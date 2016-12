Essai Honda CRZ

Petit à petit, la voiture hybride fait son trou et se développe dans toutes les gammes : familiales, prestigieuses, SUV… Il existe aussi le petit coupé sportif hybride, alias la Honda CR-Z.

Quand on parle voiture hybride, le public a souvent à l’idée un autre constructeur japonais. Ce qui est injuste, car Honda est loin d’être débutant en matière de véhicule respectueux de l’environnement : électrique, hybride, à pile à combustible, la marque explore toutes les voies !

Alors dans la série Honda explore toutes les voies, aujourd’hui Honda explore le marché du petit coupé sportif avec un véhicule hybride : la CR-Z. Bien entendu, tous les nostalgiques de la CR-X retiennent leur respiration : la nouvelle venue a derrière elle de sacrées ainées !

Par chance, le constructeur n’a pas cédé à la stupide mode qui veut que chaque nouveau modèle soit plus gros que l’ancien : la CR-Z reste un petit coupé, même si en regardant bien il est en fait sensiblement plus gros que l’étaient les CR-X plus de 20 ans auparavant.

C’est mécaniquement que les temps ont changé. Là où les CR-X innovaient avec de bouillants 1500 puis 1600, la CR-Z innove avec une motorisation hybride. Celle-ci ne nous est pas inconnue, puisqu’elle s’apparente à celle des Insight et Civic Hybrid. Au programme, un 16 soupapes comme de tradition, mais de 1500 cm3 et aidé dans sa tâche par un moteur électrique.

Bien entendu un peu boosté par rapport aux Insight et Civic, coupé sportif oblige, la CR-Z offre à son conducteur 124 chevaux et un couple de 17.8 mkg : des valeurs qui laisseront sans doute les passionnés sur leur faim, il faut bien l’avouer. Mais on se rappelle que les CR-X n’avaient pas besoin de plus pour donner le sourire à leurs propriétaires. Alors on va vérifier, volant en main.

Premier constat : on confirme que c’est une petite voiture. Je mesure 1.76m et c’est juste ce qu’il faut ! Jul, un de nos journalistes, mesure 1.93m et ne serait jamais rentré… Mon 1.76m ne me permettra pas de m’installer à l’arrière par contre ! C’est à réserver à de jeunes enfants qui ne sont pas en âge de se révolter quand on les installe derrière. On imagine mal l’installation d’un siège auto, malgré la présence des fixations Isofix. C’est très petit, à tel point que les modèles vendus aux USA se passent carrément de cette banquette. Mais qu’importe, c’est ce qui fait le charme de l’auto et ça sera un bon prétexte pour partir s’amuser à deux !

Le tableau de bord de la Honda CR-Z est plaisant, même s’il est un peu compliqué à notre goût. Contact mis, le démarreur se lance via un gros bouton Start. Le levier d’essuie-glace le cachait, mais ça ne sera pas forcément le cas suivant la position de conduite adoptée. Et on pourra en adopter une bonne car l’ergonomie est très soignée. Comme la qualité de fabrication d’ailleurs. Tout tombe en main sans chercher, c’est un véritable plaisir. On n’en dira pas autant de la qualité de certains plastiques, comme celui qui habille le tunnel central.

Contact. La sonorité est sympathique. Bonne surprise, cette hybride n’est pour une fois pas associée à une transmission à variateur (CVT) mais à une classique boite 6 rapports. Il va y avoir du sport ! Pour cela, il suffit de sélectionner le programme du même nom. Car la CR-Z peut se conduire selon 3 programmes, qui font au passage varier la couleur de l’éclairage du tableau de bord. Voiture hybride oblige, le mode ECON privilégie la planète à votre plaisir de conduite. L’accélérateur se fait discipliné, tandis que la climatisation, le moteur et le système hybride recherchent l’économie de carburant. La fonction EcoAssist permet alors de rechercher l’économie maximale en éduquant le conducteur. Sur nationale, en faisant attention, nous sommes descendus à 4.9 L/100. La CR-Z se trouve du même coup un peu creuse. Bien entendu, il existe un mode NORMAL… Le plus agréable des trois car le plus naturel, en fait.

Mais l’ambiance de l’auto, ainsi que notre caractère, font que nous passons rapidement au mode SPORT. Comme chez tant d’autres, la réponse à l’accélérateur se fait plus vive tandis que la direction est moins assistée. Mais surtout, le système hybride IMA ne fonctionne plus de la même manière : il intervient dès les plus bas régimes pour aider à animer la Honda CR-Z. C’est tellement efficace que cela s’apparente à un moteur à compresseur. Le couple maxi est à 1500 tr/min ! La conduite en devient du même coup enthousiasmante, même si ça se calme par la suite : rien ne sert de pousser la CR-Z au-dessus des 6000 tr/min. Le mode sport déchargeant vite la batterie, il la recharge aussi très vite : dès le lever de pied, le moteur électrique fait le plein tout en offrant un énorme frein moteur. Sur petite route c’est extra ! Le reste du temps on préfèrera le côté naturel du mode NORMAL.

Mécanique linéaire, 124 chevaux… Peut-on s’amuser au volant de la CR-Z ? Et bien oui, sans problème. Simplement car la voiture a été conçue pour cela: la voiture est légère. Ou alors si elle ne l’est pas, elle en donne franchement l’impression, et c’est rare dans la production actuelle ! Légèreté associée à une sonorité évocatrice, une taille réduite et donc une maniabilité avérée, il n’en faut pas plus pour s’amuser…

La Honda CR-Z est en fait un véritable jouet. Elle vole de virages en virages, sans aucune inertie, sans roulis, et avec un train arrière qui participe volontiers à la fête… La boite 6 seconde très bien le moteur. D’ailleurs, c’est la première fois qu’une voiture hybride se retrouve secondée par une boite manuelle. Et bien c’est réussi. Sur un itinéraire vraiment sinueux, à aucun moment on n’a l’impression de n’avoir que 124 chevaux, et surtout on n’a pas l’impression de manquer. Bien sûr, c’est un peu plus le cas quand le tracé se fait plus roulant, mais le gabarit et le poids de l’auto font que l’on tire toujours son épingle du jeu. Dis monsieur Honda, à quand une Honda CR-Z Type R ?

La Honda CR-Z n’est pas seulement une sportive sympa, c’est aussi (on allait presque oublier) une voiture hybride qui cultive la fibre écologique. A ce titre, elle n’émet que 117 g/km de CO2, ce qui ne lui ouvre malheureusement pas le droit au moindre bonus alors qu’avec quelques grammes en moins elle avait droit au nouveau bonus allant de 2000 à 4000 euros. C’est dommage, on en attendait un peu plus de ce côté-là. Dommage aussi car le prix de base est par ailleurs raisonnable et l’équipement de base suffisant.

Cela dit, il faut bien reconnaitre que quitte à prendre une Honda CR-Z, pourquoi ne pas se laisser tenter par la très belle version GT édition limitée Mate de notre essai ? Sa robe mate est une exclusivité française, et il n’y en aura que 50 exemplaires, noir et gris réunis. Un futur collector !

Jolie, raisonnable, légère, très marrante à conduire, la Honda CR-Z est par ailleurs politiquement correcte. La motorisation est juste un poil trop sérieuse par moment. Et comme Honda ne nous a pas habitués à ça… Vivement l'évolution promise pour bientôt !

Texte et photos : Manu Bordonado

Vidéo: Manu Bordonado, Pascal Gourbeyre, Neso da Costa avec la complicité de Renaud Lacroix

Réagissez à l'essai de la Honda CR-Z sur le forum