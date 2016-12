Essai Ford S-Max 2.0 SCTi et 2.0 TDCi 163

Librairie Ford

Ford S-Max 2.0 SCTi et 2.0 TDCi 163 : Essai

Les grands monospaces S-Max et Galaxy passent par la case restylage. Outre l'esthétique, ce lifting cache également une refonte profonde des motorisations et voit apparaitre la nouvelle boîte de vitesses automatique à double embrayage Powershift.

Un design encore plus dynamique

Sur le marché des grands monospaces, le Ford S-Max se démarque de la concurrence par son design sportif. Le restylage renforce cette impression, avec de nombreuses modifications esthétiques qui se chargent d'asseoir le caractère dynamique de l'engin.

En effet, le S-Max se pare de nouveaux feux de jour à LED, de nouveaux boucliers, d'un nouveau capot, de nouveaux phares antibrouillard, d'une grille de calandre noire laquée, des contours de vitres chromés, de baguettes arrière en aluminium, de feux arrière allongés à LED et de nouveaux coloris. Rien que ça !

Équipement revu

L'habitacle ne recèle pas autant de changements que l'extérieur. Ce sont principalement les équipements qui évoluent, avec désormais de série le régulateur/limitateur de vitesse, le siège conducteur électrique ou encore le système Bluetooth, disponibles dès le premier niveau de finition (Trend).

La version Sport Edition (2250 euros de plus que la Trend d'accès) que nous avons essayé se révèle complète en terme d'équipements. Avec entre autre l'allumage automatique des feux, l'ordinateur de bord couleur avec écran 5,8 pouces, l'aide au stationnement avant/arrière...

L'ambiance intérieure est soignée et il fait bon s'installer à bord du S-Max, surtout dans cette version Sport Edition qui nous flatte d'une sellerie cuir/tissu, relevée par de belles surpiqûres rouges. La position de conduite haute et typée monospace est bonne.

Notre modèle d'essai était doté de sept places (de série sur la Sport Edition, mais 890 euros sur les Trend et Titanium). Les passagers des premier et deuxième rangs bénéficient de tout le confort nécessaire, la place aux jambes et la garde au toit sont généreuses. Ce n'est pas le même son de cloche en ce qui concerne le troisième rang. Ce dernier est exclusivement réservé aux deux petits derniers de la famille...ou à des passagers que vous ne souhaitez plus embarquer avec vous !

Nouvelles motorisations

Le Ford S-Max cuvée 2010 bénéficie de bien plus qu'un simple coup de pinceau. C'est en regardant la nouvelle palette de motorisations que l'on s'en rend compte le plus clairement. Exit les 1.8 TDCi, 2.2 TDCi, 2.3 litres et 2.5 TC essence. Ils sont remplacés par un 2.0 TDCi décliné en 115, 140 et 163 ch pour les diesels, et par deux 2.0 SCTi de 145 et 205 chevaux pour l'essence.

Lors de notre parcours d'essai, nous avons pris en main le 2.0 TDCi 163 et le 2.0 SCTi de 205 chevaux. Agréable à l'usage, le bloc à allumage spontané se montre tout à fait à son aise sous le capot du S-Max. Avec famille et bagages, les 163 chevaux offrent de quoi doubler facilement. La consommation moyenne lors de notre parcours s'est établit à 8,0 litres, contre 6.0 litres annoncé en cycle mixte.

Plus souple et plus silencieux, la motorisation essence est malheureusement « malussée » de 750 euros avec ses 189g de CO2/km. Pourtant, elle offre une belle souplesse, du dynamisme et un silence royale au monospace. Revers de la médaille, la consommation s'échelonne aux alentours des 11 litres au 100 km.

Boîte de vitesses automatique à double embrayage Powershift

Essence et diesel étaient couplés pour l'occasion avec la nouvelle boîte automatique à double embrayage Powershift (de série sur l'essence de 205 chevaux, et 1700 euros sur les deux diesels les plus puissants). Grâce à sa réactivité et à sa transmission de couple constante, les passages de rapports se font de manière très linéaire, que se soit en mode automatique ou semi-automatique.

Sur la route, le Ford S-Max ne faillit pas à ses lignes sportives et permet une conduite dynamique, le tout dans un bon confort de roulement. Seules les jantes de 18 pouces de la finition Sport Edition ternissent quelque peu ce tableau lors des passages de ralentisseurs.

Du reste, tout l'attirail de sécurité est au catalogue avec de série l'ABS, le répartiteur électronique de freinage (EBD), le système de contrôle dynamique de la trajectoire (ESP) et l'assistance au freinage d'urgence (EBA).

Le restylage du Ford S-Max lui est entièrement profitable. D'allure plus dynamique, le monospace américain se dote des dernières motorisations de la marque, ainsi que de la nouvelle boîte automatique à double embrayage Powershift.

Texte et photos Aurélien Venet

