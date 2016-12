Essai Honda Integra Type R

Librairie Honda

Honda Integra Type R : Essai

Depuis toujours Honda a été considéré par le grand public comme une marque à fort contenu technologique. Il faut dire que la marque fait tout pour cela, depuis son importation en France à la fin des années 60 et la commercialisation de la S800, petit coupé de moins de 3.40m capable de prendre 8500 tr/min et pas loin de 160 km/h...Aujourd'hui, Honda s'est diversifié, produisant notamment des monospaces (Honda Odyssey/Shuttle) ou des véhicules de loisirs (Honda HRV/CRV). Mais l'esprit sportif est toujours là, pour preuve son réengagement en Formule 1. Dans sa gamme automobile, Honda a développé une ligne de modèles sportifs, comme c'est à la mode chez les constructeurs prestigieux (BMW M, Mercedes AMG, Audi S et Volvo R). Les Type R sont des modèles radicalement sportifs, un peu dans l'esprit des Porsche 911 Carrera RS. Si cela fait déjà un certain temps qu'ils existent au Japon (Civic Type R, NSX Type R), seulement deux sont importés en France: L'Integra Type R et l'Accord Type R. Ces modèles sont faciles à reconnaître grâce à leur logo sur fond rouge et leur peinture exclusivement blanche. Pourquoi blanche ? Parce que dans les années 50 et 60, en compétition, les voitures portaient les couleurs de leurs pays: les Gordini et les Matra en bleu (France), les Maserati, les Alfa Romeo et les Ferrari en rouge (Italie), les Jaguar, les Lotus et les Cooper en vert (Angleterre) et les Honda en blanc (Japon). C'est donc dit, les type R reprennent l'esprit des sportives à l'ancienne, pures et... dures.L'Integra, si elle n'est connue de la France que depuis 2 ans, n'est pas pour autant une nouveauté: elle existe en 2 ou 4 portes depuis pas loin de 10 ans aux USA. Elle est arrivée chez nous récemment, et a été saluée par le titre de Sportive de l'année. Elle n'existe pour nous que dans sa version Type R. Au menu, allégement maxi, poussé jusqu'à la quantité d'insonorisants, mais également moteur maxi: un couple maxi perché à 7300 tr/min, ce n'est pas une voiture que l'on conduit sur le couple. Le système VTEC est bien évidemment de la partie. Le moteur, traité comme celui d'une voiture de course, prend 8900 tr/min, et puis surtout tire 190 chevaux de son petit 1797 cm3... Autant vous dire que si vous ne savez pas conduire dans les tours, autant acheter autre chose! Avec le poids réduit de l'ensemble, les performances ne pouvaient qu'être détonnantes: 231 km/h en pointe (ça fait mal aux oreilles) et surtout 27.4" au kilomètre départ arrêté. Dans cette gamme de prix, les pures sportives ne sont pas légions: Peugeot 306 S16, Renault Sport Clio RS 2.0 16v et Subaru Impreza GT Turbo sont les seules voitures qu'on peut lui opposer. La 306 est trop lourde, la Subaru bien plus puissante quoique moins chère, et finalement seule la Clio, pourtant à l'origine à 100 lieues d'une Integra, propose le même esprit...