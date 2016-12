Essai Honda Civic 4 VTi - Civic 5 VTi

Librairie Honda

Honda Civic 4 VTi - Civic 5 VTi : Essai

Pour augmenter la puissance d'un moteur, sans en augmenter la cylindrée, il faut améliorer son remp-lissage. Si on ne veut pas utiliser un turbo-compresseur, on peut faire tourner le moteur plus vite, mais cela se fait alors au détriment du couple à bas régime. Sauf si... on arrive à faire un moteur avec un mode souple à bas régime et un pointu à hauts régimes. C'est ce qui fut fait. Un dispositif fut mis au point, capable de donner aux soupapes différents comportements, suivant le régime du moteur: moins de 5200 tr/min, le gant de velours, et au-dessus, la main de fer.Ce système, dénommé V-TEC, fut présenté simultanément sur les Honda NSX et Civic 1.6i VTEC. 274 chevaux pour 3 litres et la NSX se distinguait déjà par sa puissance spécifique élevée: 91 ch/l. Mais la Civic, avec 150 chevaux pour 1.6 litre, enfonçait le clou: 94 ch/l. Malheureusement, tout n'est pas si rose... Tout c'adord, il faut savoir que ce n'est pas une voiture que l'on conduit sur le Couple. C'est même une voiture où on essaie d'oublier cette notion: le Couple (15 mkg seulement) est basé et à 7100 tr/min! Ensuite, Honda aurait du confier la mise au point du châssis à McLaren, comme en Formule 1, car la voiture est un peu dépassé. Mais tout cela n'est pas important, car la cinquième génération de Civic arrive un an plus tard...Au Salon de Paris 1992 est en effet présentée la cinquième génération de Civic. Sa ligne plait beaucoup, il s'agit en effet d'une réinterprétation arrondie de la version précédente. Elle se distingue par quelques astuces, comme le coffre qui s'ouvre en 2 parties, à la manière d'un Range Rover.Tout en haut de la gamme on retrouve la version VTi, motorisée par le 1.6 VTEC. Mais ici, il a été retravaillé et propose désormais 160 chevaux. La tenue de route, sans être la référence absolue, a bien progressé et la Civic VTi est désormais une sportive redoutable, seulement troublée parfois par sa motricité. Sans doute l'âge d'or de la Civic.La sixième génération de Civic marquera le déclin. Et oui, comme d'autres, la nouvelle génération a pris du poids et des dimensions, pendant que le design se cherchait. Tout ceci accompagnait d'une hausse de prix. Verdict immédiat, on n'a pratiquement pas vu de Civic 1.6i VTi. Retirée du catalogue début 2000.

Peu de temps avant été apparue la Civic 5 portes. Comme son nom ne l'indiquait pas, elle ne partageait pas sa plate-forme avec la Civic 3 portes, mais avec la Rover 400. Elle était là pour remplacer la Concerto. Encore une fois en haut de gamme une version VTi était là. Comme sur l'Integra Type R, il s'agissait d'un 1.8 à technologie VTEC, ici ramené à 169 chevaux. Disponible en 5 portes et en break, très discrète, elle aurait pu fait une jolie carrière, mais le marché en a décidé autrement. Honda France a stoppé sa commercialisation en même temps que la 3 portes.