Essai Honda Civic Type R

Pour saluer les 40 ans de la Honda Civic, nous avons repris le volant de l’une de ses belles ambassadrices, la Type R génération « Soucoupe volante ».

Tout avait commencé par un communiqué de presse tombé quelques mois avant : avec les nouvelles normes antipollution, la Honda Civic Type R allait être retirée des catalogues, et les derniers exemplaires seraient écoulés jusqu’à épuisement des stocks… Horreur et désolation pour les passionnés. L’exemplaire que vous avez devant vous est sans doute la toute dernière importée par Honda France. On ne pouvait pas la laisser filer !

Surtout, la marque Honda avait indiqué vouloir se ranger des sportives, et que l’avenir se composerait de Jazz Hybrid, de Civic Hybrid, d’Insight Hybrid… Bref, des engins qui ne sont pas saliver les passionnés. Mais voilà, les temps changent et la marque a bien reçu le message : il se confirme que la Civic Type R aura bien une descendante, tandis qu’une nouvelle NSX a été présentée à Detroit début 2012. De bien bonnes nouvelles.

Revenons-en à notre belle Honda Civic Type R, dénommée FN2. La ligne de la huitième Honda Civic est et reste une véritable réussite, et les éléments spécifiques à la Type R lui vont très bien : aileron arrière, spoiler avant, jupes latérales, grosses jantes blanches en 18 pouces, tout y est et l’ensemble s’intègre parfaitement à la ligne. Cette voiture plait toujours autant !

Sous le capot, un moteur dont Honda a le secret, badgé VTEC. i-VTEC, même. Un 2 litres qui ressemble à s'y méprendre à celui de la belle Honda S2000, mais qui est en fait différent. Cubant 2 litres, il est capable de 201 chevaux à… 7800 tr/min ! Zone rouge : 8000 tr/min, rupteur : 8500 tr/min. Et oui, ce moteur secondé par une boîte 6 affectionne les très hauts régimes. Dans la production actuelle, les sportives qui peuvent se targuer d'une telle qualité se font rares.

Pas de turbo, pas de boite à double embrayage. Rien que de l’authentique ! Cela signera la voiture tout au long de cet essai : une Honda Civic Type R, ça se mérite, ça se pilote, c’est une voiture sans filtre ! Commençons par ce qui fait mal (aux fesses) : dire que la Civic Type R est sans filtre, ça veut dire sans filtrage de la part des suspensions ! En fait, l'amortissement et les ressorts sont réellement durs, très durs. Sur circuit, sur une belle chaussée neuve ça ne posera absolument aucun souci, mais sur une vieille et mauvaise route, en ville sur les plaques d’égout et les ralentisseurs, vous allez détester. Et puis elle ne braque pas particulièrement bien. Allez, c’est fini pour les reproches. Car il faut bien vous le dire, mis à part ça, la Honda Civic Type R nous a plu. Non, elle nous a réellement envouté. En fait, on l’aurait bien gardée… Certes, il parait qu’on l’écrit souvent dans nos articles, mais là on l’aurait vraiment bien gardée. Et voici pourquoi.

On pourrait vous dire que c’est parce que cette Civic est très bien équipée : clim’ auto bizone, phares et essuie-glaces automatiques, régulateur de vitesse, radar de recul, contrôle de stabilité, et beaucoup d’airbags.

Cela pourrait être pour l’ambiance à bord de cette Civic Type R. L’instrumentation rouge, déroutante puisque sur plusieurs niveaux mais pas désagréable, les véritables sièges baquet rouges, les moquettes rouges, le très court levier de vitesse alu au débattement réduit… Cela pourrait aussi être le coffre de bonne taille et l’habitabilité étonnante de la Civic.

On pourrait aussi vous dire que c’est pour la légendaire fiabilité des motorisations Honda. Mais ça, ce n’est pas spécifique à ce modèle. Non, outre l’ambiance et le look de notre Civic Type R, ce qui nous a plu c’est le moteur. On enfonce une porte ouverte mais on va reformuler : nous nous attendions à un moteur extra, mais c’était en réalité encore au-dessus de cela. Oui, la Honda Civic Type R pousse fort. Oui, le diagramme de distribution i-VTEC passe dans son mode le plus agressif à 5500 tr/min, la sonorité devient encore plus rageuse, et le compte-tours semble ne jamais s’essouffler. Oui, la boite 6 extra-courte le seconde parfaitement. Mais contre toute attente, ce moteur s’est également montré parfait dans la vie de tous les jours…

Evolution du révolutionnaire système VTEC apparu il y a plus de 20 ans, l’i-VTEC a permis d’obtenir un moteur onctueux et assez coupleux à bas régime. Rien à voir avec une bonne vieille Honda Civic VTi ! Si, si, et le tout avec une sonorité grave assez flatteuse !Il faut dire aussi que la boite 6 est l’une des plus courtes que nous ayons essayée à ce jour. Dans les traversées de village nous pouvions rester en 6ème ! En fait, à 50 km/h en 6ème vitesse, le moteur tourne déjà à 1600 tr/min ! Du coup ça repart facilement. Et s’il vous faut encore plus de puissance, il suffit de retaper un ou plusieurs rapports. Et ça, on ne s’en lasse pas !

Comme on peut s’en douter, le châssis n’est pas en reste. Cette suspension dure maintient parfaitement la caisse, il n’y a pas de roulis, la direction est ferme, mais aussi précise que directe, et on emmène la voiture où l’on veut d’un simple regard, sans inertie, parfaitement calé dans son baquet rouge. Très vite, on se prend pour un fin pilote bien à son affaire ! La Honda Civic Type R est sans nulle doute une sacrée cliente pour la piste.

Parler budget va tourner court : la Honda Civic Type R n’est plus commercialisée par la marque et il faudra donc passer par de l’occasion impérativement. Ce qui n’est pas bien grave quand on connait l’extrême fiabilité des véhicules de la marque… Du reste, la côte reste plus élevée que celle de ses concurrentes directes ! Au terme de notre essai, la consommation tournait aux alentours des 9 litres. Un bon score aux vues de notre rythme, et également des régimes élevés auquel tourne cet attachant moteur.

Sans oublier des équipements parfaitement au goût du jour, la Honda Civic Type R est une pure sportive, mais aussi une sportive très pure et… dure ! Le seul défaut que nous aurons pu lui trouver durant ces presque 1000 km de plaisir.

Texte & photos: Manu Bordonado

Vidéo: Manu Bordonado, Magali Voreppe, Neso Dacosta et Pascal Gourbeyre

