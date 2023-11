Accueil Autoweb > Essais routiers > Honda > Essai Honda HRV e HEV

Honda HRV e HEV : Essai Pendant que l’Europe force son peuple et les constructeurs à passer à l’électrique en 2035, la gamme Honda continue de basculer sur le véhicule hybride. Comme ici avec le nouveau Honda HRV car il n’y a pas que l’Europe, après tout !







L’apparition d’une motorisation hybride baptisée e:HEV est donc une bonne opportunité pour le Honda HRV, qui ne peut que connaitre chez nous qu'un peu plus de succès que les deux premières générations !



Parlons rapidement de l’esthétique. Pas pour faire un long débat mais simplement souligner que le Honda HRV plait. Ses lignes séduisent la grande majorité, ce qui n’est pas toujours le cas de certains modèles de la marque.







Sous le capot, on trouve un 1500 cm3 16 soupapes VTEC de… 107 chevaux, soit un total de -seulement- 131 chevaux avec le moteur électrique. Bien entendu, on n’achète pas un véhicule hybride pour ses performances. Quoi qu’il en soit, la mécanique du Honda HRV est très bien proportionnée et sa puissance est suffisante. Curieusement, il n’y pas le bouton EV pour imposer le mode électrique alors qu’il s’agit d’un élément assez courant sur les véhicules hybrides.



La consommation est conforme à ce que l’on est en droit d’attendre d’un tel véhicule. Compter 4.5 L en ville, 5 litres sur route et… beaucoup plus si on abuse de l’autoroute. 6.5 à 120 km/h, 7.5 à 130, 8.5 à 140 etc. Ce n’est jamais un endroit où les hybrides et leurs petits moteurs à essence sont à l’aise. Quelque soit le rythme adopté, attention : l’indicateur de réserve vous alerte un peu tard, quand il ne reste plus grand chose dans le réservoir, lequel est par ailleurs trop petit !







On trouve un levier de vitesse similaire à celui d’une boite automatique traditionnelle. C’est une très bonne nouvelle car c’est connu de tous, aisé d’utilisation et intuitif. Comprenez : une meilleure solution que les boutons-poussoir des Honda_e et CRV.



Parmi toutes les qualités du Honda HRV, qui n’en manque assurément pas, il faut souligner le silence de fonctionnement. Les bruits de vent et de roulement sont absents et la mécanique à essence se fait discrète pendant ses interventions.







La suspension est légèrement trop souple pour nous. Comprenez qu’elle est confortable… surtout si vous voulez doucement, puisque sur route en mauvais état et/ou en conduite rapide les mouvements de carrosserie ne seront pas assez freinés.



L’intérieur fait partie des grandes qualités du modèle. Pour commencer, son esthétique est spécialement réussie ! L’habitabilité est une tradition de la marque : elle est assez incroyable. L’ensemble est assez lumineux également. On ne compte plus les prises USB non plus, il y en a en nombre largement suffisant.







On ne compte pas non plus les rangements, à commencer par celui que l’on trouve sous la banquette. Il s’agit bien entendu de la banquette magique de Honda, que l’on peut rabattre pour obtenir un plancher plat (ce qui est de plus en plus rare) puisque l’assise s’abaisse pendant la manoeuvre. On peut également tout relever pour charger un objet un peu haut. Honda reste le seul à proposer cela !



A la froide saison, on pourra profiter de deux équipements de plus en plus fréquents (notamment sur les autos électriques) mais toujours aussi agréables : les sièges et le volant chauffant. On peut également compter sur la charge à induction, un élément que l’on apprécie d’autant plus qu’il n’existe pas sur toutes les Honda.



Le cache bagages est solidaire du hayon. C’est pratique puisque cela dégage totalement l’accès au coffre lors de son ouverture, mais on ne peut rien poser dessus (une veste par exemple) sans passer par l’habitacle. Peut-être pas si pratique, donc.







Jamais le Honda HRV n’aura été aussi séduisant, esthétiquement et en prestations. Il colle parfaitement au marché et offre ce que l’on connait de meilleur chez Honda en matière d'hybride.



Texte : Manu Bordonado

Photos : Constructeur



Honda HRV e HEV : Fiche technique Marque : Honda Modèle : HRV III e:HEV Années de production : 2022- Moteur Type du moteur : 4 cylindres en ligne Energie : Essence Disposition du moteur Transversal avant Alimentation Injection directe Suralimentation - Distribution Double arbre à cames en tête + VTEC Nombre de soupapes 4 par cylindre Alésage & Course 73.0 x 89.5 mm Cylindrée 1498 cc Compression 13.5 Puissance 131 ch à - tr/min Couple 25.8 mkg à - tr/min Transmission Boite de vitesses CVT Puissance fiscale 6 cv Transmission Traction Antipatinage Série ESP Série Châssis Direction Crémaillère, assistance électrique dégressive Cx - Suspension avant McPherson Suspension arrière Essieu de torsion Freins avant Disques ventilés (293mm) Freins arrière Disques (282mm) ABS Série Pneu avant 225/50 R18 Pneu arrière 225/50 R18 Dimensions Longueur 434 cm Largeur 179 cm Hauteur 158 cm Coffre 335 litres Poids - kg Performances Poids/Puissance NC Vitesse maxi (km/h) - 0 à 100 km/h - 0 à 160 km/h - 0 à 200 km/h - 400 mètres DA - 1000 mètres DA - Consommations Sur route 5.0 Sur autoroute 8.0 En ville 4.5 Conduite sportive 11.0 Consommation moyenne 6.0 Réservoir 40 litres Autonomie autoroute 500 km CO2 122 g/km

Prix & équipements NB d'airbags 8 Climatisation Série Prix de base 32210 euro Bonnes affaires Payer moins cher sa voiture neuve Services Assurance pas chère pour Honda HRV e HEV Crédit pas cher pour votre Honda HRV e HEV Donnez votre avis ici

