Essai Fiat Punto GT

Dans les années 80, pour la Formule 1 comme pour les voitures de série, la mode était au Turbo. Cette mode est ensuite passée, mais pourrait revenir, à la faveur du downsizing...

La Renault 21 Turbo est remplacée par la Laguna V6 24v, mais une Laguna GT turbocompressée est depuis apparue. La Ford Escort RS turbo a été remplacée par la Focus ST 170, mais la nouvelle Focus ST a retrouvé un turbo.

Néanmoins, il est moins facile aujourd'hui qu'il y a 20 ans de mettre la main sur une voiture de caractère motorisée par un moteur turbocompressé. Fiat avait remplacé sa Uno Turbo ie par la Punto GT qui, elle, possèdait encore et toujours un turbo! C'était la dernière voiture de ce type dans la catégorie, c'était une des dernières GTI digne de ce nom, et elle était bon marché: désolé, Fiat a récupéré comme on pouvait s'y attendre 1.8 16v de la Barchetta sur la Punto suivante...