour notre essai. Outre ses 100 chevaux obtenus à 6000 tr/min et son couple de 13.4 mkg à 4250 tr/min, cette version est la seule de la gamme à pouvoir compter sur une boite 6 rapports qui a le bon goût d'avoir des rapports assez rapprochés. De quoi s'amuser ?

La réponse est oui, indubitablement. Les rapports courts permettent de tirer la quintessence du 1400. Celui-ci est onctueux à bas régime et se déchaîne une fois passé le cap des 5000 tr/min. Il monte des les tours et en redemande, le tout avec son très sympa en provenance de l'échappement ! C'est un plaisir, d'autant plus que la boite joue le jeu à 200% : sa commande proche du volant est ferme juste ce qu'il faut, et son pommeau en boule de billard est des plus agréables à manipuler.

Les performances se montrent conformes à ce que l'on attend d'elle. Avec un 0 à 100 km/h parcouru en un peu plus de 10 secondes et une vitesse maximale dépassant de peu les 180 chrono, la Fiat 500 1.4 16v n'affole pas les chronos mais elle donne illusion à son conducteur de ne jamais manquer de puissance et lui donne pas mal de plaisir. Quand on se souvient que la Nueva 500 des années 60 ne dépassait pas les 100 km/h…

Le châssis participe lui aussi à la fête : les roues sont aux 4 coins de la voiture et les porte-à-faux sont inexistants. Ce sont les ingrédients nécessaires pour une bonne tenue de route. La suspension est ferme mais saine, finalement pas aussi peu confortable qu'on ne l'imaginait, et permet de virer sans grande prise de roulis. On peut même tout à fait attaquer à son volant. Le look volontairement passéiste de la voiture la fait paraître plus haute que large mais il n'en est rien dans la réalité, au contraire.

Justement, parlons du look. C'est clairement l'atout numéro 1 de notre petite Fiat. Impossible de ne pas se faire remarquer à son volant ! Mais contrairement aux réactions souvent suscitées par la conduite d'une auto sportive ou de prestige, les réactions ne sont ici que positives. Cela durera tant que la 500 sera à la mode… Le design extérieur reprend les éléments de l'ancêtre, à l'échelle 120% puisque la nouvelle est notamment 58 cm plus longue. Tout comme la Mini concurrente, une très longue liste permet de personnaliser sa Fiat 500 : bandes de couleurs et de tailles différentes, jantes, peinture, etc...

A l'intérieur, l'ambiance caractéristique de la bonne vieille 500 est parfaitement restituée. L'élément le plus caractéristique est la grande pièce du tableau de bord peinte de la même couleur que la carrosserie, mais ce n'est pas le seul. L'instrumentation est réunie dans un gros compteur unique, d'ailleurs plus esthétique que réellement pratique : le tachymètre et le compte-tours sont concentriques, ce qui ne facilite pas la lecture du second, même si ce n'est pas une information indispensable.

La partie centrale de la console héberge les commandes de climatisation et le levier de vitesses, des éléments directement repris de la Fiat Panda. Le radio-CD est compatible MP3 et une prise USB placée entre les sièges avant est disponible moyennant un supplément modique. Bien entendu la garde au toit à l'arrière n'est pas idéale, mais l'habitabilité arrière se montre relativement honnête. En revanche, aucun miracle à attendre en matière de finition. Les plastiques sont durs, appuyer sur un interrupteur un peu fort permet de voir l'ensemble du tableau de bord s'enfoncer… Une voiture à l'italienne, quoi !



La concurrence de la Fiat 500 est réduite. Dans ce gabarit et cette gamme de puissance, on peut dénombrer la Citroën C2 VTR, la Renault Twingo GT, la Mini One et c'est à peu près tout. Si l'on excepte cette dernière, tout à la fois plus chère et largement moins équipée, les autres se tiennent dans un mouchoir en terme de tarif et d'équipement. La Fiat 500 1.4 16v Sport fait payer son sex appeal. Plus chère que la Fiat Panda Sport 100 hp équivalente, il ne sera pas question de discuter le tarif avec le conseiller Fiat, ni même d'essayer d'en avoir une rapidement : la liste d'attente est longue…

La Fiat 500 1.4 16v Sport, c'est l'automobile italienne résumée sur 3.55 mètres de long. Son look, sa joie de vivre et son plaisir de conduite vous feront rapidement oublier sa qualité de finition.

