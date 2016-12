Essai Honda CR-V 1.6 i-DTEC

Librairie Honda

Honda CR-V 1.6 i-DTEC : Essai

Dans le marché du crossover, le seul qui soit en progression sur un marché en berne comme l'est le marché européen, 70% des modèles vendus le sont en 2 roues motrices. Des chiffres qui ont poussé Honda à proposer à son tour son CR-V en "2wd", et à en profiter pour lui greffer un diesel plus économique, pour en abaisser le CO2.

En 1992, les entreprises représentaient 25% des ventes. Aujourd'hui c'est 50%... Autrement dit, les émissions CO2 si chères aux entreprises (pour le calcul de la TVS notamment) deviennent déterminantes si on veut espérer vendre des voitures en quantité. C'est pourquoi Honda a développé cette version du CR-V, spécifique à l'Europe.

Fabriqué dans l'usine de Swindon en Angleterre, notre Honda CR-V équipé de son 1600 i-DTEC a fait l'objet de nouveaux réglages de châssis, et pour cause: un moteur sensiblement plus léger qu'à l'ordinaire, une motricité amputée de la moitié de ses roues motrices, et un train arrière du coup allégé de sa transmission. On gagne 116 kg par rapport à un CR-V 2.2 i-DTEC 4wd. Le modèle étant spécifique à l'Europe, les réglages le sont donc également, et passent notamment par une barre antiroulis arrière plus grosse, pour plus de dynamisme. Et ça, c'est rien de le dire.

L'attachée de presse de Honda, très joueuse, nous avait tracé un itinéraire qui ne l'était pas moins. Gonflé pour y tester un SUV de bonne taille motorisé par un modeste 1600 cm3 diesel ! Et pourtant... Le Honda CR-V 1.6 i-DTEC nous a étonné. C'est simple, on a retrouvé le plaisir de conduire une Honda, mais une Honda plus petite et plus légère. Sur route sinueuse, ça passe fort ! La direction est précise, et l'arrière aide volontiers à tourner, et peut même se montrer un peu léger sur de gros freinages. Heureusement que le contrôle de stabilité veille ! Un grand plaisir au volant en tout cas.

C'est entendu, on peut donc rouler vite sans avoir à lever le pied mais... Et le moteur alors ? Nous l'attendions clairement au tournant, celui-ci. Que pouvait bien donner un petit 1600 placé dans une aussi grosse caisse, sachant qu'il nous avait effectivement bluffé dans la Civic. Nous ne lui avons laissé aucune chance, en nous déplaçant à 4 personnes + bagages, comme lors d'un départ en vacances, une utilisation toute trouvée pour un tel véhicule.

La première remarque, c'est que notre petit 1600 est assez discret. On l'entend un peu à froid et sous fortes accélérations mais c'est tout. La seconde observation, c'est qu'il est onctueux, une très bonne nouvelle aux vues de sa faible cylindrée. Il accepte d'enrouler dès 1000 tr/min, tandis que le couple est disponible dès 1500 tr/min. Et du couple il y en a, puisqu'on rencontre parfois des petits soucis de motricité en sortie de virage si l'on attaque. Rien ne sert en revanche de taper dedans, c'est bien au couple qu'il faudra le conduire. La commande de boite est rapide et précise, comme sait l'être celle d'une Honda.

Bien entendu, notre CR-V n'a pas de prétention sportive et les relances sur les grandes montées d'autoroute sont limitées. Mais en charge, on le répète 4 adultes + bagages, nous tenions les 130 km/h sans souci au régulateur de vitesse, y compris dans lesdites grandes montées de l'A75. C'est ce qu'on lui demande !

Ce qu'on lui demande également, c'est de consommer le moins possible. Le premier jour de notre essai, mixant prises de vues (donc arrêts permanents) et conduite à l'attaque, notre consommation maximale a été de 10 L/100. Un score qu'il sera difficile d'atteindre ! Comme quelqu'un de Honda nous a alors révélé qu'un confrère avait réussi à descendre à 4.8 L/100, nous avons tenté de reproduire l'expérience. Et, avec quelques astuces d'écoconduite nous avons réussi sur 100 km à descendre à... Seulement 4.4 L/100 !

4.4 L/100, c'est un petit record qui en dit long sur le faible appétit du CR-V. Il est vrai que notre essai de la Civic 1.6 i-DTEC nous avait laissé il y a quelques mois le souvenir d'un moteur spécialement économique... Il est vrai aussi que le CR-V 2.2 i-DTEC nous avait laissé un peu sur notre faim en la matière. Du coup, en terme de consommation il y a un grand écart entre les deux modèles de Honda CR-V !

Extérieurement, à moins de chercher sous le véhicule l'absence de transmission à l'arrière, impossible de distinguer un CR-V 1600 ou 2200 i-DTEC. Il en sera de même à l'intérieur, notamment car le petit 1.6 litre reprend exactement les niveaux de finition de son grand frère, en y ajoutant une finition d'accès. Aucun complexe à avoir, donc : on pourra rouler avec le petit moteur et un modèle toutes options. Toutes ? Non, puisque le pack ADAS comprenant le régulateur de vitesse actif ACC, le freinage anticollision CMBS et l’alerte de franchissement de ligne LKAS se réservent au gros moteur. Avec la boite automatique, ce sont les seules exceptions.

On a retrouvé avec plaisir l'intérieur du Honda CR-V: une belle habitabilité qui le pose, plus que jamais, en concurrence avec les monospaces, un grand coffre de 589 litres et une certaine qualité de fabrication, même si certains plastiques ne sont pas moussés. Notre finition Executive Navi disposait de série de la sellerie cuir/alcantara, du plus bel effet. Le GPS est également, comme son nom l'indique, livré de série. Il a un peu vieilli mais reste très efficace. Et la qualité de la sono y est.

Avec un agrément de conduite certain malgré deux roues motrices en moins, une consommation réduite au minimum, un prix abaissé de 4450 €, des émissions CO2 de seulement 119 g/km, le Honda CR-V 1.6 i-DTEC risque de faire mal, tant à la concurrence qu'au grand frère 2.2 i-DTEC: il faudra vraiment avoir besoin des 4 roues motrices pour le choisir !

Texte : Manu Bordonado

Photos : Régis Laporte

