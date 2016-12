Essai Honda Civic 2.2 i-DTEC

Pour la huitième fois, tout a été remis à plat pour faire de cette Honda Civic, neuvième du nom, une voiture encore meilleure. Vérification de ces promesses sous le soleil de décembre de la Bretagne (sic).

La précédente génération avait marqué les esprits par son look, vraiment différent du reste de la production automobile, et qui avait autant de partisans que d’opposants. Que dire de la nouvelle, qui reprend l’esprit de la précédente mais en le réinterprétant ? Un petit sondage a montré que les détracteurs n’aiment toujours pas, mais que les partisans de la Civic ont en majorité une préférence pour la précédente. A vous de voir. La visibilité vers l’arrière a en tout cas progressé, tandis que le coffre offre réellement un gros volume : 477 litres, c’est énorme pour une berline compacte. Et cela peut s’agrandir encore avec les multiples possibilités des « sièges magiques ».

La Honda Civic précédente pouvait compter sur notre marché sur son excellent moteur i-CTDi, premier diesel développé par Honda et effaçant complètement le 1700 CTDi d’origine Isuzu des débuts. Profondément revu et rebaptisé i-DTEC, il offre désormais 10 chevaux de plus et un couple en progression de 1 mkg. Surtout, il est aidé à l’économie par le système Auto-stop et le mode Eco Assist (rectifiant la cartographie, la gestion de la clim…). Ajoutons une aérodynamique spécialement bien léchée (avec notamment une calandre active qui se ferme entre 40 et 170 km/h) et ce 2.2 litres aura réduit ses exigences en carburant d’environ 20%. En témoigne ses émissions CO2 de seulement 110 g/km. Un inédit 1.6 i-DTEC de 120 chevaux suivra fin 2012, avec des émissions de CO2 que l’on annonce comme étant encore bien plus basses.

L’intérieur reprend également l’esprit de la précédente Honda Civic, notamment via le tableau de bord « à étages », avec en haut de la planche de bord les informations essentielles (vitesse, indicateur de l’Eco Assist, écran multifonction avec rappel du GPS), puis devant le conducteur les classiques compteurs (compte-tours, jauge, thermomètre). La qualité de construction est bien entendu excellente, et la finition est plus flatteuse que par le passé même s’il reste quelques plastiques durs. On est assis par contre assez haut, même avec le siège réglé au plus bas, un peu comme dans une Renault. Mention spéciale par contre pour le GPS tout à fait au goût du jour et sans rapport avec le vieillissant modèle qu’il remplace. Le système intègre désormais les dernières évolutions du genre, comme l’USB et le Bluetooth audio.

Nous avions un petit à priori négatif sur cette nouvelle Civic, simplement car la précédente nous plaisait tout spécialement. Conduire la nouvelle nous a fait oublier tout cela très vite. Car c’est un fait, cette Honda Civic i-DTEC est une excellente compagnie. Très bien insonorisée, dotée d’un châssis prévenant et d’un amortissement efficace, elle permet de rouler relativement vite et sans effort, malgré une boite qui tire très long : à 200 compteur (sur circuit), le moteur reste discret ! La direction assistée, électrique bien entendue, est parfaitement calibrée tandis que le freinage encaisse une conduite rapide sans broncher.

La Honda Civic introduit dans sa catégorie des équipements de pointe, qui sont rares mêmes dans les catégories supérieures. Elle dispose ni plus ni moins (en fonction des versions) que du couple ACC et CMBS hérité de l'Accord. L’ACC est un régulateur de vitesse actif, qui est capable de surveiller via un radar ce qui se passe devant, et en mesure de lever le pied ou même de freiner pour conserver une distance de sécurité avec le véhicule de devant. Le CMBS est ni plus ni moins qu’un système anticollision utilisant le radar de l’ACC et capable d’alerter le conducteur par un signal sonore puis en cas d’urgence de freiner. Deux équipements qui valent le détour et qu’elle est donc pour l’instant, on le répète, la seule à proposer dans ce segment. Dommage que cela soit réservé à la finition Innova.

Sous des dehors futuristes sans équivalent, la Honda Civic i-DTEC nous revient encore mieux léchée et plus douée dans tout ce qu’elle sait faire. Y compris dans sa capacité à peu consommer.

Textes: Manu Bordonado

Photos: Manu Bordonado, Honda & Sophie Argouarc'h

Vidéo: Manu Bordonado, Honda & Pascal Gourbeyre

